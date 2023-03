Prvá jazda I Ferrari Purosangue: Odvážiť sa urobiť niečo takéto si zaslúži maximálny rešpekt

V zime je väčšina Ferrari zakonzervovaných v zberateľských garážach, nie je to však prípad nového modelu Purosangue. Poradí si aj so snehom – vyskúšali sme, aká je to zábava.