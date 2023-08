Pod mojou pravou nohou sa skrýva 1 914 konských síl, ktoré len čakajú, kým sa uvoľnia. Aby som to celé uviedol na pravú mieru: To je takmer toľko výkonu ako tri Porsche 911 Turbo S! Rimac Nevera je najrýchlejší elektromobil na svete. Maximálna rýchlosť: 412 km/h. Dnes sa môžeme previezť Neverou, ktorá stojí viac ako dva milióny eur.

Rimac Nevera. Kokpit je uprataný. Smerovky a stierače sa ovládajú priamo z volantu. Zdroj: Jan Goetze

V marci 2018 predstavila chorvátska značka Rimac na autosalóne v Ženeve elektrický hypercar s kódovým označením C_Two. V tom čase bol Rimac ešte stále terčom posmechu. O päť rokov neskôr má spoločnosť približne 2 100 zamestnancov a ročný obrat viac ako 500 miliónov eur. Mate Rimac má víziu. Na začiatku založil Rimac Technology – divíziu pre technológie batérií a ďalšie, ktorá teraz dodáva produkty známym značkám, ako sú Hyundai a Aston Martin.

Rimac Nivera má dohora sa otvárajúce dvere. Zdroj: Auto Bild

Na vývoji modelu Nevera sa odpracovalo približne 1,6 milióna hodín, ručne sa postavilo 18 prototypov, z ktorých jedenásť bolo zničených pri crash testoch. Námaha však stála za to a Nevera je teraz homologizovaná po celom svete – čo pri hyperautách s takým nízkym počtom vyrobených kusov nie je vôbec samozrejmé.

S modelom Nevera, mimochodom, po chorvátsky búrka, Rimac zakladá nový segment plne elektrických hyperáut. Zdroj: Jan Goetze

S modelom Nevera, mimochodom, po chorvátsky búrka, Rimac zakladá nový segment plne elektrických hyperáut. Hoci v tomto sektore bolo ohlásených mnoho modelov vrátane Lotusu, Nia a, samozrejme, Tesly, žiadny z nich zatiaľ nebol dodaný. Inak je to v prípade Nevery a Pininfariny Battista, ktoré vyrába tiež Rimac. Z plánovaných 150 vozidiel Nevera bolo doteraz dodaných približne 15 až 20 vozidiel zákazníkom. Číslo 001/150 dostal bývalý majster sveta formuly 1 Nico Rosberg.

Záujem o Neveru? Má sa postaviť 150 jednotiek, zatiaľ sa predala asi len tretina! Zdroj: Jan Goetze

To robí z Nevery megaexotiku. Kdekoľvek sa objaví, ľudia sa zhromažďujú okolo tohto hyperauta. Často bez toho, aby vedeli, čo pred nimi stojí. V porovnaní s Pagani alebo Koenigseggom je však 4,75 m dlhá a 1,21 m široká Nevera takmer nenápadná.

To, čo sa skrýva pod karbónovou karosériou, však nie je o nič menej pôsobivé. Monokok váži len 186 kilogramov a má vyššiu torznú tuhosť ako súčasné pretekárske vozidlá LMP. Okrem toho 120 kWh batéria spevňuje monokok o ďalších 37 percent. A keď už hovoríme o batérii, je umiestnená v tvare písmena T v stredovom tuneli a za sedadlami – trochu ako v športovom aute s motorom uprostred. Štyri elektromotory (dva na každú nápravu) produkujú neuveriteľných 1 914 koní a boli vyvinuté vo vlastnej réžii, rovnako ako takmer všetko na Nevere. Jedinou výnimkou je odpruženie od spoločnosti KW a klimatizácia, ktorá bola vypožičaná z Audi R8.

Rimac Nevera je rýchly. Aký rýchly? Z 0 na 400 km/h sa dostane za 29,93 sekundy. Zdroj: Auto Bild

Goran, testovací jazdec Rimacu, teraz sedí vedľa mňa. Pokojne mi vysvetľuje, že na naštartovanie Nevery musím stlačiť gombík na ľavej strane volantu. Pre mňa to znamená plné sústredenie, pretože pod nohou na mňa číha 1 914 koní a 2 360 Nm. V skutočnosti je to len 1 340 koní a 1 652 Nm, pretože v cestovnom režime je k dispozícii len 70 percent výkonu. Goran mi vysvetľuje, že k dispozícii je päť jazdných režimov plus dva zákaznícke režimy. Dnes vynechávame dojazdový režim (na dosiahnutie optimisticky udávaného dojazdu 490 kilometrov) a, bohužiaľ, aj režim driftovania.

Väčšinu funkcií možno ovládať pomocou dotykového displeja. Zdroj: Rimac

V meste sa s vozidlom Nevera jazdí prekvapivo ľahko. Priestor je viac než dostatočný, škrupinové sedadlá Sabelt sú pohodlné, je tu dostatok zvyškového komfortu. Nezvyčajná je len zvuková kulisa. V zátylku nie je všadeprítomný V8, V12 alebo W16, v Nevere je oveľa tichšie. Ale ani to nie je úplne tiché, počujem vrčanie elektromotorov, valivý hluk pneumatík Michelin Pilot Sport 4 S a každý malý kamienok v podbehoch kolies. Rimac sa zámerne zaobíde bez umelých zvukov.

Na diaľnici potom prepneme na režim okruh. Až teraz je k dispozícii plných 1 914 koní. Doprava je hustá, ale zrazu sa v ľavom pruhu otvorí malá medzera. Žiadne obmedzenie rýchlosti. Goran hovorí: „Plný plyn!“ Takže plný plyn. Poslúcham.

To, čo sa stane potom, sa dá len ťažko opísať slovami. Nevera bez rozruchu vystrelí vpred. Tak rýchlo, že sa nestihnem pozrieť na tachometer. Neskôr vidím, že sme mali rýchlosť asi 280 km/h. 280 km/h v okamihu. Nikto vás nemôže pripraviť na to, čo vás čaká pri plnom plyne v Nevere. Krátko predtým Goran a tím Rimac merali časy v Papenburgu a prekonali 23 svetových rekordov. 0 až 100 km/h za 1,81 sekundy. 100 až 200 km/h za 2,59 sekundy a 200 až 300 km/h za 4,79 sekundy. Približne po 23 sekundách pri plnom plyne dosiahne Nevera maximálnu rýchlosť 412 km/h.

„Obrovský výkon modelu Nevera je na verejných komunikáciách až príliš vysoký.“ Jan Götze, redaktor Zdroj: Auto Bild

Po dvoch sekundách sa skončí jazda na plný plyn. Brzdím. Prudko. Nevera má v kolesách 390-milimetrové karbónovo-keramické kotúče. K dispozícii je aj vzduchová brzda a elektromotory rekuperujú.

Diaľnice už bolo dosť, teraz sa vydávam na vidiecke cesty, prepínam na športový režim. 1 340 koní a 1 652 Nm alebo inými slovami: „len“ dvakrát viac výkonu ako Porsche 992 Turbo S – aj tak by to malo stačiť. Dokáže Nevera sprostredkovať potešenie z jazdy a vytvoriť spojenie medzi strojom a vodičom?

Rimac Nevera. Väčšinu funkcií možno ovládať pomocou dotykového displeja. Zdroj: Jan Goetze

Nevera je skutočne iná. Okrem toho váži veľa – 2 300 kilogramov, čo je na hypercar skutočne príliš veľa. Inžinieri v Rimacu však dokázali hmotnosť Nevery dobre skryť. To sa jasne ukáže pri zatáčaní. Riadenie je priame, auto sa dá presne nastaviť a pôsobí veľmi agilne. Je to aj vďaka vektorovaniu krútiaceho momentu. To znamená, že v prípade potreby sa pribrzdia kolesá na vnútornej strane zákruty, čo Neveru vtiahne do zákruty. Najviac prekvapujúca je trakcia. Systémy odvádzajú takú dobrú prácu, že Nevera sa jednoducho sama prenáša dopredu. Takmer strašidelný pocit s výkonom takmer 2 000 koní. Dokonca ani malý hrbolec pri plnom zaťažení nevyvedie auto z rovnováhy.

K dispozícii je päť jazdných režimov plus dva zákaznícke režimy. Zdroj: Rimac

Asi po hodine a pol sa moja jazda v Nevere skončila. Zostáva však ešte jedna dôležitá otázka: Je Nevera zábavná na vidieckej ceste? Áno aj nie! Áno, pretože je agilná, komunikatívna a priama ako žiadny iný elektromobil. Nie, pretože je v skutočnosti príliš rýchla na verejné cesty. Napriek tomu je Nevera technologickým majstrovským dielom. Nič na tom nemenia ani chýbajúce finálne úpravy ako napríklad bočné okná, ktoré sa nedajú úplne stiahnuť, alebo praskajúce obloženie stĺpika riadenia. Ani hyperautá nie sú dokonalé.

Rimac Nevera. Všetky Nevery sú číslované postupne. Zákazníci si môžu vybrať číslo. Zdroj: Jan Goetze

Mimochodom, pri základnej cene 2,38 milióna eur sa predalo len 50 z plánovaných 150 kusov. Hypercar, ktorý nie je vypredaný pred uvedením na trh – vlastne absolútna výnimka v súčasnosti. Možno Rimac príliš predbehol dobu, na elektrický hypercar nie je pripravený dostatočný počet zákazníkov. Ešte nie. Je však dôležité si uvedomiť, že elektrické hypercary predstavujú novú éru motorizmu a ich akceptácia medzi zákazníkmi postupne narastá. Rimac si vytvoril reputáciu vďaka inovatívnym riešeniam v oblasti elektrickej mobility.