Stelvio hralo v portfóliu značky dôležitú úlohu. V roku 2017 vytvorili majstrovské dielo, prvý crossover Alfy, ktorého názov naznačuje, že si chce s vami užívať jazdy cez všetky možné zákruty. V prvom rade sa ale model definuje ako Alfa Romeo, až potom o ňom môžeme hovoriť ako o zástupcovi prémiových crossoverov.

Taliani mali za sebou niekoľko prekrásnych áut a s príchodom Stelvia asi žiadny automobilový fanúšik nezostal sklamaný. Dizajn bol inšpirovaný špičkovými vozidlami a je pútavý a účelový. Vonkajší dizajn bol od počiatku navrhnutý tak, aby bol nadčasový. A čím je rokmi Stelvio staršie, rastie do krásy. Tohtoročný redizajn je však v skutočnosti veľmi mierny, no príliš veľké zmeny by boli pravdupovediac na škodu.

Alfa Romeo Stelvio. Zdroj: Eva Karolčíková

Väčšina lajkov si všimne iba prepracovanú mriežku chladiča a upravenú grafiku predných svetiel s tromi samostatnými jednotkami po vzore aktuálneho Tonale. Full-LED Matrix technológia umožňuje automatické nastavenie svetelného lúča na základe rýchlosti a prítomnosti (alebo absencii) iných áut, pričom je schopná vylúčiť len niektoré sektory pred lúčom, aby ste neoslepovali ostatných vodičov, ale mali zároveň stále dobrý výhľad na cestu. A to, že zdôrazňujú dynamickú dušu smelej Talianky, ani netreba hovoriť.



Kým exteriér púta pozornosť každého okoloidúceho, interiér v priamom porovnaní zastáva pomerne minimalistickú úlohu, ale v žiadnom prípade nepôsobí nezáživne. Za volantom hneď zaujme digitálna 12,3-palcová obrazovka, ktorá nahradila staré počítadlá. V rámci modernizácie a držania kroku s dnešnými trendmi je to krok správnym smerom.

Môžete si ho nastaviť podľa aktuálnej jazdnej nálady, ale stále chýba možnosť plne konfigurovateľného digitálneho kokpitu, aký ponúkajú jeho prémiový konkurenti. Na dnešné pomery je malý aj displej informačno-zábavného systému, ktorý má iba 8,8-palca.

Alfa Romeo Stelvio. Zdroj: Eva Karolčíková

To ale možno pre puristov nebude až taká zlá správa, pretože tak či onak sa budete venovať hlavne vedeniu vozidla a obrazovku využijete hlavne na navigovanie do cieľa alebo na nastavenia jednotlivých režimov. Škoda, že neexistuje žiadne bezdrôtové zrkadlenie smartfónu a stále musíte myslieť na to, že ak potrebujete napríklad Android Auto, nesmiete si zabudnúť kábel.

Na druhej strane ma však potešilo, že sa tu nachádzajú klasické USB porty, a nie USB-C, takže nemusíte nosiť káble celej posádke.

K dispozícii je tiež technológia NFT /Non-Fungible Token), ktorá zobrazuje hlavné informácie o aute a vykonaných zásahoch.

Táto technológia je založená na koncepte blockchainovej karty, šifrovaného a nemodifikovateľného registra. V podstate umožňuje majiteľovi vygenerovať certifikát, v ktorom sú zaznamenané údaje o používaní vozidla, pomocou ktorého je možné zabezpečiť jeho riadne uchovanie a dokonca podporiť jeho zostatkovú hodnotu. Teda nový zdroj dôveryhodnosti, ktorý pomôže majiteľovi a predajcovi, ale aj budúcemu kupujúcemu jazdenky.

Alfa Romeo Stelvio. Zdroj: Eva Karolčíková

Dizajn palubnej dosky je priamy a pri dynamickejšom tempe budete naozaj radi, že nemá žiadne nevítané zaoblenia. Farebná kombinácia čiernej, sivej a karbónovej úpravy úplne postačuje na to, aby ste mali z jazdy zážitok. Sedadlá sú príjemné aj na dlhšie cesty, máte tu vysokú kvalitu spracovania a všetko je pevne umiestnené na svojom mieste.

Všetko by bolo ideálne, no našla sa jedna vec, ktorá ma trochu zaskočila. Ide o to, že pádla za volantom, teda konkrétne to, čo slúži na podraďovanie, je až nebezpečne blízko k páčke smeroviek, takže sa mi spočiatku niekoľkokrát stalo, že pred podradením som musela takpovediac zautomatizovaný pohyb vedome skontrolovať, aby mi zbytočne neblikala smerovka. Inak sú ale pádla pripevnené k volantu a aj pri prechode zákrut ich budete mať pripravené.

Alfa Romeo Stelvio. Zdroj: Eva Karolčíková

Dá sa Stelvio považovať za praktické rodinné auto? Záleží od zákazníka, aké má preferencie a čo všetko si pod týmto výrazom predstaví, no batožinový objem 525 litrov naznačuje, že sa doň dá naložiť oveľa viac ako do takej Giulie. Ja som v kufri pravidelne prevážala detský športový kočík, ktorý „zožral“ väčšinu priestoru, ale viem si predstaviť, že by sme sa zbalili aj na rodinnú dovolenku.