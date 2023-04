V budúcnosti bude trojzubec už len elektrický. Kým to príde, je tu Maserati GranTurismo Trofeo. Predstavuje starý svet, ktorý sa nám páči.

Už teraz je jedinečné. S novým modelom GranTurismo sa Maserati zameriava na tradičné cnosti bez toho, aby zatváralo oči pred budúcnosťou. Zatiaľ čo plne elektrický Folgore predstavuje to, čo chce politika, Trofeo opäť slúži tomu, čo chcú fanúšikovia a zákazníci. Emocionálny tourer so zvukovou kulisou, pre ktorú by ste dokázali zomrieť.

Maserati výrazne zlepšilo interiér. Jemné materiály, čisto reagujúce dotykové displeje. Zdroj: LORENZO MARCINNO

Už nie je taký hlučný ako jeho predchodca bez filtra benzínových častíc a ďalších obmedzení, ale to nás až tak nemrzí. Ostatné modely boli jednoducho neuveriteľne hlučné, ten nový znie fantasticky aj po orezaní. Nettuno V6 má úplne iný zvuk ako staré V8. Pochádza priamo zo superšportového modelu MC20, ale zaobíde sa bez niektorých športových detailov, ako je napríklad mazanie so suchou vaňou. Na jednej strane ho Trofeo jednoducho nepotrebuje, na druhej strane svoj top model chcú odlíšiť od ostatných. A možno si len nechávajú trochu priestoru na zlepšenie – pre GT v úprave MC Stradale.

Režim Corsa, ktorý je zameraný na okruhy, poskytuje relevantné údaje. Zdroj: Auto Bild

Trofeo zatiaľ posiela na všetky štyri kolesá 550 koní. Áno, čítate správne. Nové GT má plne variabilný pohon všetkých kolies. Šprint na 100 km/h zvládne za 3,5 sekundy. A to nie je prázdny sľub. Počas našej prvej testovacej jazdy sme si to overili pomocou palubného meracieho zariadenia. Displej ukázal 3,6 sekundy pri najlepšom štarte – so zimnými pneu­matikami! Udávanú maximálnu rýchlosť 320 km/h sme na predmestí Ríma radšej netestovali.

Bočná opora chýba len v oblasti pliec. Našťastie, tuhá opierka hlavy neprekáža vysokým vodičom. Zdroj: Auto Bild

Maserati tvrdí, že platforma vyšla z úplne nového vývoja. Jeden z prítomných vývojárov vyslovil slová Giorgio Sport. Inými slovami, ako základ poslúžila vlastná modulárna plat­forma spoločnosti, ktorá bola prispôsobená potrebám výkonu modelu GranTurismo. Výsledkom je veľmi kultivovaný cestovný automobil, ktorý ponúka úžasné množstvo priestoru v zadnej časti. Dokonca je tu dostatok miesta nad hlavou až do výšky približne 1,80 metra. A práve v tom sa GranTurismo líši od mnohých iných vozidiel s miestami 2+2. Víkendový výlet s manželkou a dvoma deťmi? Žiadny problém.

Byť jedinečný má svoju cenu. Maserati Gran Turismo Trofeo má na cenovke mastných 222 204 eur. Zdroj: Auto Bild

S Maserati to však nebude bežné. Porsche 911 Turbo má menej priestoru, ale je ešte dynamickejšie a stojí o viac ako 23 000 eur menej. Ešte výkonnejšie BMW M8 je dokonca o 38 700 eur lacnejšie. Byť jedinečný má svoju cenu. Maserati GranTurismo Trofeo má na cenovke mastných 222 204 eur.

motor a pohonný systém Maserati Gran Turismo Trofeo Usporiadanie a počet valcov V6, biturbo, vpredu pozdĺžne Zdvihový objem 2 992 cm3 Max. výkon 404 kW / 549 k pri otáčkach 6 500/min Max. krútiaci moment 650 Nm pri otáčkach 3 000/min Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka 8-st. automat rozmery, hmotnosti a objemy Maserati Gran Turismo Trofeo Dĺžka 4 966 mm Šírka 1 957 mm Výška 1 353 mm Rázvor náprav 2 929 mm Pohotovostná hmotnosť 1 795 kg Objem batožinového priestoru 310 l jazdné výkony Maserati Gran Turismo Trofeo Max. rýchlosť 320 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 3,5 s spotreba Maserati Gran Turismo Trofeo emisie Maserati Gran Turismo Trofeo aktuálne cenníkové ceny s dph Maserati Gran Turismo Trofeo Základná cena modelu od 222 204 €