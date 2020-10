Naši kolegovia z nemeckého Auto Bildu testovali 50 zimných plášťov a hľadali ten najlepší pre zimnú sezónu 2020/2021. Na spracovaní kompletných výsledkov testu aj s detailnými tabuľkami už intenzívne pracujeme, nájdete ho v ďalšom čísle nášho magazínu, ktoré by na stánkoch mohlo byť koncom budúceho týždňa. Teraz vám na našom webe ponúkame aspoň stručný slovný sumár zameraný na TOP 15 modelov veľkého testu. Detailná previerka nemeckého Auto Bildu poukázala na dva fakty, ktoré môžu pomôcť každému vodičovi.

Aj túto zimu platí, že kvalita má svoju cenu a ak chcete pneumatiku s nekompromisne najlepšími jazdnými vlastnosťami, treba rozhodne rátať s vyššími vstupnými nákladmi a často i menšou efektivitou samotnej pneumatiky. Tie najlepšie totiž majú vo zvyku prižmúriť oči nad vplyvom na spotrebu a ísť najmä po špičkovej trakcii. Na druhú stranu treba zdôrazniť, že na štvrtej priečke testu sa umiestnila pneumatika s rozumnou cenovkou, ktorá medzi elitou patrí ku lacnejším.

V porovnaní s víťazom testu pri kúpe sady spomínaného modelu ušetríte aj cez 120 eur, čo nie je málo. Zimné obutie sa teda dá kúpiť s rozumom a tak, aby vás nestálo zbytočne veľa. Auto Bild vždy odporúčam na pneumatikách nešetriť, no siahnuť po dobrom pomere ceny a výkonu, to rozhodne nemusí byť na škodu. My len dáme do pozornosti fakt, že ešte v priebehu tohto mesiaca na našej stránke nájdete aj špeciálny diel podcastu zameraný na poradenstvo súvisiace s výberom zimných pneumatík. Stručné výsledky testu nájdete na ďalších stránkach článku, pneumatiky sú zoradené podľa nameraných brzdných dráh na mokre a snehu. Aj tie nájdete v avizovanom ďalšom čísle nášho magazínu.