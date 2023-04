Kedysi populárne rodinné auto v ostatnom čase trpí klesajúcimi predajmi, ktoré súvisia s rozmachom SUV a s ohlasovaným tlakom na elektrifikáciu. Minulý rok sa na Slovensku predalo len 97 kusov Insignie, a to rátame aj Sports Tourer. AUTO BILD sa však dozvedel, že Opel plánuje návrat Insignie s radikálnou zmenou už v polovici dekády. Zmení svoju pozíciu v segmente.

Ako ukazujú naše exkluzívne ilustrácie, nový model bude mať podobu vysokého, ​​elegantne profilovaného crossoveru s jemne splývajúcou strešnou líniou. Viceprezident dizajnu Mark Adams prezradil, že v reakcii na trend SUV sa budúca Insignia vzdá tradičnejšieho dizajnu hatchbacku.

Typické sú úzke svetlomety s denným svietením v tvare písmena L a Vizor, výrazný čierny plastový štít v maske chladiča s logom Opel v strede Zdroj: Auto Bild

V exkluzívnom rozhovore pre náš sesterský magazín Auto Express Mark Adams povedal: „Insigniu niečím nahradíme, ale kategoricky to nebude sedan. Veľké sedany sú zmenšujúcou sa časťou trhu. Pri značkách ako Opel, ktoré pôsobia vo vyššom mainstreamovom sektore, nefungujú. Premýšľali sme o správnom vyvážení a veríme, že auto, ktoré nahradí Insigniu, musí byť skutočne atraktívne a ambiciózne. Ide o nájdenie úplne nového vzorca.“

Pri otázke, ktoré trendy ovplyvnia nový model, priznal, že „obľúbenosť SUV je obrovská“. Dodal, že Opel bude musieť na túto požiadavku reagovať. Auto bude štíhlejšie, s dlhou prednou kapotou a s vysokým posedom.

Pravda je, že značka od roku 2028 prechádza na plne elektrický produktový rad – tak hovoria súčasné plány. Takže nová Insignia, ktorá príde štyri roky pred týmto termínom, by mohla mať ešte aj klasické spaľovacie motory – s nevyhnutnou dávkou elektrifikácie v hybridných verziách. Ale posledné informácie hovoria, že bude kompletne elektrická.

Insignia bola svojho času preborníkom vo veľkosti diskov kolies. Keď v roku 2008 prišla s dvadsiatkami, bolo to neskutočné. Zdroj: Auto Bild

Opel tvrdí, že si uvedomuje, že autá sú čoraz vyššie a ťažšie, čo nie je správne. Zákazníci majú radi vyššiu sedenie a pocit ochrany a trikom vpred je nadviazať takéto spojenie so zákazníkom, ale v balíku, ktorý je efektívnejší.

Inšpiruje sa populárnym SUV štýlom, ktorý si osvojili aj značky Peugeot a Citroën s ich modelmi 408 a C5 X. Tieto autá sa môžu pochváliť pôvabnými fastback karosériami, ktoré zdôrazňujú ich eleganciu, pričom ponúkajú vyššiu svetlú výšku a tým aj vyšší posed pri uchovaní aerodynamickej karosérie. Citroën úplne nahradil konvenčný model, ale Peugeot stále predáva aj klasickú verziu 508. Opel pôjde v stopách Citroënu.

Už teraz je známe, že Peugeot zaujme radikálnejší prístup so svojím úplne novým SUV e-3008, ktoré bude odhalené koncom tohto roka. Toto auto bude mať vyvýšenú, uhladenejšiu karosériu na zvýšenie dojazdu a bude založené na pripravovanej platforme Stellantis STLA Medium. Rovnaká technológia sa pravdepodobne použije aj pri elektrickej verzii Insignie. Insignia v súčasnosti stále jazdí na platforme E2 od General Motors, a to už od augusta 2017 patrí Francúzom.

Dozadu plynulo klesajúca línia strechy. Zdroj: Auto Bild

Ak by sme mali predpovedať jazdné parametre budúcej elektrickej Insignie, môžeme sa inšpirovať údajmi, ktoré už zverejnil Peugeot o budúcej e-3008. Ponúkne dojazd až 700 kilometrov na plné nabitie, pričom je známe, že architektúra STLA Medium dokáže akceptovať akumulátory s kapacitou od 87 do 104 kWh.

Nasledujúca generácia Insignie by mala ponúknuť viac priestoru a praktickosti ako e-3008, je pravdepodobné, že v porovnaní s Peugeotom sa jej rázvor natiahne. To zase inžinierom umožní nainštalovať väčšiu batériu, aby kompenzovala veľkosť a hmotnosť auta a poskytla dojazd, ktorý zákazníci očakávajú od veľkého rodinného vozidla.

Aj väčší model e-5008 od Peugeotu bude založený na platforme STLA Medium, takže je pravdepodobné, že nová Insignia bude rozmerovo podobná skôr tomuto autu. Platforma STLA Medium by mala ponúkať základný výkon 200 koní, ale podporuje aj konfiguráciu s dvoma elektromotormi so spoločným výkonom až 450 koní. Pracovať môže s napätím 400 a dokonca 800 voltov. To by bola vhodná motorizácia pre verziu Insignia GSe.

Zadná časť s jemným spojlerom. Veko sa bude otvárať aj so zadným oknom. Zdroj: Auto Bild

Pracovne síce auto označujeme ako novú Insigniu, ale podľa všetkého sa jej názov bude meniť. Opel má v segmente bohatú zásobu názvov ako Vectra, Omega, Rekord alebo Ascona. Tak či onak, nečakajte, že bude odhalená skôr ako v roku 2024 a na trh sa dostane asi až nasledujúci rok.

Stratégia uvádzania na trh by mohla byť rozdielna v západnej a vo východnej Európe, ako si Stellantis už vyskúšal s modelom Citroën C4 X, ktorý sa na západe predáva už len v elektrickej verzii ë-C4 X, ale u nás aj s klasickým benzínovým a dokonca s naftovým motorom. Alebo je to len zbožné želanie. Opel už medzitým potvrdil, že nástupca SUV Crossland bude elektromobil a elektrický crossover Manta-e sa pripravuje už dlhší čas.

A čo bude s kombi Sports Tourer? Praktická zadná časť v štýle kombi a vysoká miera variability interiéru by mala potešiť aj fanúšikov Insignie Sports Tourer. Inými slovami – bude len jedna verzia karosérie. S dĺžkou okolo 4,85 metra by nová Insignia takmer mala dosiahnuť formát svojho predchodcu. Ako vážne berie skupina Stellantis tému elektromobility, ukazuje aj výstavba takzvanej Gigafactory na výrobu batérií v závode Opel v Kaiserslauterne (kapacita: 50 GWh). Od roku 2026 sa tam vraj majú vyrábať polovodičové batérie, ktoré budú podľa zasvätených informácií slúžiť ako zdroj energie v Opli Insignia.

Čo sa týka vizuálnej stránky, nová Insignia dostane podobné dizajnové prvky, ako má Astra a Mokka. Typické sú úzke svetlomety s denným svietením v tvare písmena L a Vizor, výrazný čierny plastový štít v maske chladiča s logom Opel v strede, za ktorým sa skrýva radar a senzory elektronických asistenčných systémov.