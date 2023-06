Nové autá pod 10 000 eur už vôbec nejestvujú, a to sme pred pár rokmi mohli robiť ich prehľad na niekoľko tabuliek. Ani tých do 15 000 nie je veľmi veľa, ale predsa len je tu nejaký výber a vôbec nie len z tej najnižšej výbavovej verzie. Okrem trojvalcov, ktoré dnes tvoria gro základnej ponuky, sa nájdu štvorvalce a okrem manuálnych prevodoviek nájdeme pár automatických. Najbohatšiu ponuku nemá Dacia, aj tu sa zmestilo do výberu len Sandero a Sandero Stepway. Už aj najlacnejší Duster stojí 15 790 eur, Jogger 16 200 eur. Lepšiu ponuku cenovo dostupných modelov má Hyun­dai a Kia. Do 15 000 eur dnes Kia dokáže vtesnať dokonca tri modely: okrem maličkého Picanta základné Rio a Stonic.

Na našom trhu obľúbená Škoda dokáže v tejto zvolenej kategórii súťažiť len s najlacnejšou Fabiou, hodnota Scaly sa začína už na 16 770 eurách a Kamiq na 18 160.



Citroën

Momentálne najmenším modelom v ponuke je C3, ktorý sa pod zvolenú cenovú hladinu dostane v dvoch motorových verziách a troch výbavách. Napríklad sesterský nový Peugeot 208 sa už pod 15 000 nedá kúpiť (16 390 eur v akcii). C3 vo výbave C-Series a Shine má aj automatickú klimatizáciu, strechu v inej farbe, 16-palcové kolesá, audiosystém RCCA 2 DAB so 7-palcovým multifunkčným farebným dotykovým displejom a s ovládaním na volante, funkciou bluetooth, Mirror Screen a 6 reproduktorov. Verzia PureTech 110 s výkonom 81 kW je najvýkonnejšia spomedzi všetkých vozidiel pod 15 000 eur.

Náš tip: Z ponuky by sme uprednostnili výkonnejší motor so šesťstupňovou prevodovkou.

Citroën C3 je zaujímavý netradičným dizajnom exteriéru s bublinami airbumb. Zdroj: Auto Bild/archív

Citroën C3 PureTech 83 S&S trojvalec 61 kW (83 k) 5-st. manuál

YOU!: 12 490 eur

C-Series: 13 190 eur

Shine: 14 490 eur



Citroën C3 PureTech 110 S&S trojvalec 81 kW (110 k) 6-st. manuál

C-Series: 14 690 eur