Kompaktné SUV sú ťažiskom súčasného automobilového trhu a Renault sa tento segment snaží znovu obsadiť. Teraz má na to konečne ten správny produkt. Austral je solídna alternatíva pre rodiny.

Renault Austral pôsobí mohutne a elegantne, na rozdiel od predchodcu (Kadjar) má jeho dizajn šmrnc. Teraz chceme zistiť, či nové SUV dokáže presvedčiť aj svojimi vnútornými hodnotami počas prvej testovacej jazdy, na ktorú sme dostali verziu mildhybrid 160, čo je 1,3-litrový benzínový štvorvalec s malou elektrickou výpomocou, spojený s automatickou prevodovkou CVT.

Austral má meno voňajúce dobrodružstvom. Vyrába sa v Španielsku a my sme s ním boli v zasnežených Tatrách. Zdroj: Milan Adámek

Trasa smerovala z Bratislavy do Tatier a späť, takže väčšinu času sme strávili na diaľnici a potom trochu na snehu v horskej oblasti. Po Megane E-Tech prichádza aj Austral s novým infotainmentom na báze Android Automotive. Dvanásťpalcová obrazovka nainštalovaná vzpriamene v strede a plne digitálny prístrojový panel dokážu zobraziť obrovské mapy od Google. Po pripojení k svojmu účtu si môžete stiahnuť aj navigáciu Waze alebo používať TomTom. Je dosť nezvyčajné, koľko možností poskytuje obchod s aplikáciami. Navigácia funguje aj v režime offline.

Kokpit je prehľadný a ľahko ovládateľný. Vyvýšený tunel sa nám páčil. Zdroj: Roman Raetzke

Za volantom sa vodič cíti ponorený pre vysoký stredový tunel (s bezdrôtovou nabíjačkou), na ktorom je pohyblivá opierka na zápästie, ktorá uľahčuje kontakt s dotykovou obrazovkou. Na ovládnutie väčšiny funkcií nemusíte skladať ruky z multifunkčného volantu. Pod ním však vládne pákový chaos. K ovládaniu stieračov sa pripája nová voliaca páka v štýle Mercedesu a rádiový satelit typický pre Renault. Žiada si to trochu zvyku.

Austral jemne omrznutý v krásnej Bachledovej doline. Proporcie (predný previs 925 mm, zadný 917 mm) a svetlá výška 170 mm mu pridávajú na svalnatosti. Zdroj: Milan Adámek

Výkon 158 koní je dobre prenášaný lineárnou prevodovkou bez vibrácií. CVT sa vyhýba bežným nedostatkom bezstupňových prevodoviek - teda do maximálnej možnej miery, ktorá je daná jej samotnou koncepciou. Automaticky simuluje naprogramované prevody, keď treba výkon, aby sa vyhla známemu pocitu vytáčania. Na druhej strane sme mali pocit, že dynamika je prevodovkou trochu utlmená. K dispozícii je dokonca manuálny režim, ktorý sa dá ovládať páčkami na volante, no málokedy ho chcete použiť.

Pod 7 km/h sa motor vypína a k červenej plachtíte bez spotreby. Je to veľmi plynulé, až kým opätovne nenaštartujete. Keď presuniem nohu z brzdy na plyn, auto vygeneruje trhnutie. Riadenie je dostatočne priame – vlastne asi najpriamejšie, aké som zažil vo francúzskom SUV. To koreluje s tuhším podvozkom. Voliteľne sa zadná náprava natáča až o päť stupňov (1 500 eur), ale do tejto verzie auta nebola namontovaná. Austral poháňajú predné kolesá.

Pákový chaos. K ovládaniu stieračov sa pripája nová voliaca páka v štýle Mercedesu a rádiový satelit typický pre Renault. Zdroj: Milan Adámek

Hlučnosť vzduchu je pri rýchlosti 130 km/h citeľnejšie prítomná, čo trochu znižuje inak veľmi špičkový pocit z komfortu jazdy. Široké otváranie kufra je výhodou pri nakladaní. Ak chcete rozšíriť úložný priestor, môžete posunúť aj zadné sedadlá o 16 centimetrov (350 eur Techno Esprit Alpine). Druhý rad ponúka dostatok miesta nad hlavou a v závislosti od polohy sedadla aj dostatok miesta na nohy pre malých aj veľkých.

Kufor má podľa polohy sedadiel objem 487 až 575 litrov, so sklopenou lavicou 1 525 litrov po strechu. Zdroj: Milan Adámek

Páčilo sa nám vypracovanie, použitie kvalitnejších materiálov, pozornosť k detailom a snaha o výnimočnejšie dizajnové riešenia. Teda tie len do tej miery, pokiaľ sa nedostanú do sporu s ergonómiou. Až na páčkový chaos pod volantom a príliš rozsiahle menu informačno-zábavného systému je však ergonómia úplne v poriadku

Tablet. Len skúšobne sme stiahli aplikáciu Waze, iné aplikácie už v systéme boli. Ovládanie hlasitosti dotykom je otravné. Zdroj: Milan Adámek

Asistenčné systémy Australa fungujú spoľahlivo. Do oka mi padlo extra tlačidlo na volante so symbolom dopravnej značky. Ak sa stlačí, rýchlosť sa zníži na limitnú podľa rozpoznanej značky. Na diaľničných úsekoch možno aktivovať systém udržiavania jazdného pruhu, ktorý aktívne udržiava Austral v strede jazdného pruhu. To je dôležité pripomínať, lebo jestvuje ešte veľa systémov, ktoré jazdia od jednej čiary k druhej ako opilec za volantom.

Zaujímavým prvkom je výduch medzi dvoma displejmi ako súčasť lesklej čiernej plochy, ktorá ich rámuje. Zdroj: Milan Adámek

Cena Australu sa začína na hodnote 30 400 eur za slabší mildhybrid 130, testovaný silnejší stojí od 34 400 eur a testovaná verzia výbavy Iconic Esprit Alpine sa začína na 37 600 eurách.

Technológiu mildhybrid tvorí štvorvalcový benzínový motor s objemom 1,3 l s turbodúchadlom, priamym vstrekovaním a hliníkovým blokom, ktorému pomáha 12 V lítium-iónová batéria. Energia z batérie poskytuje krútiaci moment počas akcelerácie. Zdroj: Milan Adámek

Celkovo sa mi páčila digitálna palubná doska, informačno-zábavný systém, hladký chod, kvalita vypracovania. Nepáčil sa mi aerodynamický hluk pri 130, trhnutie pri rozbehu a slabšia dynamika, ktorá nezodpovedala vozidlám s rovnakým výkonom.

motor a pohonný systém Renault Austral mildhybrid 160 Usporiadanie a počet valcov radový štvorvalec Zdvihový objem 1 333 cm3 Max. výkon 116 kW / 157 k pri otáčkach 5 250 - 5 500/min Max. krútiaci moment 270 Nm pri otáčkach 1 800 - 3 750/min Palivo benzínový motor Pohon predná náprava Prevodovka automatická prevodovka CVT rozmery, hmotnosti a objemy Renault Austral mildhybrid 160 Dĺžka 4 510 mm Šírka 1 825 mm Výška 1 644 mm Rázvor náprav 2 667 mm Pohotovostná hmotnosť 1 539 kg Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 1 614 kg Objem batožinového priestoru 487 / 1 525 l Objem palivovej nádrže 55 l jazdné výkony Renault Austral mildhybrid 160 Max. rýchlosť 175 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 9,7 s spotreba Renault Austral mildhybrid 160 Kombinovaná - normovaná 6,2 - 6,5 l/100 km emisie Renault Austral mildhybrid 160 Emisie CO 2 140 - 147 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Renault Austral mildhybrid 160 Základná cena modelu od 30 400 € Základná cena verzie od 34 400 € Cena testovaného exemplára 37 600 €