Leštiace prípravky sú k dispozícii už od šiestich eur. Ako dobre fungujú na vyleštenie malých škrabancov na laku? Zaradili sme do testu desať výrobkov. Zistili sme, že existujú veľké rozdiely v aplikácii aj účinku.

K škrabancom na laku prídete ľahko. Či už ide o opustené nákupné vozíky, problémy s parkovaním, zipsy na bunde, kľúče alebo tŕnistý živý plot. Špeciálne leštiace prostriedky, ktoré majú odstrániť ľahké škrabance na čírom laku, sľubujú nápravu. AUTO BILD a testovacia organizácia KÜS vykonali test a preskúmali desať odstraňovačov škrabancov.

Všetky prípravky sa nanášajú na matne nalakovanú dosku podľa pokynov výrobcu. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Cenové rozpätie výrobkov je široké. Kandidáti stoja od 6,09 eura do 20,99 eura. S 259,5 bodu z 300 bodov a so známkou 1,6 (dobre) nakoniec v našom porovnávacom teste zvíťazil Dr. Wack A1 Scratch Polish. Odstraňovač škrabancov je jednofázový. To znamená, že pracuje len s jedným leštiacim prostriedkom namiesto dvoch. Súčasťou dodávky je handrička z mikrovlákna, ktorá sa používa na leštenie poškodeného miesta. Pasta sa ľahko nanáša a presvedčí dobrou leštiteľnosťou, ako aj najlepším celkovým vzhľadom výslednej preleštenej plochy. Aj po utretí alkoholovým roztokom zostáva na povrchu karosérie lesk, čo dokazuje, že škrabance boli skutočne odstránené a nielen prekryté silikónom.

Náš víťaz v pomere ceny k výkonu, Autosol Scratch Remover, sa tiež ľahko nanáša a leští. V laboratórnych podmienkach nie je výsledok po vyleštení taký homogénny ako v prípade Dr. Wack alebo Sonax, ale aj tak je zreteľné zlepšenie. Ani po zotretí liehovým roztokom sa vzhľad farby takmer nezmení a výsledok vyzerá dobre. Najmä vzhľadom na nízku cenu 7,36 eura.

Na druhej strane nás Nigrin sklamal. Leštidlo je slabé už pri leštení. Namiesto toho, aby sa krúživými pohybmi ľahko aplikovalo, rozmazáva sa a ťažko sa vstrebáva do farby. Napriek tomu sa výsledok na prvý pohľad zdá uspokojivý. Po vyčistení alkoholovým roztokom je však viditeľný skutočný efekt. Takmer nezmenené škrabance zaručujú, že Nigrin Scratch Remover skončil na poslednom mieste.

Nie všetky odstraňovače škrabancov skutočne odstraňujú škrabance. Niektoré ich len zakrývajú silikónom. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Najdrahšia súprava v teste pochádza od spoločnosti Sonax a je blízko výsledku víťaza testu. Je určená aj na odstraňovanie hlbších škrabancov. Ale pozor! Ak budete neopatrní, rýchlo sa preškriabete cez hornú vrstvu a poškodíte si aj základný náter. Potom vám nepomôže ani ten najlepší prostriedok.

Mimochodom, všetky leštidlá majú jedno spoločné. Pomáhajú odstraňovať len povrchové poškodenia bezfarebného laku a zlepšujú náladu po menších nehodách. Ale nerobia zázraky. Bohužiaľ.

Použitie leštičky nechajte odborníkom. Ak nemáte dostatok zručností, môžete si lak viac poškodiť. Keď si na to predsa len trúfnete, nezabúdajte na teplo, ktoré vzniká pod leštiacim kotúčom. Na hranách a prelisoch sa odvádza horšie a lak sa prehreje rýchlejšie. Zdroj: Christoph Boerries

AUTO BILD a odborníci zo skúšobnej organizácie KÜS testovali v špecializovanom laboratóriu. Najprv skontrolovali návod na použitie. Funguje odstraňovač škrabancov v jednej fáze alebo musíte pracovať s dvoma prípravkami?

Na laboratórny test odborníci pripravili lakovanú dosku, ktorá bola natretá obyčajnou čiernou farbou a bezfarebným lakom a potom matne upravená na 70 jednotiek lesku.

V poslednom kroku leštenie a odstránenie škrabancov subjektívne hodnotí niekoľko odborníkov. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Každému odstraňovaču škrabancov bola pridelená jedna z desiatich testovacích oblastí, na ktorých testujúci pracovali s leštidlom podľa pokynov výrobcu. Rozhodujúcimi kritériami sú tu nanášanie leštidla a leštiteľnosť.

Potom testovací tím podrobil každé testovacie pole meraniu lesku pomocou reflektometra (fotografia nižšie) pred a po odstránení konzervácie alkoholom. Okrem toho niekoľko odborníkov subjektívne hodnotilo výsledky leštenia.

Refraktometrom sa určuje stupeň lesku aj zákal lesku. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

V skutočnosti väčšina odstraňovačov škrabancov spĺňa to, čo sľubuje - bez námahy odstráni malé ryhy v laku. Ak treba odstrániť hlbšie poškodenie, je nevyhnutné obrátiť sa na odborníka, ktorý mám karosársky diel prelakuje.

Záverečná tabuľka prvá časť Zdroj: Auto Bild