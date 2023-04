V prípade Mazdy CX-60 sa jedná o skutočne veľké SUV s dĺžkou 475 cm, medzi ktorého konkurenciu patrí napríklad VW Touareg, Audi Q5, Mercedes GLC, alebo aj BMW X3.

Mazda CX-60 meria na dĺžku 475 cm. Rázvor má tiež úctyhodný údaj - 287 cm. Zdroj: Auto Bild

Pod jej dlhou prednou kapotou sa ukrýva už spomínaný unikát – celkom nový radový naftový šesťvalec s objemom 3,3 litra. Na rozdiel od spomínanej konkurencie, ktorá má pri podobnej motorizácii udávanú spotrebu od 6,7 do 8,0 l/100 km, Mazde CX-60 stačí len 5,0 l/100 km (147 kW/200 k), respektíve 5,2 l/100 km (187 kW/254 k).

To je on: v dnešnej dobe už unikátny nový naftový radový šesťvalec s objemom 3,3-litra. Zdroj: Auto Bild

V reálnej premávke sme dosiahli so slabšou verziou ešte nižšiu spotrebu (4,8 l/100 km), no silnejšia verzia s pohonom 4x4 napokon po celkom výrazne dynamickej jazde skončila o čosi vyššie (6,0 l/100 km). Aj to sú však údaje z ríše rozprávok, aké bežne dosahujú skôr malé mestské hatchbacky a nie veľké, urastené SUV a už vôbec nie s takýmto veľkým a silným motorom.

Ako sa to Japoncom podarilo? Môže za to jednak nový tvar piestov tvaru dvojitého vajca, ale aj vyspelý 48-voltový mild-hybridný systém. Ten disponuje elektromotorom umiestneným v automatickej prevodovke s výkonom 12,4 kW, ale najmä krútiacim momentom 153 Nm. Energiu čerpá z pomerne malej batérie s kapacitou 0,33 kWh.

Na zadné kolesá (alebo aj všetky štyri v prípade silnejšej verzie) prenáša výkon vlastná 8-stupňová automatická prevodovka bez meniča. S jej prácou sme boli veľmi spokojní, rovnako ako s pripájaním spaľovacieho motora, ktorý sa vypínal až v 37% jazdy. A to aj pri vyšších rýchlostiach na diaľnici.

Mazda CX-60: výborná úroveň spracovania, bohatá priestorová ponuka, nadštandardné materiály. Potešilo nás aj veľmi rozumné použitie reálnych tlačidiel a ovládačov. Zdroj: Auto Bild

Podvozok Mazdy CX-60 je nastavený tuhšie, sme zvedaví, ako sa bude správať v kombinácii s 20-palcovými kolesami na našich (ne)cestách. Na pomerne kvalitných španielskych okreskách Mazda jazdila veľmi športovo, takmer bez bočných náklonov. Nielen zvukom radového motora, ale ale aj jazdnými vlastnosťami nám CX-60 silno pripomínalo práve vozidlá od BMW.

Inak, CX-60 dokáže potiahnuť príves s hmotnosťou až 2 500 kg, čo určite poteší mnohých majiteľov lodí, alebo aj ušľachtilých plnokrvníkov.

Slabšia verzia s výkonom 200 koní a krútiacim momentom 450 Nm bude v predaji len s pohonom zadnej nápravy a predikujeme jej predajné úspechy najmä v teplejších krajinách, ako je Španielsko, alebo Taliansko. U nás si určite nájde viac priaznivcov silnejšia verzia s výkonom 254 koní, krútiacim momentom 550 Nm a pohonom 4x4.

Môže mať veľké SUV s vyše trojlitrovým motorom takúto spotrebu? Môže! Dôkazom je nová Mazda CX-60. Zdroj: Auto Bild

Verdikt:

Mazda CX-60 3,3 D je živým dôkazom toho, že spaľovacie motory ešte nepovedali svoje posledné slovo. Ich potenciál sme totiž ešte ani zďaleka nevyužili. Veľmi oceňujeme aj cenovú politiku Mazdy - novinka štartuje na sume 44 390 eur (3,3 l e-Skyactiv D200), za štvorkolku vo vyššej výbave so silnejším motorom dáte 49 590 eur (3,3 l e-Skyactiv D254). Ak teda akurát rozmýšľate nad novým veľkým SUV so silným naftovým motorom, do 50-tisíc eur, neváhajte a choďte si tohto mocného Japonca sami vyskúšať. Mnoho konkurencie na trhu veru nemá.

motor a pohonný systém Mazda CX-60 Usporiadanie a počet valcov R6 Zdvihový objem 3 283 cm3 Max. výkon 187 kW / 254 k pri otáčkach 3 750/min Max. krútiaci moment 550 Nm pri otáčkach 1 500 - 2 400/min Palivo dieselový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka 8-st. automatická rozmery, hmotnosti a objemy Mazda CX-60 Dĺžka 4 745 mm Šírka 2 134 mm Výška 1 680 mm Rázvor náprav 2 870 mm Pohotovostná hmotnosť 1 930 kg Objem batožinového priestoru 570 / 1 726 l Objem palivovej nádrže 58 l jazdné výkony Mazda CX-60 Max. rýchlosť 219 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 7,4 s spotreba Mazda CX-60 Kombinovaná - normovaná 5,2 - 5,3 l/100 km emisie Mazda CX-60 Emisie CO 2 137 - 139 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Mazda CX-60 Základná cena modelu od 44 390 € Základná cena verzie od 49 590 €