SUV dlhé 4,30 m sa vyrába v španielskom závode vo Vigu. Tam z výrobnej linky schádza nielen ako elektromobil, ale aj s tromi konvenčnými spaľovacími motormi vrátane úplne nového so 48-voltovou architektúrou. Keďže Francúzi jednoznačne smerujú k e-mobilite, prikladajú malému elektromobilu mimoriadny význam. A keďže základ je rovnaký pre všetky typy pohonu, e-2008 má vpredu aj nové denné svetlá v podobe ostrých pazúrov, ako aj novú masku chladiča s logom hlavy kráľovského leva a ostrejšie zadné svetlá.

Svieži infotainment a nové ovládacie prvky potešia vodiča. Zdroj: Markus_Heimbach Germany

Skutočným prínosom je nový informačno-zábavný systém. Ten zahŕňa nielen centrálny monitor, ktorý narástol na 10 palcov, ale aj skutočnosť, že predtým jednoduchá grafika ustúpila pomerne inteligentnému zobrazeniu. Tu sa Peugeot rozchádza s nič nehovoriacou trojdielnou obrazovkou, vďaka ktorej centrálny displej nakoniec nevyzeral väčší ako smartfón. Navyše HD obrazovka teraz nielenže zobrazuje obraz ostrý ako britva, ale aj oveľa rýchlejšie reaguje na povely prstov.

Skutočným prínosom je nový informačno-zábavný systém. Ten zahŕňa nielen centrálny monitor, ktorý narástol na 10 palcov, ale aj skutočnosť, že predtým jednoduchá grafika ustúpila pomerne inteligentnému zobrazeniu. Zdroj: Peugeot

Pre jazdu s e-2008 je však skutočne dôležité, že jeho batéria s kapacitou 54 kWh má podľa WLTP dojazd 406 km a že namiesto 100 kW (136 koní) poskytuje elektromotor 115 kW (156 koní). Tým sa z malého leva nestane divoká šelma a presvedčiť ESP, aby zasiahlo, si vyžaduje veľa úsilia. Môže to byť spôsobené aj tým, že krútiaci moment sa znížil z 260 na 220 newtonmetrov.

Stále sa pozeráte ponad volant, ale aj na modernejšie logo Peugeotu. Zdroj: Tibo//The Good Click

A tak malý elektromobil pokojne reaguje aj na prudké stlačenie plynového pedála, čo znamená, že ani pri rýchlom rozjazde na semaforoch nie sú cestujúci nadmerne zatlačení do dobre tvarovaných sedadiel. Rovnako citlivo reaguje aj riadenie, ktoré e-2008 rýchlo privádza do zákrut s dostatočnou spätnou väzbou. Podvozok neodskakuje na hrboľoch, pohlcuje malé aj veľké nerovnosti a v interiéri sa hlásia malé otrasy. Na nabíjanie je lepšie hľadať 100 kW zásuvku. Tu trvá nabitie z 0 na 80 percent iba 35 minút. Pri 11 kW zásuvke to trvá päť a pol hodiny, ak bola objednaná 11 kW palubná nabíjačka. V opačnom prípade to trvá viac ako 16 hodín. V domácej zásuvke sa e-2008 nabíja takmer 34 hodín.

Prepínače sú nové, rovnako ako tlačidlo „home“ nad nimi pre infotainment. Zdroj: Tibo//The Good Click

Model e-2008 je štýlový elektromobil. Škoda, že prídavný výkon len tak vyšumí. S novým infotainmentom však urobil Peugeot na­ozaj veľký krok vpred.