Priemerne každý šiesty Slovák vlastnil alebo vlastní niektorý z modelov Škoda, ale historicky najpredávanejším modelom naprieč generáciami je obľúbený hatchback Fabia. Ten tvorí celú tretinu dodávok. Na oslavu týchto míľnikov a jubilejného 30. výročia pôsobenia si pripravila Škoda Auto Slovensko ako oslavu cenovo výhodné modely 30 edition, ktoré ponúkajú nadštandardnú základnú výbavu a hodnotné benefity, napríklad servisný balík Basic na 5 rokov, respektíve 75 000 km, a finančný bonus až do 1 200 eur. Špeciálna 30 edition prináša benefity pre modely Fabia, Scala, Kamiq či Karoq a práve tieto sme si požičali. Prvé tri s litrovým trojvalcom TSI skombinovaným so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a Karoq so štvorvalcovým motorom 1,5 TSI s automatickou 7-stupňovou DSG prevodovkou.

Škoda Fabia (modrá), Škoda Scala (biela), Škoda Kamiq (červená), Škoda Karoq (biela). Výročná edícia 30 rokov Škoda Auto Slovensko. Zdroj: ROBO HUBAČ

Fabia 30 edition dostala k obľúbenej výbave Ambition zadné parkovacie senzory, predné hmlovky, lakťovú opierku vpredu, elektrické okná, rádio Bolero s osempalcovým displejom, bezkľúčové otváranie a štartovanie, zatmavenie skiel Sunset, atraktívne interiérové prvky Edition a 16-palcové disky z ľahkej zliatiny Proxima Aero. Cenové zvýhodnenie Fabie 30 edition je 500 eur.

Scala 30 edition dostala finančný bonus až 900 eur a bohatú výbavu, ktorá obsahuje aj 17-palcové disky Propus Aero z ľahkej zliatiny, interiér Edition, rádio Bolero, Kessy (bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie) a zadnú parkovaciu kameru. Akčný model Kamiq 30 edition prináša okamžitý finančný bonus 1 100 eur a rovnakú doplnkovú výbavu, akú dostala Scala.

Škoda Scala Výročná edícia 30 rokov Škoda Auto Slovensko. Zdroj: ROBO HUBAČ

Najväčší z ponuky 30 edition je model Karoq, ktorý má cenové zvýhodnenie až 1 200 eur. Doplnková výbava zahŕňa 17-palcové disky Scutus z ľahkej zliatiny, interiér Edition, parkovaciu kameru vzadu a parkovacie senzory vpredu a vzadu.

Všetky akčné modely majú kľučky a vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla, interiér obsahuje dvojramenný kožený multifunkčný volant, koženú hlavicu riadiacej páky, chrómové lišty a rámiky ventilácie, vkladané tkané koberce vpredu a vzadu. Od iných edícií sa táto jubilejná odlišuje aj emblémom 30 rokov na predných blatníkoch.

Pre testovacích jazdcov je vždy prínosom mať na jednom mieste až štyri rozličné typy jednej značky, lebo len priame porovnanie dokáže najlepšie vystihnúť drobné nuansy. Napríklad porovnanie sedenia na zadných sedadlách, kde akosi viac očakávate od Karoqa, ale napokon ho v mieste na kolená jasne predstihne Kamiq a Scala, čo de­klarujú aj svojimi dlhšími rázvormi náprav. V oblasti kufra ich, samozrejme, Karoq jasne predstihne, a to nielen najväčším objemom, ale aj vy­užiteľnosťou (tri posuvné zadné delené sedadlá).