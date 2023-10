Je celkom drzé, že sa faceliftovaná Mazda 2 tvári ako elektromobil. Japonec vyrábaný v Mexiku, ale aj Clio a Polo, ponúkajú jazdu tak, ako sme ju vždy poznali – s manuálnou prevodovkou, v prípade Mazdy dokonca s atmosférickým benzínom a bez dominujúcej veľkej obrazovky. Ďalšia spoločná črta: všetky tri majú ešte klasickú olejovú mierku.

Mazda 2: Klasická auto-estetika, žiadna vizuálne dominantná obrazovka. Zručné spracovanie. Zdroj: Auto Bild

Druhý facelift Mazdy 2, vyrábanej od roku 2014, ponúka len o niečo viac ako iba novú prednú časť a dve nové farby. Je to ponuka pre každého, kto skutočne hľadá iba malé auto: sedadlá sú krátke a malé, stredová konzola je obmedzujúca a v tomto našom porovnaní je tu najmenej miesta na lakte. Batožinový priestor smeruje k najmenším autám: hlboká diera za vysokou nakladacou hranou, podlaha z veľmi jednoduchého materiálu a namiesto pevných očiek sú tu len malé upínacie popruhy. Tie nie sú pripevnené ku karosérii, preto nie sú veľmi odolné. Mazda je tiež jediná s rušivým schodíkom v kufri. Avšak je aj jediná so štyrmi valcami. Ide o atmosférický benzínový motor s vysokým kompresným pomerom (15 : 1), mildhybridný agregát so štartovacím generátorom poháňaným remeňom a – špecialita typická pre Mazdu – kondenzátorom namiesto batérie ako zásobníkom energie.

Mazda 2: Pozdrav od Porsche a spol.: okrem radenia rýchlostí vyžaruje športový šmrnc aj centrálny otáčkomer. Zdroj: Auto Bild

Centrálne umiestnený otáčkomer à la Porsche 911, zachrípnutý zvuk motora od 3 000 otáčok a chrumkavé radenie s krátkymi dráhami len spočiatku prekrývajú fakt, že atmosférický motor dodáva svoj výkon síce veľmi lineárne, ale prirodzene nejde o žiaden zázrak čo sa týka krútiaceho momentu. Prevody päť a šesť sú tu navyše sprevodované veľmi dlho: pri rýchlosti 130 km/h na šestku točí Mazda len 2 200 otáčok. Čo znamená, že na diaľnici musíme často podradiť až do štvrtého stupňa. Aj najvyššiu rýchlosť dosahuje na štvrtom! Aspoňže s touto precíznou prevodovkou sa pokojný štvorvalec s hladkým chodom pekne v nálade neudržiava ako za trest. Hodnoty pružnosti v porovnaní s ostatnými jasne zaostávajú. Znížená zložitosť motora v dôsledku vynechania turbodúchadla dáva nádej na dlhú životnosť auta. Aj to je trvalá udržateľnosť.

Mazda 2: Vynikajúci vyhľadávač parkovacieho miesta s trochu nestabilným podvozkom. Tmavé zadné okná verzie Homura. Zdroj: Auto Bild

Podvozok pôsobí nepokojnejším dojmom než u konkurentov. Japonec síce jazdí celkom slušne, no pri ťažších a opakovaných nárazoch od kolies sa odráža hore-dole ako skákajúca lopta; tlmiče sú často v štádiu ťahu na limite.

Mazda zrejme zapracovala aj na spracovaní: z vŕzgania a praskania starších testovacích exemplárov ostalo len málo. Napriek tomu pôsobí krehkejšie než Clio a Polo; hluk od kolies a náprav sa prenáša do interiéru viac. Hluk vietor je počuť od rýchlosti 115 km/h, pri ďalších dvoch až od približne 140 km/h.

Mazda 2: Vzadu to je tesné. Nízka nepohodlné poloha sedenia. Kopulovitý tvar kradne priestor nad hlavou. Zdroj: Auto Bild

Skutočnosť, že Apple CarPlay je teraz bezdrôtové, príliš nepomáha: batéria iPhone sa potom rýchlo vybije, takže je aj tak potrebný nabíjací kábel. Mazda stále používa SD navigačný systém, nie pevný disk, ako je to dnes bežné. Tu človek zbadá jej vek. Ukazuje sa, že dvojka je skutočná charakterová – so slabšími miestami, ale aj s výraznými prednosťami. Pri spotrebe 5,0 l/100 km skonzumuje najmenej a štatistiky hovoria, že pri opätovnom predaji stratí na hodnote len málo.

