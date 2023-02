Pohon všetkých kolies s označením AWD-i v drsnom Laponsku predviedol svoje silné stránky. Dostupný krútiaci moment manažuje naozaj inteligentne. Nový balík GR Sport zasa RAV4 dáva športovejší imidž, no ako vplýva na jazdné vlastnosti? To sa dozviete v článku i na videu z prvej jazdy.

Toyota RAV4 patrí medzi hŕstku rodinných automobilov, ktoré vynikajú svojou všestrannosťou. O kvalitách japonského SUV som sa mohol presvedčiť v drsných podmienkach švédskeho Laponska. Teploty v meste Luleå neboli tak mrazivé, ako by človek očakával, no počas testovacieho dňa sme mali stabilné -4 °C. Klimatickú zmenu vidieť už aj na severe. Napríklad v takom Štokholme by ste v polovici januára nenašli ani štipku snehu.

Toyota RAV4 GR Sport Zdroj: Filip Kadlečík

Laponská zima je všaj našťastie ešte stále taká, ako si ju predstavujeme. Cesty zväčša pokrýva vrstva snehu, inde prerušované fľaky ľadu. Bol som zvedavý na to, ako sa s nerovnosťami na vozovke RAV4 vyrovná vo verzii GR Sport. Toyota totiž deklaruje, že pružiny a tlmiče plugin hybridu sú tuhšie, napríklad na prednej náprave o približne 20 %.

Napriek zmenám si RAV4 aj ako GR Sport stále zachováva komfortný charakter. Bude zaujímavé sledovať, aký vplyv má upravený podvozok na bočné náklony karosérie, to však zistím až v domácom teste. Vo Švédsku neboli podmienky, ktoré by umožňovali rýchle prejazdy zákrutami s pneumatikami zahryznutý do asfaltu.

Toyota RAV4 GR Sport Zdroj: Filip Kadlečík

Rozhodne sa však nedá povedať, že by vozidlo trpelo na nedostatok trakcie. Zimné pneumatiky Nokian mali nastrelené hroty, tak ako všetky ostatné vozidlá križujúce severské cesty. Aj tak sa vám však pri troche nepozornosti a nešťastnej zhode okolností mohlo stať, že na zľadovatelej ceste skončíte v záveji. Inteligentný pohon všetkých kolies však RAV4 vo väčšine prípadov stabilizoval bez zaváhania. Z jeho reakcií je cítiť, že sa usiluje v prvom rade o bezpečnosť posádky, nie športovú jazdu.

Toyota RAV4 GR Sport Zdroj: Filip Kadlečík

Naozaj inteligentná štvorkolka

Plugin hybridný pohon RAV4 GR Sport pozostáva z viacerých elektromotorov a hlavnej spaľovacej jednotky. Pohon všetkých kolies však má na starosti elektrická vetva. Predná a zadná os kolies nie sú fyzicky prepojené, zadnými krúti elektromotor umiestnený priamo na náprave. Pracuje fantasticky.

Toyota RAV4 GR Sport Zdroj: Filip Kadlečík

Pri razantnej akcelerácii na extrémne šmykľavom povrchu bolo zrejmé, že vozidlo kladie dôraz na pohon predných kolies a zadné sa pripájajú až v pohybe. To preto, aby automobil zostal stabilný. Jeho zadná časť by sa inak mohla roztancovať po ceste.

Pri štandardnej akcelerácii na ľade bol vzorec práce odlišný. Na schématickom ukazovateli zapracovanom do novej virtuálnej prístrojovej dosky možno jasne vidieť, že automobil sa prioritne spolieha na zadnú nápravu, na ktorú vie poslať až 80 % disponibilného výkonu. Predná náprava sa spočiatku pripája iba v malej miere, avšak pri rýchlosti nad 50 km/h prebrala iniciatívu a vtedy už zadné kolesá slúžili iba ako stabilizujúci prvok schopný reagovať na stratu adhézie v priebehu milisekúnd.

Toyota RAV4 GR Sport Zdroj: Filip Kadlečík

V prípade potreby vozidlo disponuje špeciálnym režimom Trail, pri ktorom zadná náprava simuluje efekt samosvorného diferenciálu, aké sme poznali v časoch klasických off-roadových vozidiel. Jeho aktiváciou som docielil rovnocenné prerozdeľovanie sily medzi obidve zadné kolesá bez ohľadu na aktuálne okolnosti. Takýto zámok vám pomôže v prípadoch, keď máte jedno koleso vo vzduchu a druhé pevne na zemi. Štandardný automobil totiž vtedy naprázdno pretáča pneumatikou, ktorá je zdvihnutá.

Elektrický pohon všetkých kolies na mňa v severskych podmienkach urobil vynikajúci dojem. Ak hľadáte vozidlo, ktoré sa nestratí ani v zasneženom lyžiarskom stredisku, ste tu správne. Vhod padne aj svetlá výška na úrovni 195 mm. Plugin hybrid navyše aj pri mínusových teplotách ponúka dojazd v elektrickom režime nad hranicou 60 kilometrov. Také sú moje skúsenosti. Pre porovnanie, cez leto z neho dostanete aj 75 kilometrov.

Základné technické údaje | Toyota RAV4 GR Sport Plugin Hybrid Motor: benzínový prepĺňaný štvorvalec + 2x elektromotor

benzínový prepĺňaný štvorvalec + 2x elektromotor Pohon: všetky kolesá

všetky kolesá Max. výkon: 225 kW (306 k)

225 kW (306 k) Pohotovostná hmotnosť: 2 000 kg

2 000 kg Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: 6 s

6 s Max. rýchlosť: 180 km/h

180 km/h Objem batožinového priestoru: 490 / 1 604 l

490 / 1 604 l Kapacita akumulátora: 18,1 kWh

18,1 kWh Reálny elektrický dojazd: 75 km

75 km Cena: zatiaľ nie je známa

Dizajnové doplnky od Gazoo Racing

Jedinou aktuálnou nevýhodou plugin hybridu je jeho obmedzená dostupnosť. Ak si ho objednáte teraz, vozidlo sa ku vám dostane až v roku 2024. Klasický hybrid, ktorým sa Toyota za posledné dve desaťročia preslávila, však môžete mať doma podstatne rýchlejšie. Má rovnako dobrý pohon všetkých kolies a oslnivú efektivitu prevádzky. V severskej zime a pri jazde, ktorá sa ani zďaleka nedá označiť za pomalú, vozidlo na bezmála dvoch stovkách kilometrov dosahovalo spotrebu na úrovni 6,5 l/100 km. Viem si predstaviť, že méta šiestich litrov nemusí byť pri efektívnej jazde nereálna. Na poctivý štvorvalec bez turba so zdvihovým objemom 2,5 l ide o vynikajúci výsledok.

Toyota RAV4 GR Sport Zdroj: Filip Kadlečík

Devízou variantu GR Sport je aj sada doplnkov, ktoré upravujú jeho dizajn, či už v exteriéri, alebo interiéry. Športová divízia Toyota Gazoo Racing sa podpísala na čelnú masku, piate dvere, ale napríklad aj na hlavové opierky či volant automobilu. Komfortný interiér zdobia sedadlá s čiastočne semišovým poťahom. Množstvo kontrastných čiernych plôch na karosérii vozidla skvelo ladilo s atraktívnou červenou metalízou. Tá ma naživo vizuálne oslovila viac než tradičný biely lak.

Verdikt

Viac imidžu pri nezmenenej úžitkovej hodnote, taký je variant GR Sport. Tuhšie ladenie pružín a tlmičov vozidlu neubralo z komfortu, no rad optických zmien mu dal výraznejší charakter. Filip Kadlečík

Mohlo by vás zaujímať: