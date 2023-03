Škodovky si ľudia spájajú skôr s prorodinne orientovanými praktickými autami s veľkým kufrom, vhodnými na prevoz množstva chalupárskych potrieb, než so zábavnými vozidlami. Pravda je, že Škoda má veľké skúsenosti aj na poli súťaží rely, ktoré dokáže pretaviť aj do pohonu všetkých štyroch kolies bežných modelov.

Mohli sme sa o tom presvedčiť v zamrznutom Švédsku na najväčšom ostrove Frösön na jazere Storsjön, kde Škoda pre motoristických novinárov usporiadala akciu s názvom 4x4 Winter Experience. Celodenná jazda na zamrznutom jazere Stortjärnen so všetkými modelmi s pohonom všetkých štyroch kolies a pod dohľadom skúsených švédskych inštruktorov bola jedným z tých motoristických zážitkov na celý život. Takúto skúsenosť by sme odporúčali a zaslúžili by si ju všetci vodiči, ktorí sa občas pohybujú na zasneženom povrchu.

Škoda 4x4 Winter Experience: Zamrznuté jazero s hrúbkou ľadu 35 až 45 cm v pohode udrží aj takéto množstvo vozidiel. Len musia od seba udržiavať bezpečnú vzdialenosť. Zdroj: Auto Bild

Na zamrznutej ploche na nás čakali Škody Octavia (aj vo verzii RS), Superb, SUV Karoq a Kodiaq, ale aj najnovšie elektrické vozidlá Enyaq a Enyaq Coupé. Najviac nás zaujímali práve elektroautá, lebo s nimi sme ešte skúsenosť na ľade nemali. Treba podotknúť, že všetky autá boli obuté do pneumatík s malými kovovými hrotmi, ktoré sú vo Švédsku povolené v bežnej premávke. Bez nich by sme sa pravdepodobne ani nepohli z miesta a jazda kontrolovaným driftom v zákrutách by sa asi rýchlo skončila v prvej snehovej bariére.

Je pravda, že žiadna Škoda neumožňuje úplné vypnutie systémov kontroly trakcie a systému ESP, napriek tomu boli uhly pretáčavých šmykov pozoruhodné. Elektrické Škody, ktoré používajú dva elektromotory, jeden vpredu a druhý vzadu, boli pre nás spočiatku pomerne tvrdým orieškom. Ich vyššia hmotnosť, spoločne s netradične reagujúcim pohonom založeným najmä na zadnom silnejšom motore, vyžadovala mierne prehodnotiť naše doteraz naučené a zaužívané zvyky. Po pár cvičných kolách sme sa však do toho dostali a jazda kontrolovaným šmykom po zamrznutých zákrutách nám začala pripadať ako tá najprirodzenejšia vec na svete.

