Najprv niečo z histórie – japonská značka Subaru, ktorú si mnohí dodnes spájajú najmä s mega úspešnými rely vozidlami Impreza WRX STi, oslavuje tento rok už 70. výročie. Mnohí našinci pritom ani netušia, že okrem výroby automobilov sa venuje aj množstvu iných činností. Napríklad pre leteckého giganta značku Boeing vyrobila už vyše 3 000 stredových krídlových boxov pre ich modely 777 a 787 (časť lietadla, kde sú krídla pripevnené k trupu a zároveň slúži ako palivová nádrž), alebo že už 63 rokov vyrába aj helikoptéry.

Subaru ponúka permanentný pohon 4x4 od roku 1972 a motory typu boxer už od roku 1966. Zdroj: Auto Bild

Viacerí však asi budú vedieť, že Subaru sa preslávilo aj svojim permanentným symetrickým pohonom všetkých štyroch kolies (od roku 1972) a motormi s protibežnými piestami, prezývanými boxer (od roku 1966). Dodnes sa vyrobilo 22,5-milióna motorov typu boxer, no v Subaru veria, že budúcnosť patrí elektrickému pohonu. Aj preto nedávno slávnostne oznámili, že do roku 2030 predstaví až osem nových, plne elektrických modelov. Subaru sa však preslávilo aj vysokou aktívnou bezpečnosťou svojich áut. Jej systémom EyeSight, s dvojicou kamier za predným sklom, bolo doteraz vybavených už päť miliónov vozidiel.

Prvé plne elektrické Subaru nesie názov Solterra. Do roku 2030 bude nasledovať ďalších osem elektrických modelov. Zdroj: Auto Bild

Nový model s názvom Crosstrek, ktorý vám dnes chceme predstaviť, už čoskoro nahradí úspešný crossover XV. Okrem iného prináša aj vylepšený systém EyeSight (štandardne montovaný do všetkých verzií) s treťou širokouhlou kamerou. Jeho doterajších sedem bezpečnostných funkcií doplnilo ďalších sedem, takže teraz združuje až 14 bezpečnostných asistentov. Teraz dokáže napríklad samočinne zabrzdiť pred prekážkou vyššou silou, ale pritom veľmi jemne. V prípade potreby vie aj zasiahnuť do riadenia a obísť prekážku na ceste, a ak si to budete želať prispôsobí rýchlosť jazdy dopravným značkám. Systém Lane Assist teraz rozpozná krajnicu aj bez bielej čiary a adaptívny tempomat pracuje ešte rýchlejšie.

Nový Crosstrek teraz obsahuje najnovšiu verziu technológie EyeSight Driver Assist Technology, ktorá má výrazne širší rozsah rozpoznávania. Rozoznáva dvojkolesové vozidlá a chodcov naľavo a napravo od vozidla. S použitím elektrického posilňovača bŕzd s citlivejším zosilňovacím výkonom sa zlepšila odozva protikolízneho brzdenia. Zdroj: Auto Bild

Od roku 2012 sa na celom svete predalo 2,2 milióna kusov modelu XV, z toho 127 000 kusov v Európe. XV tvorilo 40% z predaja značky, bolo teda bestsellerom, najpredávanejším modelom značky. Dokázalo ku značke Subaru prilákať až 67% nových záujemcov. Novinka teda mala na čom stavať, ale aj čo vylepšovať.

Globálna platforma Subaru (SGP), na ktorej je Crosstrek postavený, ponúka o 10 % vyššiu torznú tuhosť, čím sa zlepšuje ovládateľnosť a stabilita vozidla, odozva riadenia, vyhýbanie sa prekážkam, znižujú sa vibrácie a zvyšuje sa jazdný komfort. Zdroj: Auto Bild

Nový model Crosstrek sa na prvý pohľad podobá na svojho predchodcu, rozdiely vo veľkosti sú len marginálne - karoséria novinky je o 10 mm dlhšia (4 495 mm), o 5 mm vyššia (1 600 mm) a o 5 mm narástol rázvor (2 670 mm). Maximálny objem batožinového priestoru sa z doterajších 1 297 zväčšil na 1 314 litrov. Podstatnejší je však celkom iný údaj – svetlá výška podvozka 22 cm a najmä extrémne nájazdové uhly vzadu, ale aj vpredu. Tie, spoločne s pohonom 4x4, umožňujú aj tomuto na prvý pohľad „oplastovanému zvýšenému hatchbacku“ zvládnuť v teréne aj také prekážky, akým sa mnohé SUV musia vyhýbať veľkým oblúkom.

Nový Crosstrek narástol v porovnaní s predošlým XV len minimálne. V teréne ponúka nebývalú priechodnosť vďaka svetlej výške 22 cm a veľmi slušným nájazdovým uhlom. Zdroj: Auto Bild

Sami sme si to overili na testovacom okruhu v rakúskom Pachfurte, kde sme žasli nad bezchybnou trakciou dvoch kolies počas kríženia náprav, či bezproblémovom zjazde aj z extrémneho kopca so sklonom 45 stupňov. Užili sme si to však aj na klzkej dráhe a na testovacom asfaltovom okruhu s dobrou priľnavosťou.

Subaru Crosstrek: Je vybavený jazdným režimom X-MODE, ktorý preberá kontrolu nad motorom, prevodovkou, systémom pohonu všetkých kolies a brzdami pre optimálnu trakciu na klzkom povrchu a strmých stúpaniach a teraz sa uplatňuje aj pri cúvaní. Výsledkom je, že zapnutie funkcie X-MODE zlepšilo ovládateľnosť vozidla. Zdroj: Auto Bild

V ponuke bude pre Crosstrek 10 farieb karosérie, z toho štyri celkom nové. Na výber budú disky kolies rozmeru 17, alebo 18-palcov. Nás potešili aj reálne tlačidlá na volante, ktoré fungujú celkom isto lepšie, než dotykové plôšky u konkurencie. Ale aj nový 11,6-palcový displej infotainmentu zabudovaný na výšku, po vzore väčšieho modelu Outback.

Subaru sa však venovalo aj takým detailom, ako je o 45 mm dlhší zadný stierač (lepší výhľad vzad), či tri namiesto dvoch doterajších ostrekovačov čelného skla (čistejšie čelné okno).

Systém permanentného symetrického pohonu všetkých kolies (AWD) poskytuje istotu a schopnosti vozidla za každého počasia, zatiaľ čo štandardné aktívne prenášanie krútiaceho momentu ponúka zlepšenú ovládateľnosť a výkon v zákrutách. Zdroj: Auto Bild

Najväčšie zmeny sme však zaznamenali počas jazdy. Podvozok teraz zvláda v zákrutách omnoho viac, takmer bez bočných náklonov. Japonskí inžinieri si dali záležať aj na takých nuansách, ako je vnímané pohodlie na palube. To je ovplyvnené napríklad aj kývaním hlavy a trupu počas jazdy a vnútornou hlučnosťou. Subaru sa vďaka novým sedadlám postaralo o to, aby sa o 15% znížilo kývanie tela pasažierov zo strany na stranu a hlavy až o 44%. Spoločne s lepším odizolovaním stropu, ktoré prinieslo o 50% nižšiu hlučnosť v oblasti strechy sa tak na palube novinky budete cítiť omnoho lepšie, hoci si to na prvý dojem nebudete vedieť možno vysvetliť.

Jazdné vlastnosti na asfalte sú napriek veľkej svetlej výške fenomenálne. Môže za to nízke ťažisko, za ktoré vďačí aj Crosstrek plochému motoru typu boxer. Spoločne s minimálnymi bočnými náklonmi a veľmi neutrálnymi jazdnými vlastnosťami sa s ním dá jazdiť skutočne veľmi športovo.

Nový dvojlitrový štvorvalec typu boxer ponúka najvyšší výkon 100 kW/136 koní a krútiaci moment 182 Nm. Pomáha mu elektromotor s výkonom 12,3 kW/16,7 k a krútiacim momentom 66 Nm. Zdroj: Auto Bild

Symetrický pohon dostal teraz upravený pomer distribúcie výkonu v pomere 60:40 vpredu a vzadu (doteraz 50:50). Vylepšený mild hybridný pohon znížil spotrebu modelu Crosstrek v porovnaní s predošlým XV o 11%, ale pritom sa o 30% zlepšila odozva na stlačenie plynu, ktorá je teraz veľmi lineárna a okamžitá. Elektrický motor s výkonom 16,7 k a krútiacim momentom 66 Nm umiestnený priamo v automatickej prevodovke CVT Lineartronic spolupracuje s dvojlitrovým benzínovým štvorvalcom typu boxer naozaj predpisovo.

Subaru Crosstrek: Aj možný najväčší bočný náklon väčšinou prevyšuje odvahu vodiča. Zdroj: Auto Bild

Karoséria získala o 10% vyššiu torznú tuhosť, v spojení s novým dvojpastorkovým elektrickým posilňovačom riadenia si tak jazdu budete skutočne užívať.

Predaj novinky sa rozbehne už v novembri, prvé kusy na Slovensku môžeme očakávať v priebehu februára 2024.

motor a pohonný systém Subaru Crosstrek Usporiadanie a počet valcov protibežné piesty, štvorvalec Zdvihový objem 1 995 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 100 kW / 135 k pri otáčkach 5 600/min Max. krútiaci moment (benzínový motor) 182 Nm pri otáčkach 4 000/min Typ elektromotora synchrónny motor Max. výkon (elektromotor) 12 kW / 16 k Max. krútiaci moment (elektromotor) 66 Nm Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka bezstupňová CVT Lineartronic rozmery, hmotnosti a objemy Subaru Crosstrek Dĺžka 4 495 mm Šírka 1 800 mm Výška 1 600 mm Rázvor náprav 2 670 mm Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 1 595 kg Objem batožinového priestoru 1 314 l Objem palivovej nádrže 48 l jazdné výkony Subaru Crosstrek Max. rýchlosť 198 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 10,8 s spotreba Subaru Crosstrek Kombinovaná - normovaná 7,7 l/100 km emisie Subaru Crosstrek Emisie CO 2 174 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Subaru Crosstrek