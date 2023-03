Prvé predsériové kusy Dacie Duster novej generácie už brázdia v utajenom režime severské cesty pri továrenskom testovaní, pri ktorom je vzhľad ukrytý pod silným maskovaním. Duster je jedným z najpredávanejších modelov francúzskej skupiny s viac ako 2 miliónmi predaných kusov od roku 2010.

SUV je momentálne vo svojej druhej generácii, ktorá bola uvedená na trh v roku 2017 a facelift v polovici životnosti dostal v roku 2021. Posledné drobné zmeny súvisiace s rebrendingom značky (logá, nápisy) prišli začiatkom tohto roka.

Duster novej generácie bude vychádzať z dizajnu štúdie Bigster. A okrem krátkej verzie príde aj s veľkou, sedemmiestnou, ktorú Bigster pred rokmi propagoval. K dispozícii bude mildhybrid aj hybrid. Spaľovacích motorov sa bude značka držať až do nevyhnutného konca. To je jej dlhodobý sľub. Zdroj: Andrei Avarvarii/AUTO BILD

Novinka sa bude musieť vzdať starej platformy, ktorej počiatky siahajú ešte do roka 2004, a prejsť na platformu CMF-B LS. Duster celkom určite nebude mať v ponuke turbodiesel. S naftovými motormi sa tak Dacia úplne rozlúči.

Napriek tomu by mal byť výber motorizácií rôznorodý. Základom bude celkom nový prepĺňaný trojvalcový benzínový motor 1,2 TCe so 48V mild-hybridnou technológiou. Táto pohonná jednotka bude k dispozícii v dvoch výkonnostných variantoch a tiež vo verzii na LPG.

Dacia plánuje zostať pri tepelných motoroch tak dlho, ako to len bude možné. Šéf Dacie, Denis Le Vot

Novinkou bude hybridný Duster E-Tech. Ten poskytne aj pohon 4x4 s elektrickým pohonom zadných kolies. Hybridná verzia bude používať atmosférický motor 1,6 SCe prepojený s elektromotorom a multimódovou prevodovkou. Prípade dostane novšiu verziu benzínového motora 1,8 SCe. Posledné informácie hovoria, že zostane k dispozícii aj klasický mechanický pohon všetkých kolies. Štvorkolka sa bude kombinovať len s automatickou prevodovkou.

Duster tretej generácie bude mať aj predĺženú sedemmiestnu verziu, ktorá vychádza z konceptu Bigster.

Potrebujeme vymeniť Tipo. A uvidíte ho v roku 2025. Šéf Fiatu Olivier François

Zmeny sa udejú aj v Taliansku. Fiat Tipo novej generácie prejde z hatchbacku na rodinný crossover a naša exkluzívna ilustrácia ukazuje, ako by mohol vyzerať. Taliansku značku mnohí považujú za spiaceho obra a za posledných 15 rokov sa snažila ospravedlniť investície potrebné na udržanie aktuálnej ponuky malých áut. Šéf Fiatu Olivier François teraz potvrdil, že plánujú prepracovať Tipo.

Súčasné Tipo bude nahradené novým SUV už v roku 2025. Bude to globálny model, ktorý nahradí súčasný hatchback, sedan aj kombi. Zdroj: Andrei Avarvarii/AUTO BILD

„Potrebujeme vymeniť Tipo. A uvidíte to v roku 2025. Nemučte ma otázkami o type karosérie. Pôjde krížom cez tradičné segmenty, ako to teraz robí každý. Takže to bude tak trochu SUV, ale inovatívnym spôsobom,“ povedal Olivier François. Nový model sa bude predávať po celom svete a musí osloviť zákazníkov od Turecka po Latinskú Ameriku, ako aj na tradičných trhoch s rodinnými hatchbackmi, ako je Taliansko, Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Bude tiež musieť nahradiť tri karosérie: hatchback, sedan a kombi.

„V jednom regióne môže byť elektrický a v inom so spaľovacím motorom, len s malým rozdielom, čo nám umožňuje vyrábať obrovské objemy na rovnakom základe,“ pokračuje šéf Fiatu. Príchod v roku 2025 stavia Tipo na koniec životnosti architektúry CMP/e-CMP, ktorá je základom všetkého od Peugeotu 208 až po Citroën C4, ale aj na východiskový bod pre plne elektrickú platformu STLA Small, ktorá ju nahradí.