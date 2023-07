Zákazníci auta pred faceliftom milovali jeho vzhľad, takže dizajnéri Jee­pu iba vylepšili štýl so širšou spodnou mriežkou chladiča ako súčasť agresívnejšie vyzerajúceho predného nárazníka. Súčasťou štandardnej výbavy sú aj full LED svetlomety.

Zadné kolesá sú poháňané výlučne elektromotorom, nejde teda o konvenčný pohon všetkých kolies. Zdroj: ROBO HUBAČ

Nový dizajn prístrojovej dosky s väčšou 10,1-palcovou dotykovou obrazovkou obsahuje nový informačný a zábavný systém Jeep Uconnect 5 a 10,25-palcová digitálna prístrojová doska predstavuje tiež výrazné zlepšenie. Procesor je podľa výrobcu päťkrát rýchlejší než predtým.

Kvalita interiéru sa posunula vyššie, keďže značka sa zameriava na konkurentov, akými sú VW Tiguan či Hyundai Tucson. Zdroj: ROBO HUBAČ

4xe používa 1,3-litrový benzínový štvorvalec s výkonom 132 kW (180 koní), ktorému asistuje elektromotor s výkonom 44 kW (60 koní). Ten je napájaný z 11,4 kWh batérie. Celkový výkon systému je 176 kW (240 koní). Nárokovaný elektrický dojazd by mal byť 48-49 km, v teste sme sa dostali na 39 km (teploty nad 20 °C).

Na počudovanie je vzadu dosť miesta na kolená aj hlavu dospelých osôb. Materiál v paneloch dverí je americkým spôsobom jednoduchý, ale auto sa vyrába v Taliansku. Zdroj: ROBO HUBAČ

Šesťstupňová automatická prevodovka je pomalá a letargická, čo dosť utlmuje ťah 270 Nm zo spaľováku plus 250 Nm z elektromotora. Riadenie je ľahké, čo dáva relatívne dobrý pocit agility vzhľadom na jeho veľkosť a svetlú výšku (201 mm), ale väčšie priečne nerovnosti znervózňujú podvozok. V teréne Compass 4xe zájde ďalej, než je väčšina ľudí ochotná zistiť, ale na kvalitnej ceste poskakuje. Viac mu svedčí jazda po nespevnenom povrchu. Podľa slov Jeepu bol podvozok vyladený pre európskych zákazníkov. Spaľovací motor a elektromotor tu pracujú buď oddelene, alebo spoločne, pričom systém vždy, keď je to možné, uprednostňuje elektromotor. V režime E-Save technológia zaisťuje udržanie úrovne nabitia batérie alebo nabitie akumulačnej jednotky, ak je to potrebné. Môže sa to využiť napríklad vtedy, ak je v zastavaných oblastiach potrebná lokálna jazda s nulovými emisiami.

Informačno-zábavný systém UConnect využíva 10,2-palcový dotykový displej. Umožňuje vytvorenie až 6 profilov. Zdroj: ROBO HUBAČ

Priemerná spotreba podľa WLTP je 1,9 l/100 km, ale v prípade plugin hybridu to nie je ani orientačná hodnota. My sme prešli 481 km so spotrebou 5,3 l/100 km, pričom sme auto prevzali s nie celkom nabitou batériou a raz sme si ju nabili naplno. Vo všeobecnosti je 4xe veľmi úsporné auto. Palivová nádrž má len malý objem 36,5 litra, takže Jeep vás núti k čo najčastejšiemu nabíjaniu akumulátora. Čo je iste jedine správne. Batériu možno nabiť z domáceho wallboxu za hodinu a 45 minút.

Novinkou je 10,25" digitálny prístrojový panel s full HD rozlíšením. Umožňuje zobrazenie až 20 rôznych informácií. Zdroj: ROBO HUBAČ

S Jeep Selec-Terrain ponúkajú Američania okrem pomoci pri zjazde z kopca päť jazdných režimov, s ktorými by mala byť zaručená najlepšia možná trakcia na ceste aj v teréne. Ak zvolíte Sport, spaľovací motor a elektromotor sa postarajú o najlepší možný jazdný výkon. Na elektrinu by auto malo krátkodobo zvládnuť aj rýchlosť 130 km/h, čo sa nám nepodarilo namerať, lebo pri väčšej potrebe výkonu vždy ochotne naštartuje spaľovák.

Poťahy z recyklovaných materiálov sa chvália ikonami. Zdroj: ROBO HUBAČ

Cena 4xe (190 k) sa začína na hodnote 40 470 eur a je šialené, ak musíme napísať, že dnes ide o vysoko konkurenčnú hodnotu v tejto veľkostnej triede plugin hybridných SUV.

Pod stieračmi je ďalšia dizajnérska hračka: jašterica. A ak budete dobre hľadať, nájdete i ďalšie drobnosti. Zdroj: ROBO HUBAČ

Hoci je Compass kompaktné SUV, svojimi odvážnymi terénnymi danosťami pôsobí ako malý offroad. Na ceste nie je podvozok najpohodlnejší, pohltí veľa nerovností, ale drnčí. Kvalita kokpitu sa zvýšila.

motor a pohonný systém Jeep Compass 4xe (240 k) Usporiadanie a počet valcov benzínový prepĺňaný štvorvalec Zdvihový objem 1 332 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 176 kW / 239 k Max. krútiaci moment (benzínový motor) 270 Nm Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka 6-st. automatická rozmery, hmotnosti a objemy Jeep Compass 4xe (240 k) Dĺžka 4 404 mm Šírka 1 819 mm Výška 1 649 mm Rázvor náprav 2 636 mm Pohotovostná hmotnosť 1 935 kg Objem batožinového priestoru 420 / 1 230 l Objem palivovej nádrže 36 l Kapacita batérie 11 kWh jazdné výkony Jeep Compass 4xe (240 k) Max. rýchlosť 200 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 7,3 s spotreba Jeep Compass 4xe (240 k) Kombinovaná - normovaná 1,9 l/100 km emisie Jeep Compass 4xe (240 k) Emisie CO 2 44 - 45 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Jeep Compass 4xe (240 k) Základná cena modelu od 46 790 €