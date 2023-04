Francúzka prešla redukčnou diétou a dostala pretekársku licenciu. To nové písmenko R v názve by mohlo znamenať aj redukčná diéta, ale znamená Radical. Môže sa ušetrených 34 kilogramov prejaviť na okruhu?

Ľahkosť bytia. Poďme na chvíľu späť. S novým modelom Alpine A110 dokázal Renault uspokojiť túžbu po jednoduchšej a športovejšej mobilite bez toho, aby ho niekto obvinil, že sa viezol na retrovlne až do krajnosti. S citom a šarmom vytvoril nový športový automobil, ktorý sa stal okamžite populárnym, hoci predaje nevystrelili do výšok. Doteraz si táto horúca Francúzka našla na celom svete niečo vyše 3 000 obdivovateľov, čo zase nie je až tak veľa, ak pripustíme, že je prinajmenšom rovnako zábavná ako Porsche Cayman.

A teraz je po všetkom? Áno, od roku 2026 bude jazdiť len na elektrický pohon. Ale ešte predtým budú Francúzi oslavovať svoj milovaný spaľovací motor. Do najnovšej verzie A110 R napchali všetko, čo je technicky legálne, a vyradili všetko, čo by nezmyselne zvyšovalo hmotnosť. Výsledkom diéty je celkovo 34 kilogramov v porovnaní s A110 S.

Interiér vozidla Alpine A110 R je celý vyrobený z mikrovlákna - dokonca aj obloženie výplní dverí! Namiesto tradičných kľučiek dverí boli použité červené pásy ako odkaz na svet motoristického športu. Volant je tiež čalúnený mikrovláknom so sivým prešívaním. Zdroj: Auto Bild, Alpine

Na prvý pohľad to neznie ako veľké zníženie hmotnosti. Auto bolo už aj tak ľahké, jedno z mála športových vozidiel, ktoré nevážilo viac ako 1,1 tony. Na porovnanie, jeho hlavný konkurent, Porsche 718 Cayman, váži o vyše 200 kilogramov viac. Ako sa podarilo zhodiť kilá? Približne dve tretiny pripadajú na samotný ultraľahký materiál – karbón. Drahé tkanivo sa na A110 R rozmiestnilo vo všetkých smeroch. Kapota, strecha, zadný kryt, difúzor, spojler, škrupina sedadiel, dokonca aj disky sú vyrobené z karbónu. Zvyšok zachraňuje výfukový systém s hmotnosťou len 3,9 kilogramu.

Všetko pripravené na šport: krídla s prítlakom 110 kilogramov, inteligentné aerodynamické systémy a výfukové potrubie. Zdroj: Auto Bild, Alpine

Ikonický dvojitý výfuk modelu A110 dostal dvojitú stenu vytlačenú 3D tlačiarňou, ktorá izoluje výfukové plyny a chráni ostatné okolité diely. Vonkajšia stena zostáva chladnejšia ako plyny prechádzajúce centrálnym výfukom, čím sa vytvára rovnováha medzi vnútrom a vonkajškom, ale bez obmedzovania zvukového zážitku.

Výkon? Tristo koní ako pri modeli S. Lepšie jazdné parametre sa nedosiahli vyšším výkonom, ale ľahšou konštrukciou. Ako už bolo spomenuté, vec má aj pretekársku licenciu. Nainštalovali nastaviteľné pruženie (ZF, Eibach), upravené ESP a semislicky (Michelin Cup 2). Ide o prvý Alpine, ktorý na stovku zrýchli za menej ako štyri sekundy.

Po pripútaní do popruhov už nikdy nebudete chcieť vystúpiť z karbónových sedadiel A110 R. Zdroj: Auto Bild

V záujme zlepšenia stability a výkonu vo vysokých rýchlostiach na pretekárskej trati sa vývoj riadil cieľom uvoľniť plný potenciál vozidla prostredníctvom optimálnej rovnováhy medzi prítlakom a odporom vzduchu. Preto bola predná časť vybavená rovnakým karbónovým lemom ako A110 S, avšak otvory na nasávanie vzduchu boli integrované do predného štítu, čím sa znížil odpor vzduchu a zvýšila sa maximálna rýchlosť vozidla. Tá je 285 km/h.

Model je vybavený palubným telemetrickým systémom Alpine Telemetrics. Zdroj: Auto Bild, Alpine

Štandardný model je vybavený palubným telemetrickým systémom Alpine Telemetrics, ktorý zobrazuje v reálnom čase technické údaje o tlaku turba, teplote prevodovky, krútiacom momente, výkone, uhle natočenia volantu a akcelerometri. Integrovaný chronograf sa môže používať na meranie a zaznamenávanie výkonov počas tréningov na trati.

Každá Alpine A110 R dostane štítok s originálnym číselným označením. Zdroj: Auto Bild, Alpine

Takže je to pretekárske auto bez EČV? Nie, táto vec by mala byť schopná jazdiť aj na ceste. Odborníci nastavili odpruženie na mäkké. R sa s chuťou púšťa do zákrut, pričom každá jedna je zážitkom. Vydali sme sa na pretekársku trať Jarama. Odpruženie sa vrátilo do tvrdého režimu a vyrazili sme. Páni, preč sú tie časy, keď ste 110-ku hádzali do zákrut, veselo ju pretáčali a hojdali sa po trati. R už nechce opustiť ideálnu líniu, mechanická priľnavosť je obrovská, pôžitok z jazdy gigantický. R sa drží ako Pattex, potešenie z jazdy je vysoké, časy na kolo nízke. Merci beaucoup, Alpine!

Premiérová farba úplne nového modelu Alpine A110 R, Racing Matte Blue, je rovnaká ako farba použitá na modeli Formula 1 A522. Modrá, ale aj červená, karbón a mikrovlákno: všetky farby a materiály, ktoré čerpajú inšpiráciu zo štartového roštu Veľkej ceny. Zdroj: Auto Bild, Alpine

Mesto a zlé cesty? Ide to aj napriek extrémnemu odpruženiu. Nemôžete čakať krásne filtrovanie problematického povrchu, ale vzhľadom k športovému naturelu sa to po prestavení podvozka do civilného režimu dá zvládnuť. Súhra zvuku motora, reakcie na plyn a zatáčania je úžasná. To vás musí očariť, ak viete precítiť kvalitu jemne vyváženého podvozka.

Pri jazde je to stále ten typický pocit Alpine. Ale ľahkosť vo všetkých pohyboch a momentoch, dosahuje v modeli A110 R nové rozmery. Cesty mení na pretekárske dráhy, na trati sa stáva lovcom času. Nedostatky? 103 000 eur je jednoducho príliš veľa!

motor a pohonný systém Alpine A110 R Usporiadanie a počet valcov R4 Zdvihový objem 1 798 cm3 Max. výkon 221 kW / 300 k pri otáčkach 6 300/min Max. krútiaci moment 340 Nm pri otáčkach 2 400/min Palivo benzínový motor Pohon predná náprava Prevodovka 7-st. dvojspojkový automat rozmery, hmotnosti a objemy Alpine A110 R Dĺžka 4 180 mm Šírka 1 798 mm Výška 1 798 mm Rázvor náprav 2 420 mm Pohotovostná hmotnosť 1 082 kg Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 1 157 kg Užitočná hmotnosť 234 kg Celková hmotnosť 1 316 kg Objem batožinového priestoru 100 / 96 l Objem palivovej nádrže 45 l jazdné výkony Alpine A110 R Max. rýchlosť 285 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 3,9 s spotreba Alpine A110 R Kombinovaná - normovaná 6,8 l/100 km emisie Alpine A110 R Emisie CO 2 156 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Alpine A110 R Základná cena modelu od 103 000 €