Kodiaq druhej generácie v skratke:

Nová Škoda Kodiaq pre modelový rok 2024 je dlhá 4,75 metra.

Ponúka mild hybridné a plugin hybridné varianty. Motor 1,5 TSI s mild-hybridnou technológiou pracuje bez výhrad.

Má sedemstupňovú prevodovku DSG.

Kodiaq poskytuje pohodlné a presné jazdné vlastnosti.

Je vybavený progresívnym riadením a pokročilými asistentmi vodiča.

Interiér je priestranný a dobre navrhnutý. Ponúka šikovné riešenia, ako je napríklad priehradka na nabíjanie dvoch smartfónov.

Na výber je päť motorov vrátane plugin hybridu s elektrickým dojazdom 100 km.

Nový Kodiaq bude k dispozícii v prvej polovici roka 2024.

Očakáva sa, že ceny sa budú začínať približne na úrovni 40 000 eur.

Druhá generácia Škody Kodiaq je na štartovacej čiare a zdá sa, že prerastá sama seba. V modelovom roku 2024 sa SUV natiahne na impozantných 4,75 metra, čo je celkom slušný údaj. V porovnaní s minulosťou by tak malo poskytnúť ešte viac vnútorného priestoru.

Odteraz bude mať vlajková loď českých SUV aj mild-hybridné a plugin hybridné srdcia, do spaľovacích komôr malého benzínového motora bude vháňať vzduch turbína roztáčaná výfukovými plynmi s nastaviteľnou geometriou lopatiek a k úspore paliva prispeje aj spontánnejšia deaktivácia valcov. Škoda chce zabodovať aj inteligentnými funkčnými riešeniami a rafinovanejším interiérom.

Motor 1,5 TSI s mild hybridnou technológiou nie je zvlášť výkonný, ale zato je kultivovaný a tichý. Elektromotor (v podobe vodou chladeného 48-voltového "alternátora") a štvorvalcový motor spolupracujú súdržne prostredníctvom remeňa, benzínový motor sa nikdy nezdá byť dýchavičný, pri čiastočnom zaťažení je príjemne kultivovaný, málokedy sa namáha a využíva výhody práce v Millerovom cykle (veľmi skoré časy zatvárania sacích ventilov).

Sériová prevodovka DSG radí sedem rýchlostných stupňov nenápadne, rýchlo a s primeranými prevodovými pomermi. TDI pracuje kultivovane, s typicky nízkym stredom krútiaceho momentu niekde medzi 2000 a 3000 otáčkami - poznáte to. Jazdí tak ako vždy - inými slovami, bezchybne.

Nový Kodiaq jazdí komfortne, vďaka voliteľnému progresívnemu riadeniu zákrutami prechádza presne podľa želania vodiča a bez akéhokoľvek kŕčovitého správania sa vydáva aj smerom k hranici svojich schopností. Sedadlá ako vždy poskytujú optimálnu oporu. Priestor pre ľudí a výbava sú veľkorysé.

Stručne povedané: Kodiaq sedí na ceste ako pribitý, nekolíše sa a jazdí rovnako hladko a sebaisto ako doteraz, no po novom ho sprevádzajú aj lepšie vyladení asistenti jazdy, napríklad plne autonómne riadenie v dopravnej zápche do rýchlosti 60 km/h. Okrem toho sa dá s veľkým SUV manévrovať z úzkych parkovacích miest za pomoci diaľkového ovládania mobilným telefónom zvonku - no iba vtedy, kým ide o krátku vzdialenosť a po priamke.

