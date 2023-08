SUV SEM ČI TAM, kombi majú vďaka svojej funkčnosti stále veľa šarmu. Preto sme v AUTO BILD-e pozvali Ford Focus kombi, Kiu Ceed Sportwagon a Škodu Octavia Combi na porovnávací test. Všetky, aby sa nebáli dojazdu, majú moderný spaľovací motoror a cenu okolo 28 000 eur vrátane doplnkov relevantných pre test.

Ford sa najviac snaží nájsť balans medzi športom a každodenným použitím. Zdroj: Auto Bild

Focus kombi prichádza vo výbave Titanium s motorom 1,0 EcoBoost Hybrid. Trojvalec poskytuje výkon 155 koní (na Slovensku dostupný len vo verzii 125 k), maximálny krútiaci moment 190 newtonmetrov je dostupný od 1 900 otáčok za minútu a je distribuovaný cez manuálnu šesťstupňovú skriňu. Na ceste k maximálnej rýchlosti 211 km/h dáva trojvalec svoju rušnú prácu jasne akusticky najavo, no šprint na 100 km/h absolvoval až po 9,3 sekundy, teda pomalšie ako konkurenti.

V šatách GT-Line je Kia v našom porovnávacom teste za športovca. Zdroj: Auto Bild

Kia Ceed Sportswagon s 1,5-litrovým štvorvalcom, výkonom 160 koní a s veľmi nenápadne a svižne pracujúcou šesťstupňovou dvojspojkovou prevodovkou, ktorá na predné kolesá posiela 253 newtonmetrov, absolvuje štandardný šprint za 8,7 sekundy. Škoda Octavia Combi nie je s 1,5-litrovým štvorvalcom s výkonom 150 koní a 250 newtonmetrami až taká rýchla, šprint z 0 na 100 km/h absolvuje za 8,9 sekundy, ale môže o sebe tvrdiť, že má pod kapotou motor s najhladším chodom a najúspornejšou prevádzkou.

Veľkorysý priestor a množstvo šikov­ných nápadov charakterizujú Škodu. Zdroj: Auto Bild

Vďaka deaktivácii valcov počas čiastočného zaťaženia je so 6,5 litra na 100 km počas testu celkom vpredu. Trojvalec vo Forde si na rovnakej trase vyžiadal 7,2 litra benzínu, štvorvalec v Kii so 7,3 litra ešte o hlt viac. Ak nie je spotreba až taká dôležitá a ak kladiete väčší dôraz na jazdnú dynamiku, asi najviac budete spokojní s Focusom. Celý bol navrhnutý na potešenie z jazdy. ESP reguluje o chvíľu neskôr, podvozok je pevnejší, riadenie trochu príliš ostré a motor kruto vrčí. To s vami niečo urobí. Hoci Ceed je pomalší len o trochu s maximálnou rýchlosťou 210 km/h. Oboch však prekonáva Octavia, ktorá ponúka až 225 km/h.

