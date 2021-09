Budúcnosť patrí celoročným pneumatikám, žiadny iný typ plášťov nezažíva obdobný rozmach a žiadny v krátkom čase neprekonal tak veľký technologický pokrok. Vývojári sú prostredníctvom zákonov, ale aj požiadaviek výrobcov, nútení neustále prichádzať s novými riešeniami. Zameriavajú sa, pochopiteľne, najmä na zníženie produkcie CO2. Dňom i nocou sa však inžinieri snažia aj o zníženie hlučnosti pneumatík či eliminovanie prachových častíc, ktoré sa z nich uvoľňujú pri jazde.

Ak by išlo iba o zníženie produkcie oxidu uhličitého, v skutočnosti by nešlo až o taký veľký problém. Stačí koleso nahustiť na dobrých 3,5 atmosféry a efektivita auta okamžite stúpne. Kameňom úrazu je skôr pokus o zladenie úspory paliva s čo najlepšími jazdnými vlastnosťami, predovšetkým bezpečnosťou. Menšia kontaktná plocha s povrchom pri vysokom tlaku totiž znamená dlhšiu brzdnú dráhu a zhoršenú priľnavosť. Pneumatika sa vtedy navyše opotrebováva nesúmerne a má nižšiu životnosť.

Ešte donedávna bola neustála výmena pneumatík medzi letnými a zimnými nevyhnutná, celoročné gumy jednoducho nedokázali udržať krok so špecializovanými sokmi. Ani naše testy nedokázali dať jednoznačné verdikty, ktoré by celoročné pneu odporúčali ako všeobecnú možnosť. Áno, pre mestskú premávku a ľahké autá boli dostatočné, no obyvateľom severu Slovenska by sme ich mohli odporúčať len ťažko. To sa začalo meniť, keď Michelin pred šiestimi rokmi predstavil plášť CrossClimate.

Dovtedy bol trh s celoročnými pneumatikami malý a prehliadnuteľný. Francúzsky výrobca prišiel s radikálne odlišným dizajnom dezénu, ktorý sa úplne vzdáva klasických lamiel dôležitých pre dobrú výkonnosť na snehu. Aj bez nich sa však nováčikovi akosi podarilo udržať si dobrý grip na ľade a snehu a podať prijateľný výkon.

Už pri svojom debute v teste celoročných pneumatík v roku 2015 dokázal Michelin s gumou CrossClimate obsadiť druhé miesto za dlhoročným etalónom tejto triedy - modelom Vector 4Seasons od spoločnosti Goodyear. Všetci odborníci zostali ohromení. Na suchej i mokrej vozovke bol nový behúň jednoznačne lepší, než väčšina konkurencie a vynikal aj životnosťou.

Celoročné pneumatiky. Zdroj: Auto Bild

Na začiatku bol univerzál na ľade a snehu iba “uspokojivý”. Aj to však stačilo na to, aby sa aj vďaka nemu celoročné pneumatiky stali pohodlnou a bezpečnou alternatívou pre veľa vodičov. Navyše, odvtedy sa toho na trhu “celoročiek” veľa udialo a z roka na rok sú stále lepšie, napríklad Michelin už medzičasom vylepšil nielen vzor dezénu, ale aj samotnú zmes pneumatiky.

Aj iní výrobcovia už stihli zareagovať na ťah Michelinu, napríklad Continental uviedol pneumatiku s nápadne podobným dizajnom behúňa. Zmeny však prebiehajú aj na trhu automobilov - sú čoraz väčšie a ťažšie. Zdá sa, že gumárenský priemysel na tento fakt dokázal zareagovať veľmi dobre, potvrdzuje to aj aktuálny test Auto Bildu, ktorý sa zameral na celoročné pneumatiky vhodné pre SUV strednej kategórie.

Plášte si pre účely testu tentokrát obul Volkswagen Tiguan, ktorého pohotovostná hmotnosť sa nezriedka pohybuje na úrovni 1,8 tony. Tým automaticky eliminujeme predpoklad, že celoročné pneumatiky sú vhodné iba pre malé autá. Skúškou prešli pneumatiky s rozmerom 215/65 R17. Zaujímavým špecifikom tohto testu je fakt, že nová tretia generácia plášťa CrossClimate od Michelinu (CrossClimate 2) musí po prvýkrát čeliť svojmu najväčšiemu konkurentovi a aj dravej (a lacnej) konkurencii z Číny. Kompletné výsledky nájdete na ďalších stránkach článku.

10. miesto: Imperial All Season Driver (99 V)

Cena za kompletnú sadu: cca 280 eur

Hodnotenie EÚ: C/B/71 dB (valivý odpor/ jazda na mokrej vozovke/ hlučnosť pri jazde vpred)

Imperial All Season Driver (99 V). Zdroj: Imperial

Čiastkové hodnotenie Auto Bildu:

Sneh: 3+

Mokro: 4

Sucho: 3+

Výsledné hodnotenie: neodporúčaná

Silné stránky: krátka brzdná dráha na snehu, nízka cena

Slabé stránky: obmedzený grip na mokrej vozovke, slabá odozva na pokyny volantu, disharmonické a nedotáčavé jazdné vlastnosti, nebezpečne dlhé brzdné dráhy