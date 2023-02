Testovanie prebiehalo na piatich autách, v rôznych výbavách. Štyri z nich boli v konfigurácii EQS 450 4MATIC SUV, jedno EQS 580 4MATIC SUV. Ich výkon je od 265 do 400 kW.

Mercedes-Benz sa neustále zaoberá pridávaním nových modelových rád pod taktovkou Mercedes-EQ. Tentokrát ide o plne elektrické SUV s označením EQS. Naoko je veľmi podobné sedanu EQS, s ktorým zdieľajú veľkosť rázvoru 3210 mm, SUV je však o 20 cm vyššie. Dizajn exteriéru, ale aj interiéru EQ rodiny, ide v jednej línii a vidno medzi nimi prepojenie. Zovňajšok elektromobilu je uhladený, zjemňujú ho pôvabné oblé línie.

Mercedes-Benz EQS SUV Zdroj: Nina Pánska

Tvary auta pôsobia skôr harmonicky, ako agresívne. Isté je aj to, že zvonku klame telom. Vnútri je väčšie, ako sa zdá. Pri vstupe okúzľuje rôznymi efektmi. Kľučky dverí sa vysunú a ako pozdrav sa ozve zvukový signál. Tu to nekončí. 3D obklopujúci ozvučovací systém Burmester zabezpečuje v interiéri kulisy inak tichého elektromobilu. Ak má vodič chuť sa hrať, môžu jeho jazdu sprevádzať rôzne štýly zvukov, aké si zvolí.

EQS SUV je možné nakonfigurovať aj so siedmimi sedadlami. Batožinový priestor je priestranný, päťmiestna verzia pojme 645 - 2 100 litrov nákladu. Cestujúci vzadu majú okolo seba množstvo vzdušného priestoru, výhodou je aj rovná podlaha, bez vyvýšeného stredového tunelu. Niektoré funkcie, ako napríklad rádio, môžu ovládať aj pasažieri v druhom rade sedadiel. Je im umožnené pripojenie mobilného telefónu, ale napríklad aj tabletov. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Interiér dýcha prémiovosťou. Vďaka ambientnému osvetleniu sa jeho vzhľad dá prispôsobiť podľa vkusu posádky. Najviac sa mi páčilo bledé vyhotovenie jedného z testovacích EQS SUV s farebným podsvietením, ktoré celý priestor zmäkčilo. Vypichla by som rozumne rozmiestnený head-up displej, ktorý bol situovaný v nižšej časti zorného poľa. Miera rekuperácie je nastaviteľná pádlami pod volantom, môžete ju úplne vypnúť, alebo si zvoliť takú, ktorá sa bude prispôsobovať situácii na ceste.

Mercedes-Benz EQS SUV Zdroj: Nina Pánska

Ja som vyššej postavy, ale napriek tomu som sa za volantom chvíľu nevedela dobre usadiť. Vo výhľade mi zavadzal vyčnievajúci oblúk na palubnej doske pred vodičom, musela som si teda sedadlo nastaviť poriadne vysoko. Jazda s týmto elektromobilom je určite zážitok. O výkon nie je núdza, prudké stlačenie plynového pedálu vás okamžite posadí do sedadiel. Vzduchový podvozok spríjemňuje cestovanie a umožňuje zdvihnutie SUV, ak by ste sa vybrali do mierneho terénu.