Je hneď vedľa mňa. Najexkluzívnejší model M modernej doby, BMW 3.0 CSL. Päťdesiat kusov je určených len pre Európu, a sú už vypredané! Ale čím je toto BMW také výnimočné?

V prvom rade je to, samozrejme, obmedzený počet vyrobených kusov, ale aj história zohráva veľmi osobitú úlohu. V BMW znamenalo CSL: Cou­pé, Sport, Leichtbau (teraz Competition, Sport, Leichtbau) a táto legendárna skratka je vyhradená len pre niekoľko modelov.

BMW touto novou edíciou oslavuje 50. výročie založenia spoločnosti M GmbH. Na základe modelu M4 CSL, ktorý je tiež limitovanou edíciou, vytvorilo BMW vozidlo, ktoré vizuálne nemá nič spoločné s veľkosériovou výrobou. Úsilie potrebné na realizáciu tohto projektu? Obrovské! Hoci proporcie modelu 3.0 CSL stále pripomínajú M4, takmer všetky diely karosérie boli špeciálne navrhnuté a vyvinuté pre model 3.0 CSL. Gigantické úsilie iba pre 50 vozidiel.

STARÉ V motoristickom športe sa pôvodný model CSL presadil nielen vizuálne. V roku 1974 mala pretekárska verzia výkon 440 koní a dosahovala rýchlosť až 275 km/h. Zdroj: AUTO BILD

Preto sa vydajte do továrne BMW v Landshute, kde sa všetky prídavné diely pre novú edíciu starostlivo ručne vyrábajú. Vysvetlili mi, že pruhy v klasických M farbách mali byť pôvodne laminované, než sa rozhodlo o ich lakovaní kvôli ich vyššej hodnote. Možno to na prvý pohľad znie banálne, ale je to obrovský rozdiel – nielen z hľadiska kvality, ale predovšetkým z hľadiska výroby. Príklad zadného bočného panelu mi pôsobivo ukazuje, aké zložité je vlastne lakovanie jedného karbónového dielu. Najprv sa namaľuje tmavomodrou farbou, potom sa upne do špeciálneho prípravku. Aby sa zaručili milimetrovo presné prechody pri konečnej montáži, pruhy sa premietnu na príslušný komponent pomocou laserovej šablóny a potom sa ručne zamaskujú. Postupne sa ručne namaľujú červené a svetlomodré pruhy, potom sa všetky tri pruhy zamaskujú a celá súčiastka dostane farbu Alpine White Uni. Je potrebných sedem vrstiev vrátane bezfarebného laku a medzitým sa opakovane prebrúsia a premaskujú. Ide o prácu, ktorá si vyžaduje mimoriadny cit a ktorú môžu v závode Landshut vykonávať len štyria alebo piati zamestnanci. Výroba bočného panelu alebo kapoty trvá približne týždeň. To vysvetľuje, prečo je hodnota kapoty päťciferná.

Originál. BMW 3.0 CSL konštrukčného radu E9. Považuje sa za prvé M-BMW. Prvé kupé 3.0 CSL vznikli v roku 1971 ešte v spoločnosti Alpina a slúžili ako homologizačná séria pre motoristický šport. Konštrukčne zjednodušené kupé nemali vyšší výkon ako sériové 3.0 CS, ale boli ľahšie, a teda aj rýchlejšie. Druhá séria s výkonom 200 koní dosiahla maximálnu rýchlosť 220 km/h. Posledný rozširujúci stupeň s výkonom 206 koní jazdil do novembra 1975 a pre aerodynamické nadstavce sa nazýval aj Batmobil. Zdroj: AUTO BILD

Zaujímavá situácia nastáva aj pri zadnom krídle. Nápis M Power a naznačená Gurneyho klapka sú vyhotovené z odkrytého karbónu, a ako sa dalo očakávať, ani tento proces nie je jednoduchý. Po zapečení karbónového krídla sa nápisy maskujú písmeno po písmene a vonkajší okraj ručne, a až potom sa krídlo natrie bielou farbou. Keď opatrne prechádzam prstom po finálnom výrobku, cítim len veľmi mierne nerovnosti – dôkaz, že nejde o lacnú uhlíkovú fóliu. V poslednom kroku sa všetky diely ručne vyleštia, aby bol povrch dokonalý. Ak všetko prebehlo v poriadku, všetky prídavné diely až po ťažné oko (dokonca aj ono má lakované pruhy) sa uložia do veľkých drevených debien a prevezú do Dingolfingu.

Motor 3.0 využíva najvýkonnejšiu verziu trojlitrového radového šesťvalca známeho ako S58 s výkonom 560 k. Zdroj: Auto Bild

V mestskej časti Moosthenning je prekvapivo ticho a vládne tu takmer výrobná atmosféra. Nenájdete tu žiadne pásové dopravníky ani inú automatizáciu – je to zóna bez robotov. Lakované karosérie sa presúvajú na vozíkoch a kompletizujú sa kus po kuse. V prvej hale sa kontrolujú a upravujú rozmery medzier, osádzajú sa dvere a čiastočne sa montuje interiér. V druhej hale, kde sa koná svadba (spojenie podvozka s karosériou), to už začína byť vážne. Pod zdvihnutou karosériou sa tak pohybuje vopred zmontované hnacie ústrojenstvo z rakúskeho Steyru. Vhodný čas pozrieť sa bližšie na trojlitrový radový šesťvalec. Model 3.0 CSL váži 1 635 kilogramov a poháňa ho motor S58 biturbo v najvýkonnejšej verzii. To znamená 560 koní (M4 CSL: 550 k). Z ohľaduplnosti k prevodovke je však maximálny krútiaci moment priškrtený na 550 Nm (M4 CSL: 650 Nm). Na rozdiel od M4 CSL je Hommage k dispozícii len so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou. A len s pohonom zadných kolies. To všetko stačí na maximálnu rýchlosť 307 km/h – ako BMW dosť neochotne prezrádza.

Práve drobné detaily, ako je záchytný pásik ťažného oka s votkanými pruhmi M, robia model 3.0 CSL takým výnimočným. Zdroj: Auto Bild

Pokračujeme ďalej v smere výrobnej linky. Keďže model 3.0 CSL disponuje centrálnym zamykaním, musí byť toto ručne zabudované, tak­že sa nasadia čierne manipulačné kolieska. Zlaté kované kolesá s rozmermi 20/21 palcov sa na 3.0 CSL montujú panensky až v poslednom kroku a doťahujú sa s krútiacim momentom 930 Nm. Na úplne poslednej stanici sa šesťvalec prvýkrát naštartuje. Kto teraz očakáva husiu kožu, bude sklamaný. Motor 3.0 CSL znie športovo, ale rovnako ako M4 CSL – ako by to mohlo byť inak, veď oba majú rovnaký motor a titánový výfukový systém.

Iba s nápismi. Skratka 3.0-CSL nesmie chýbať - je to predsa legendárna pečať kvality. Zdroj: Auto Bild

Montáž malej série je v súčasnosti v plnom prúde. Podľa harmonogramu sa má denne postaviť jedno vozidlo. To znamená päť vozidiel za týždeň, čo by znamenalo, že celá malá séria bude dokončená za desať týždňov. Finálnu montáž niektorých príplatkových dielov, ako sú blatníky, zadné blatníky a prahy, vykonáva externý poskytovateľ služieb predtým, ako sa 3.0 CSL vráti do BMW na záverečnú kontrolu.

Závod BMW v Landshute ponúka viac ako 200 rôznych lakov. Model 3.0 CSL je však k dispozícii len vo farbe Alpine White Uni. Zdroj: Auto Bild

Jedným z vozidiel, ktoré už týmto procesom prešlo, je predsériový exemplár s číslom 00/50, ktorý zostane natrvalo vo vlastníctve BMW a v budúcnosti ho bude možné obdivovať v múzeu. Na záver prehliadky továrne mám možnosť pozrieť si zblízka najexkluzívnejší model M.

Až tu som si všimol mnoho drobných detailov na 3.0 CSL, ktoré sa dajú ľahko prehliadnuť. Držiak evidenčného čísla sa dá v niekoľkých jednoduchých krokoch odstrániť pre optimálny prívod chladiaceho vzduchu na pretekárskej trati a časť opierky hlavy sa dá odstrániť aj pre jazdu s prilbou. Pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S boli špeciálne namiešané pre CSL a na bočnici nesú označenie 50. Anténa je integrovaná do strešného spojlera – čo zase znamenalo, že strešný spojler musel byť vyrobený zo sklolaminátu, pretože karbón príliš tieni.

V interiéri je príbuznosť s modelom M4 CSL najviditeľnejšia, čo však redaktora vôbec netrápi. Zdroj: Auto Bild

V interiéri sa nachádza aj niekoľko špeciálnych prvkov. Kokpit prirodzene pripomína M4 CSL – celokovové sedadlá sú čalúnené Alcantarou s prešívaním pripomínajúcim originál. Bočná opora je tu rozhodne dôležitejšia ako pohodlie na dlhé vzdialenosti, a to je dobre. BMW špeciálne pre tento limitovaný model navrhlo bielu retro radiacu páku s farbami M a číslom 50, čo je očarujúci prvok. Mimochodom, je tu ešte jedna informácia o prevodovke, ktorá vás prinúti sadnúť si a spozornieť: BMW predpisuje výmenu celej prevodovky každých 50 000 kilometrov. Dôvod: príliš veľký výkon. A to napriek tomu, že krútiaci moment už bol znížený. Náklady na výmenu dosahujú päťcifernú sumu.

Pred spolujazdcom je do kože vsadený nápis 3.0 CSL, pod ktorým je presné číslo príslušného modelu 3.0 CSL, pretože všetky vozidlá sú číslované postupne. Zákazníci však údajne nemali možnosť vybrať si špeciálne číslo. Ani iné špeciálne požiadavky nemohli byť zohľadnené. Všetkých 50 BMW 3.0 CSL je úplne rovnakých, žiadne iné farby (to by bolo vzhľadom na proces príliš nákladné), žiadna príplatková výbava. Jediným rozlišovacím znakom je poloha volantu. Z 50 exemplárov je šesť s pravostranným riadením.

Model 3.0 CSL sa z optických dôvodov zaobíde bez parkovacieho asistenta. Cúvacia kamera bude musieť stačiť. Zdroj: Auto Bild

Pre nemecký trh je určených jedenásť vozidiel. Kvóty boli vyžrebované. To znamená, že aj dlhoroční zákazníci modelu M odišli čiastočne naprázdno. To je však daň za takýto exkluzívny špeciálny model. Keď už hovoríme o cene: BMW o nej oficiálne nič nehovorí. Už nejaký čas však kolujú fámy, že najexkluzívnejšie M súčasnosti má stáť 750 000 eur. Povesti, ktoré BMW aspoň nepopiera. To robí z modelu 3.0 CSL najdrahšie M modernej doby – a hneď vedľa neho sa mi trochu zatočí hlava.