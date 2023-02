Najlepšie auto na svete? Ak niečo také existovalo, vždy to bol Mercedes triedy S. Nezáleží na tom, čo robí BMW s radom 7 od roku 1977 alebo Audi s A8 od roku 1994. BMW teraz obnovilo model radu 7 a na ničom nešetrilo. Budú karty premiešané?

Nový rad 7 je k dispozícii so spaľovacími motormi, ktorými sú radový šesťvalec a V8, ale nie pre nás, ďalej ako plugin hybrid a ako plne elektrické i7, všetko na jednej platforme. Dizajn je na jednej strane daný samotnými rozmermi vozidla – dĺžka 5,39 metra a šírka 1,95 metra. A na druhej strane zodpovedá vkusu zákazníkov na tých najdôležitejších trhoch. V poradí je to Čína (45 % predaja), Japonsko/Kórea (26 %) a USA (20 %). Až potom celá Európa so skromnými 9 percentami. Takže sa vám delené čelné svetlomety nepáčia? Možno len nemáte správne šikmé oči. Jednoducho sa európske autá musia prispôsobovať vkusu Ázijčanov. Dlhé desaťročia to bolo presne naopak.

BMW i7 xDrive60 má výkon 544 koní a dojazd až do 625 km. Čas nabíjania 34 min (10 – 80 %), cena od 135 900 eur. Zdroj: Auto Bild

Vo vzdialených krajoch sa patrí pochváliť tým, čo máte, a susedia a priatelia sa radujú spolu s vami. Preto rad 7 bezpochyby pôsobí mimoriadne impozantným dojmom. Jednoducho ho musí byť vidieť. Je to vlajková loď, nesmie to preháňať s decentnosťou. Na ceste je dobrou správou, že celý súbor vyzerá harmonickejšie a menej honosne, než by sa mohlo zdať z fotografií. Ale, samozrejme, jemné je iné.

Na palube sa potom odohráva veľké divadlo v pravom zmysle slova. Vrcholom interiéru je 31,3-palcový dotykový displej s rozlíšením 8K v zadnej časti (príplatok 4 750 eur), ktorý je ukrytý v strope a dá sa z neho vyklopiť. Keď sa obrazovka s tichým šumivým zvukom sklopí, nestane sa to len tak, BMW to zinscenovalo ako predstavenie. Žalúzie sa zatiahnu, okolité svetlo stlmí a zaznie ľubozvučná melódia, na ktorej sa podieľal hollywoodsky skladateľ a držiteľ Oscara Hans Zimmer. Systém spolupracuje s Amazon Prime, možno prehrávať videá, hry, hudbu, aplikácie a televíziu. A najlepšie znie s priestorovým systémom Bowers & Wilkins za dodatočný príplatok 5 800 eur, ktorý nehrá pre zákazníkov tohto luxusu veľkú rolu. Pre úplný pôžitok odporúčame Executive Lounge za 6 730 eur, čo je výsuvné ležadlo za predným sedadlom spolujazdca, veľmi neformálne, ak si chcete odpočinúť s vystretými nohami pri pozeraní svojho obľúbeného seriálu.

Veľmi veľkorysý priestor, príjemné prostredie, ušľachtilý materiál. Obrovský zakrivený displej. Ovládač iDrive zostal na stredovej konzole. Zdroj: Auto Bild

Predná časť nie je taká luxusná, ale stále je bohatá. Je tu dostatok priestoru, kreslá sú veľmi pohodlné a materiály a spracovanie sú jemné a elegantné. Model i7 je tiež vybavený zakriveným displejom. Vizuálne je skvelý, ale niektorým puristom sa môže zdať graficky preťažený. To platí aj pre ponuky na dotykovom displeji s takmer nezvládnuteľným množstvom funkcií. Je to dosť komplikované, ale ovládač iDrive na stredovej konzole môže slúžiť ako záchranné lano a inteligentné, priateľské hlasové ovládanie funguje tiež dobre. Vzduchové odpruženie, adaptívne tlmiče a riadenie všetkých kolies sú vždy na palube. Testované vozidlo malo ešte stabilizáciu náklonu za 3 570 eur a stálo na 21-palcových kolesách (od 1 100 eur).

Filmy a ďalšie programy na 31,3-palcovej plochej obrazovke sa najlepšie sledujú z polohovateľného sedadla. Zdroj: Auto Bild

Model i7 je výkonný, veľmi tichý a na ceste veľmi rýchly. Zrýchľuje energicky a s prudkosťou a zároveň s ležérnosťou typickou pre výkonné elektromobily. Jazdí veľmi suverénne a so svojimi 2,7 tony je na ceste prirodzene usadený a pokojný. Pri jeho veľkosti a hmotnosti sa sotva odvážime napísať, že je aj prekvapivo obratný a živý. Hoci k svižnosti mu pomáha zadná riadená náprava. Jeho povaha je pravde­podobne najvhodnejšia pre pokojné, rýchle kĺzanie s jemným odpružením a s celkovo vynikajúcim komfortom jazdy. Modulárny technologický systém s množstvom kamier, ultrazvukových a radarových senzorov umožňuje využívať vodičovi množstvo najmodernejších asistenčných systémov.

Toto je dotykový displej pre zadných pasažierov. Nachádza sa vo dverách. Zdroj: Auto Bild

Na rýchlonabíjačke sa dokáže nabíjať maximálnym výkonom až 195 kW, takže z 10 na 80 percent mu to trvá napriek obrovskej batérii (101,7 kWh) len 34 minút. Na domácom nástennom boxe s výkonom 22 kW to bude trvať, samozrejme, celý deň. Nie vždy však počas jedného dňa aj využijete maximálny dojazd až 625 kilometrov. To je už porcia, ktorú mávajú aj bežné benzínové limuzíny.

Predaj sa začal už v decembri.

Ponuka na dotykovom displeji s takmer nezvládnuteľným množstvom funkcií. Je to komplikované, ale ovládač iDrive na stredovej konzole môže slúžiť ako záchranné lano. Zdroj: Auto Bild

Plne elektrické BMW i7 xDrive60 sa začína na cene 135 900 eur, ale príplatkové doplnky ju rýchlo vyženú o veľa čísel vyššie. Na jar bude nasledovať naftový model 740d xDrive od 114 300 eur a plugin hybridy 750e xDrive s výkonom 489 koní od 123 500 eur a M760e xDrive s výkonom 571 koní od 144 000 eur. Najlepšie auto na svete? Mohlo by to byť.



motor a pohonný systém BMW i7 Max. výkon 400 kW / 543 k Max. krútiaci moment 745 Nm Palivo elektromotor Pohon všetky kolesá Prevodovka 1-st. prevodovka rozmery, hmotnosti a objemy BMW i7 Dĺžka 5 391 mm Šírka 1 950 mm Výška 1 544 mm Rázvor náprav 3 220 mm Pohotovostná hmotnosť 2 715 kg jazdné výkony BMW i7 Max. rýchlosť 240 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 4,7 s spotreba BMW i7 Kombinovaná - normovaná 18,4 kWh/100 km Dojazd - norma WLTP 625 km aktuálne cenníkové ceny s dph BMW i7 Základná cena modelu od 135 900 €