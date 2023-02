Najdôležitejší dopravný predpis vysvetľuje Udit hneď na začiatku: „Vždy majte aspoň jeden z prstov pripravený na klaksóne!“ Dôležité je, samozrejme, aj brzdenie. Ale nie je nič lepšie, ako pravidelne trúbiť. Dvakrát za sebou. Tú-tú! A ak sa to zvrtne, napríklad preto, že predbiehate pred zákrutou, môžete to urobiť trikrát. Bezpečnosť je na prvom mieste!

Ak chcete jazdiť v Indii ako Európan a prežiť to, potrebujete medzinárodný vodičský preukaz, pevné nervy, veľa šťastia a ideálne aj indického spolujazdca. Niekoho ako Udit. Dobre vie, čo jeho a ďalších 1 399 999 999 spoluobčanov v cestnej premávke trápi. „Ale 1,4 miliardy nie je presné,“ hovorí Udit. Nie je ľahké spočítať toľko ľudí.

V budúcnosti Kushaq a Slavia dobyjú aj ďalšie krajiny, napríklad štáty Perzského zálivu alebo Vietnam. Škoda sa však chce predovšetkým presadiť medzi Indmi. Zdroj: Holger Karkheck

V tento novembrový deň sú všetci v rovnakom čase na cestách smerom k najväčšiemu pohoriu sveta – k Himalájam. Okrem nich kravy, psy a všetko, čo sa dokáže postaviť na nohy. Uprostred cesty a často v skupinách, ktoré len tak rýchlo neodoženie tú-tú nášho klaksóna.

Potom prichádza ďalší rýchlokurz rýchlokurzov. „Ak je situácia napätá a musíte sa rýchlo rozhodnúť, radšej to otočte proti Indovi ako proti krave.“ Nuž, nie som si ako Európan istý, či to Udit myslí úplne vážne. Ale nezdá sa to absurdné.

Škoda pripravila úchvatnú jazdu po indickej vysočine. Na indických modeloch cez údolie Gangy. Približne 140 kilometrov za šesť a pol hodiny – cesty sú tu vo výške 2 000 metrov kľukaté. A prísne vzaté, niekedy to vôbec nie sú skutočné cesty, ale skôr štrkové plochy, na ktorých stavební robotníci občas kopú diery krompáčmi alebo sypú horúci asfalt zo starých sudov do výmoľov, ktoré potom zakryjú novinami.

Slavia je k dispozícii v piatich farbách. Táto sa nazýva Crystal Blue. Dôležité pre Indov: Vždy veľa chrómu, prosím! Zdroj: Holger Karkheck

„Klaksón je komunikačný pro­striedok,“ povedali nám manažéri Škody na hrboľatej ceste pred jazdou. „Počúvajte! A používajte ho!“

V tento deň Česi predstavujú dve nové autá, ktoré v Európe pravdepodobne nikdy neuvidíme. Postavili ich Indovia pre Indov. Kushaq schádza z výrobnej linky od leta 2021 – príjemné mini SUV, ktoré by si našlo priateľov aj na Slovensku. Najmä za cenu 14 000 eur.

Slavia, sedan so stupňovitou zadnou časťou, je na trhu od marca. Má podobné rozmery, rovnaké motory, je o niekoľko eur lacnejšia, má trochu konzervatívnejší dizajn a je úplne prispôsobená miestnemu vkusu.

Krajina s druhým najväčším počtom obyvateľov na svete (takmer na úrovni Číny) je pre Škodu v súčasnosti tretím najdôležitejším predajným trhom po Nemecku a Českej republike. Čoraz viac ľudí tam prechádza z rikše alebo mopedu do auta. Každý rok sa 20 miliónov indických rodín dostane z robotníckej triedy do strednej triedy.

V Indii sa hovädzí dobytok stále považuje za nedotknuteľný. Aby ste ho dostali z cesty, môžete sa ho jemne dotknúť. Zdroj: Holger Karkheck

Udit je takýmto predstaviteľom mladej ambicióznej spoločnosti. Doma v Dillí vedie malú marketingovú agentúru, jedlo si objednáva cez iPhone („Dodajú ho do desiatich minút!“), miluje Netflix a Amazon Prime, má najnovší MacBook a moderné tenisky. Jeho najväčšou vášňou je však šoférovanie. To robí každý víkend. „Indovia neradi trávia čas turistikou a podobne,“ hovorí Udit a smeje sa.

Zatiaľ čo hovorí o svojom modernom mestskom živote, tu v Himalájach spaľujú odpadky pri ceste a stavebný materiál prevážajú na mopedoch, na ktorých sedia v papučiach a bez prilieb. India je krajina extrémnych kontrastov. V Kushaqu Udit prehráva hindský pop cez Apple CarPlay prostredníctvom miestneho konkurenta Spotify Gaana, zatiaľ čo v rikši naľavo udáva tón dvojtakt.