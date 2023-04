Vzhľad Škody Enyaq iV ma oslovil, nie je príliš výstredný, má čisté línie, na prvý pohľad zaujme plná predná maska s náznakom mriežky, alebo jemné žiabre po bokoch vozidla. Vzadu sa čnie označenie iV 80, čo napovedá o kapacite batérie elektromobilu. Ide o silnejšiu verziu s pohonom zadnej nápravy. Už z diaľky vidno, že vnútri sa bude ukrývať množstvo priestoru a je to skutočne tak.

Škoda Enyaq iV 80 Zdroj: Nina Pánska

Batožinová časť je štedrá a má praktický tvar. Ponúka miesto pre 585 litrov nákladu, 12 V zásuvku a háčik na zavesenie tašky. Piate dvere sú ovládané elektricky a je ich možné otvoriť aj gestom nohou. Pasažieri vzadu sa vezú na pohodlných sedadlách s dostatkom miesta na nohy. Obzvlášť časť na sedenie sa mi zdala široká s množstvom priestoru, čo sa hodí pri dlhých jazdách. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Vstup do vozidla ma oslovil menej, ako jeho exteriér. Ak by som mu mala niečo vyčítať, tak by to bol výzor interiéru. Na prvý pohľad mi pripadal trochu fádny a staromódny, kvôli nevýraznej šedej látke, ktorá pokrýva aj palubnú dosku. Inak však všetko pôsobí jednotným dojmom a dominujú tri hlavné prvky. Jedným z nich je dvojramenný multifunkčný volant s pádlami na ovládanie režimu rekuperácie.

Palubný počítač je druhou dominantou, je zapustený hlbšie do prístrojovej dosky. Veľkosťou, dizajnom aj ikonami mi pripomína modely značky Citroën. Obrazovka zábavno-informačného systému je rozmerná a vzbudzuje dojem, že bude prekážať vo výhľade, no nie je to tak. Jej vrchný okraj je pekne schovaný pod úrovňou zorného poľa. Reakcie infotainmentu boli pohotové, tak ako aj bezdrôtové pripájanie mobilného telefónu.