Kdesi v Maroku, južne od pohoria Atlas, kde sa pri bráne do Sahary dvíhajú 150-metrové duny, kde sú noci chladné a dni krátke a teplé, sa po asfalte preháňa karavána z Zuffenhausenu. Každé auto stojí vyše 200 000 eur. Prvé z nich odbočí na štrkovú cestu a ďalšie sa rútia za ním do víru prachu. Myslím, že tu vôbec nie je cesta. A ja jazdím v rely režime rýchlosťou vyše 100 km/h.

„Drž nohu na plyne,“ poradil inštruktor Porsche. Do rýchlosti 170 km/h zostáva Porsche na vyvýšenom podvozku. Ale tak rýchlo sme tu v dunách nejazdili. Zdroj: Auto Bild

Potom sa zem stáva piesočnatejšou, hlbšou, pred nami vyrastajú duny v území nikoho. Vypúšťame z pneumatík vzduch až na 1,2 baru a vystrelíme do piesočného pohoria... Kto je taký blázon, že jazdí na dvojdverových športových autách po piesočnatej púšti, kde žalúdok a myseľ hlasno kričia – nie, nechajte to tak, zastavte, zastavte?

Ja, redaktor AUTO BILDU, som na testovacej jazde v Porsche 911 Dakar. Tam, kde iní trénujú na slávnu rely, Porsche predstavuje, čoho je schopná jeho vynovená legenda s pohonom všetkých kolies. Pred niečo vyše desiatimi rokmi to bola len hmlistá myšlienka vývojára Thomasa Krickel­berga, ktorý teraz vedie dakarský program. Čo tak vzkriesiť víťaza 911 Dakar z roku 1984? So všetkými prednosťami minulosti, ale aj s technickými inováciami dneška? V roku 1981 Porsche ukázalo na IAA štúdiu kabrioletu ako 4x4, v roku 1983 sa z neho stal model 911 Carrera 3,2 4x4, v roku 1984 víťaz rely, po ktorom v roku 1988 nasledovalo Porsche 911 Carrera 4, a teraz táto cesta vstupuje do novej dimenzie.

Celoškrupinové sedadlá sú štandardom a sú oveľa pohodlnejšie, než by sa mohlo zdať. Chýba zadné sedadlo, čo znižuje hmotnosť. Zdroj: Auto Bild

Krickelberg dostal palec hore a potom ešte niekoľkokrát pri rozhodujúcich krokoch vývoja. Pred tromi rokmi sa do projektu zapojila spoločnosť Pirelli. Pneumatiky boli špeciálne vyvinuté na tento účel. Hrubý behúň, vďaka ktorému je vzhľad vozidla ešte celistvejší, má hĺbku dezénu deväť milimetrov, zosilnené bočnice a behúne pozostávajú z dvoch vrstiev kostry. Pod 911 Dakar sa otáčajú pneumatiky Pirelli Scorpion All Terrain Plus s rozmerom 245/45 ZR 19 vpredu a 295/40 ZR 20 vzadu. Porsche sľubuje dynamiku typickú pre športové vozidlá aj na asfalte.

Ako sa len odvažujete...“ hovorili vývojári Cayenne, keď sme vyrážali do dún. Thomas Krickelberg, šéf dakarského programu

V Maroku tento sľub Porsche splnilo. Na policajnom kontrolnom stanovišti sme museli predviesť Rally Launch Control. Bolo to brutálne! A nerovnosti na asfalte boli tvrdé, ale nepodstatné (dlhšie vzpery, dlhší zdvih pruženia, znížené pruženie). Dakar poháňa 3-litrový šesťvalec biturbo s výkonom 480 koní a maximálnym krútiacim momentom 570 newtonmetrov. S osemstupňovou prevodovkou PDK vystrelí na 100 km/h za 3,4 sekundy, pričom maximálna rýchlosť 240 km/h je konečná aj pre zázračné pneumatiky. Na revanš Porsche umožňuje rýchlosť až 170 km/h v režime high level, to jest. s výškou 191 milimetrov nad zemou. Prejazdný uhol dosahuje úroveň SUV – 19 stupňov.

Dakar poháňa 3-litrový šesťvalec biturbo s výkonom 480 koní a maximálnym krútiacim momentom 570 newtonmetrov. Zdroj: Auto Bild

Podbehy kolies sú rozšírené a predné aj zadné prahy sú zabezpečené prvkami z nehrdzavejúcej ocele. Okrem toho sú prívody vzduchu mriežkami z nehrdzavejúcej ocele chránené pred úlomkami kameňov. Na púšti totiž nie je len piesok, ale aj poriadne kamene, ktoré neváhajú rozbiť váš hardvér, hlavne ak sa ženiete vysokou rýchlosťou.

Potrebuje svet auto, ktoré sa dokáže zahrabať do púšte? Určite nie. Potrebuje Porsche takéto auto? Jednoznačne áno! Nikto neponúka takýto hardvér plus softvér plus zážitok. Funguje to! Tom Drechsler, redaktor AUTO BILDU

To, že sa v dunách pohybujeme s takou ľahkosťou (vždy zostávame na plyne), mimochodom, oveľa lepšie ako sprievodný Cayenne, spôsobujú novovyvinuté jazdné režimy rely a offroad a nízkym zaťažením. S hmotnosťou 1 605 kilogramov je len o 10 kilogramov ťažší ako Carrera 4 GTS. Zadné sedadlá boli odstránené, namontované sú odľahčené sklá a predná kapota, zadný spojler a sedadlá sú vyrobené z CFRP (carbon fiber reinforced polymer – polymér vystužený uhlíkovými vláknami).

Volant z alcantary s otočným ovládačom jazdných režimov. V priehradke na rukavice je vždy uvedené exkluzívne sériové číslo. Zdroj: Auto Bild

Je jasné, že na ladení vozidla sa podieľal aj samotný Walter Röhrl (aj na ľade a snehu). Napriek tomu, potrebuje svet takéto auto? A dokonca s obmedzeným počtom vyrobených kusov? Samozrejme, že nie. Ale Porsche potrebuje majáky, výkonnostné vrcholy, autá, ktoré povedia vau. V takomto prípade sa 911 Dakar hodí. A pri surfovaní na piesku a najmä v tých vyčerpaných a šťastných minútach po ňom (našťastie som nepotreboval vlečné oká na odťah) som si povedal: Niečo také by malo úspech aj vo väčšej sérii. Zdvíhací systém v iných 911, to by bola zábava! Vo svete, ktorý bude obmedzovať mobilitu, budú naďalej existovať veľké pieskoviská, na ktorých sa bude dať veselo jazdiť.

911 Dakar je o 50 mm vyšší ako 911 Carrera so športovým odpružením, systém zdvihu ponúka ďalších 30 mm. Zdroj: Auto Bild

Pre Porsche s limitovaným počtom 2 500 vozidiel sú za príplatok k dispozícii hodinky z limitovanej edície (odolné proti poškriabaniu). Zdá sa mi, že peniaze je lepšie minúť na elegantný strešný kôš s LED diódami – každý 911 Dakar už má navrchu 12-voltovú prípojku. K dispozícii sú aj skladacie lopaty, záchranné dosky a kanistre na vodu a palivo. Kúpiť sa dajú aj rôzne retrolaky. Zákazníci si dokonca môžu vybrať štartové číslo. A namiesto nápisu Rothmans ako v roku 1984 je tam Roughroads, patentovaný beznikotínový…