Škoda Fabia štvrtej generácie je zatiaľ doposiaľ najlepšou verziou obľúbeného bestselleru, ktorý už svoju históriu píše viac než dve dekády. Presvedčil som sa o tom na vlastnej koži na prvej jazde, kde som si mohol vyskúšať dva výbavové stupne a dve kľúčové motorizácie českého hatchbacku - 1.0 MPI a 1.0 TSI. Ak ešte novú Fabiu dobre nepoznáte, odporúčam vám pre pokračovaním v čítaní tohto článku prečítať si článok, v ktorom sme ju do detailu predstavili. Následne si môžete prečítať o novej generácii jej motorizácií a rozhodne odporúčam neprehliadnuť ani článok, v ktorom sa venujeme cenníku Fabie.

1.0 MPI a výbava Ambition

Často sa stáva, že na medzinárodných prezentáciách sa chcú automobilky pochváliť len s tým najlepším, čo majú k dispozícii. Najvyššia výbava, silný motor… Možno aj to bol dôvod, kvôli ktorému bola spomedzi troch desiatok testovacích vozidiel mojou prvou voľbou Fabiu 1.0 MPI (silnejší variant) vo vyhotovení Ambition, pri ktorej v slovenskom cenníku svieti suma 13 360 eur. Čo dokáže lacnejšia Fabia ponúknuť?

Škoda Fabia 1.0 MPI Ambition. Zdroj: Filip Kadlečík

Pokiaľ ide o samotný agregát s výkonom 59 kW (80 k), nemožno od neho očakávať nereálne zázraky. Trojvalec, ktorému nepomáha turbodúchadlo, ponúka len obmedzenú dynamiku a jeho racionálna využiteľnosť je limitovaná najmä na mestské a okresné cesty. Dostali sme sa s ním aj na diaľnicu, no agregát už pri rýchlosti 100 km/h pracuje na 3 000 ot./min a začína ho byť výraznejšie počuť.

Škoda Fabia 1.0 MPI Ambition. Zdroj: Filip Kadlečík

Pri tempe 115 km/h už jednotka pracuje na niečo viac než 3 200 ot./min a jej ochota zrýchľovať je nízka aj napriek tomu, že plynový pedál je zatlačený do podlahy. Na tempo 130 km/h sme sa na preplnenej diaľnici nedostali, no napriek tomu som si istý, že by z takejto rýchlosti nebol nadšený ani samotný motor, ani posádka auta. Fakt, že vozidlo disponuje iba päťstupňovou prevodovkou, je pre mňa pochopiteľný, šestka by tu už pri zachovaní aktuálnych prevodových pomerov predchádzajúci piatich stupňov bola jednoducho príliš “ťažká”.

Pokiaľ ide o úlohy, ktoré nezahŕňajú cestovanie trojciferným tempom, MPI sa javí ako veľmi dobrý kompromis medzi cenou, dynamikou a spotrebou. Limitovaný výkon agregátu budete cítiť aj pri prudšom stúpaní do kopca, kedy si treba častejšie podraďovať, no trojvalček sa vám odmení jednoduchou konštrukciou, solídnym odhlučnením a výbornou spotrebou. Pri prvej jazde som sa nesnažil jazdiť úsporne a predsa automobil dokázal jazdiť s apetítom v rozmedzí 4,9 - 5,1 l/100 km. S trochou snahy by sa dal apetít stlačiť aj pod 4,5 l/100 km.

Škoda Fabia 1.0 MPI Ambition. Zdroj: Filip Kadlečík

Napriek tomu, že Fabia 1.0 MPI nemá nijaké dynamické ambície, jej podvozok je rovnako dobrý, ako v prípade silnejšieho variantu 1.0 TSI. Vozidlo som testoval v Poľsku, kde sa našlo aj množstvo menej kvalitných ciest a schválne som s ním zamieril aj mimo spevnenú vozovku, na kamenistú poľnú cestu. Fabia zvládala nástrahy mestských výtlkov i terénnych nerovností výborne, podvozok sa správal komfortne a elegantne tlmil všetky nedostatky ciest. Fabia je rozhodne komfortnejšia, než bola v minulosti a to aj na veľkých kolesách - so sedemnástkami sa podvozok zvládol popasovať bez problémov.

Škoda Fabia 1.0 MPI Ambition. Zdroj: Filip Kadlečík

Čo sa týka výbavy vozidla s agregátom 1.0 MPI, stupeň Ambition tu bol doplnený o viaceré doplnkové prvky, napríklad infotainment Amundsen aj s navigáciou, ktorý sám o sebe stojí 822 eur vo forme príplatku. Exteriér zasa skrášľovali napríklad príplatkové kolesá Procyon Aero s cenou 1 437 eur. Nepozeráte sa teda na úplne základnú Fabiu, no nemá k nej ďaleko. Automobil v kabíne napriek nižšiemu výbavovému stupňu pôsobil príjemne, nová palubovka je na pohľad pekná a zdobí ju moderný textilný dekor. V tomto vyhotovení mi výraznejšie chýbala len parkovacia kamera, ktorá sa dá dokúpiť v rámci balíka Business Ambition za sumu 575 eur. V ňom sa už nachádza napríklad aj dvojzónová automatická klimatizácia, rozhodne by som vám odporučil zvážiť jeho kúpu.