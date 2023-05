Príjemný vzhľad, elegantná technika a slušná praktickosť robia z Tonale príťažlivé SUV. Alfy sa kupujú srdcom a nie hlavou. Práve toto pri Tonale asi platiť nebude. Nie je to Jeep Compas, hoci z neho vychádza, ale pre alfistov to nie je pravá Alfa. Je to však nesmierne vydarené auto.