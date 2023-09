Trieda E nezahŕňa čisto elektrický variant – to je úloha, ktorú v značke plní EQE –, ale každá verzia má v tej či onej podobe elektrifikáciu. Nové éčko je o 40 mm dlhšie a takmer o 30 mm širšie ako auto, ktoré nahrádza. A 22 mm z toho je prenesených do rázvoru v snahe zlepšiť priestor v kabíne, ktorý bol už i tak priestranný.

Displej Superscreen kombinuje infotainment v strede s obrazovkou pre spolujazdca, ktorý si môže pozrieť filmy. Tie z pozície vodiča nevidno, takže sa prehrávajú aj počas jazdy. Zdroj: Milan Adámek

Jazda s vozidlom triedy E je ako návrat domov. Vyššia stredná trieda patrí k Mercedesu rovnako ako Golf k VW. Počas šiestich generácií slúžila nespočetným vedúcim oddelení ako firemné vozidlo, zástupom obchodných cestujúcich ako mobilné pracovisko a tisícom a tisícom rodín. Trieda E je elegantná, pohodlná a spoľahlivá. V tomto smere sa v najnovšom vydaní nič nezmenilo – a predsa je vo W 214 toľko nového.

Veľmi pohodlné sedadlá vpredu, ale vysokí vodiči narážajú nohou do Superscreenu. Zdroj: Milan Adámek

Takže tu máme majestátny 4,95-metrový sedan. Prekvapením je však už maska chladiča. Ako na nejednej luxusnej kabelke, ktorá je celá pokrytá logom značky, na vás zažiari nespočetné množstvo štylizovaných hviezdičiek – nový štýlový prvok Mercedesu, ktorý budeme v budúcnosti nachádzať častejšie. Napríklad aj v zadných svetlách triedy E. Aj kokpit vyzerá na prvý pohľad povedome. Koža, drevo, jemné spracovanie – presne tak, ako by ste to od triedy E očakávali. Druhý pohľad však odhalí nový svet.

Superscreen je názov novej kombinácie infotainmentu a displeja pre cestujúcich. Vďaka aplikáciám a online pripojeniu sa dajú sledovať videá a filmy. Zdroj: Mercedes

Digitálne prístroje stoja samostatne, prvý raz inštalovaná obrazovka Superscreen kombinuje infotainment v strede s obrazovkou pre spolujazdca vpredu; okrem iného si tam môže pozrieť filmy, ktoré vodič nevidí. Ak pravé sedadlo nie je obsadené, displej sa zmení na digitálny obrazový rám. Na ovládanie vozidla slúži systém MBUX, ktorý bol vizuálne a technicky osviežený a rozšírený o množstvo nových funkcií. Videokonferencie z vozidla? Žiadny problém (keď stojí), na to je tu kamera na prístrojovej doske. Hrať Angry Birds v dopravnej zápche? Stlačením tlačidla sa z triedy E stane herná konzola. Z reproduktorov nielenže prúdi krištáľovo čistá hudba, ale teraz ju vizuálne sprevádza aj okolitý svetelný pás. A prenáša sa aj do sedadla, takže basy sú nielen počuteľné, ale aj citeľné.

V zadných svetlách svieti štylizovaná hviezda Mercedesu Zdroj: Milan Adámek

Na prvú jazdu nasadám do modelu E 300 de s výkonom 313 koní. Ide o raritu, keďže kombinuje naftový motor s elektromotorom. S dojazdom až 100 kilometrov je trieda E „elektromobilom od pondelka do piatka“. A v prípade potreby aj úsporný diaľkový klzák. Súhra medzi naftovým a elektrickým pohonom funguje výborne. Trieda E jazdí tak, ako má. Bezpečne a sebaisto. Len základnému benzínovému motoru E 200 (204 k) chýba trochu sebaistoty pri predbiehaní. V mestskej premávke je to menej citeľné, ale pri rýchlom predbiehaní na vidieckych cestách sa zdá napätý. Jeho výhoda oproti plugin hybridu: 540 litrov batožinového priestoru, čo je o 170 (!) viac ako v plugin, kde je batéria citeľne objemnejšia. Ak potrebujete viac úložného priestoru, počkajte si na už ohlásené kombi.

Kamera na palubovke slúži na videokonferencie. Vyskúšali sme si to a pracuje to lepšie ako mobil v držiaku – pre širší záber a lepšie zachytenie zvuku. Zdroj: Mercedes

High-tech je v novej triede E k dispozícii nielen v infotainmente, ale aj pri jazde. A to nemám na mysli len vzduchové odpruženie, ktoré jemne skenuje terén, alebo zadné kolesá, ktoré sa natáčajú až o 4,5 stupňa. Stuttgartská spoločnosť už dávno dokázala, že to dokáže. S modelom W 214 však Mercedes zvyšuje svoju úroveň aj v oblasti asistentov. Prvý raz vozidlo automaticky predbieha pomalšie vozidlo, keď je na tempomate. Vodič sa musí len veľmi zľahka dotknúť dotykového volantu. Ak elektronika usúdi, že je bezpečné pomalšie vozidlo predbehnúť, urobí to bezpečne a potom sa s trochu väčším odstupom, než by som použil sám, zaradí.

Aj vzadu je príjemne veľa miesta na hlavu aj nohy. Zdroj: Milan Adámek

V prípade, ak navigácia ukazuje, že treba zísť z diaľnice, posledných tisíc metrov už automat nepredbieha, ale zostáva v pravom jazdnom pruhu a pripravuje sa na odbočenie. Volant sa dobre drží a trieda E je stále autom vodiča – napriek všetkým špičkovým technológiám. Čo má, samozrejme, svoju cenu. E 220 d 4Matic sedan sa začína na hondote 87 684 eur, E 300 d 4Matic sedan stojí 88 356 a nami testovaný E 300 de 4Matic až 108 282 eur.