Je tu skutočné leto – leto s kvapkami živice zo stromov, špinou z odretých pneumatík, vysušujúcimi pomôckami z umývačiek, prachom z ciest a nespočetnými mŕtvolami hmyzu na čelnom skle. A v obchodoch s automobilovým príslušenstvom a na čerpacích staniciach sú opäť naskladané na paletách letné hotové zmesi do ostrekovačov na čistenie čelného skla. Lenže ktorú si vybrať? Lacnú, či drahú? A je tá drahšia aj lepšia?

Test jedenástich letných ostrekovacích kvapalín sa uskutočnil na špeciálnom testovacom zariadení, ktoré sa považuje za celosvetový referenčný postup. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Požiadavky na dobrý čistič nie sú také banálne, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Musí rýchlo a dôkladne rozpúšťať typické letné nečistoty, ale nesmie robiť šmuhy ani chemicky napádať lak či plasty. Mal by tiež príjemne voňať. AUTO BILD využil veľmi komplexné špeciálne testovacie zariadenie na čistenie čelných skiel, aby zistil, do akej miery jedenásť testovaných čističov spĺňa tieto požiadavky.

Výsledok: žiadny čistiaci prostriedok nedokáže rovnako dokonale a rýchlo odstrániť dva druhy letnej špiny: zvyšky hmyzu a mestskú špinu. Čistiaci prostriedok Sonax Xtreme rozpúšťa nečistoty od hmyzu tak rýchlo ako žiadny iný, ale nedosahuje najlepší výkon pri odolnej mestskej špine. Napriek tomu ponúka celkovo výrobok Sonax najvyššiu silu odstraňovania nečistôt s optimálnou materiálovou kompatibilitou na laku a plaste.

Skúšobné zariadenie špeciálne navrhnuté pre čističe čelných skiel. Jeden test pre každý typ čistiaceho prostriedku a znečistenia pozostáva z desiatich cyklov stierania. Vzorky boli pred testom anonymizované. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Jednoznačným víťazom v pomere cena/výkon je čistiaci prostriedok od spoločnosti Aroso, ktorý len za 60 centov za liter ponúka rozpúšťací výkon na úrovni Sonaxu pre mestskú špinu a tretí najlepší výkon pre špinu od hmyzu.

Na druhej strane, roztok do ostrekovačov z Lidla za rovnakú cenu nedokáže so špinou od hmyzu urobiť takmer nič. Aj po desiatom utretí zostávajú zvyšky hmyzích tiel na skle. Okrem toho je čistiaci prostriedok Lidl jediným výrobkom v tomto porovnaní, ktorý útočí na plasty – celkový výkon je len dostatočný.

Kamera s vysokým rozlíšením natáča skúšobnú jazdu. Softvér vypočíta výkonnosť čistenia v percentách na základe obrazových údajov po každom procese čistenia. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Na druhej strane, roztok do ostrekovačov z Lidla za rovnakú cenu nedokáže so špinou od hmyzu urobiť takmer nič. Aj po desiatom utretí zostávajú zvyšky hmyzích tiel na skle. Okrem toho je čistiaci prostriedok Lidl jediným výrobkom v tomto porovnaní, ktorý útočí na plasty – celkový výkon je len dostatočný.

Výrobky od spoločností Nigrin a Liqui Moly majú jeden spoločný problém. Oba vytvárajú na čelnom skle ihneď po zotretí pri čistení mestských nečistôt šmuhy, takže v tme hrozí riziko oslnenia. Svetelný lúč v tme šmuhy zvýrazní a nie je cez ne takmer nič vidieť.

Mestské nečistoty sa rozprašujú na čelné sklo prostredníctvom dvoch trysiek ostrekovačov. Okrem iného obsahuje olej a sadze. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Test letných čističov čelných skiel sa uskutočnil vo vývojovom laboratóriu výrobcu prípravkov pre starostlivosť o vozidlo Sonax. Laboratórium je vybavené plne automatickým skúšobným zariadením na čistenie čelných skiel. Toto zariadenie zaručuje identické a reprodukovateľné podmienky pri každom teste. Klimatizácia a ventilátory simulujú jazdu pri teplote 20 stupňov Celzia a rýchlosti 25 km/h. Pred skúšobnou jazdou sa čelné sklo dvakrát vyleští a potom sa vyčistí demineralizovanou vodou. V závislosti od typu znečistenia je testovacie znečistenie aplikované na čelné sklo prostredníctvom trysiek ostrekovačov čelného skla alebo ručne pomocou šablóny a stierky, čo zodpovedá špecifikáciám združenia IKW.

Pri skúške letných čističov čelného skla sa používajú dva typy nečistôt: takzvaná hydrofóbna nečistota (mestská nečistota) pozostáva okrem iného zo sadzí, silikónov, katiónových povrchovo aktívnych látok (pomocné látky na sušenie z umývačiek automobilov) a nespálených uhľovodíkov. Špina od hmyzu sa svojou receptúrou podobá domácemu vaječnému likéru: čistý vaječný bielok, vaječný žĺtok, etanol a glukóza sa zmiešajú a napodobňujú tak typické nečistoty hmyzu. Každá testovacia nečistota sa aplikuje na sklo v samostatnom kroku testovacieho zariadenia. Mestská špina sa na sklo nastrieka pomocou dýz, zatiaľ čo viskózna špina od hmyzu sa na sklo nakvapká pomocou 100-mikrometrovej tenkej fólie so siedmimi otvormi a vytiahne sa dohladka stierkou. Fólia, ktorá leží naplocho, sa potom odlepí a sedem likérových kvapiek sa suší fénom jednu minútu.

Na skle je sedem škvŕn hmyzieho znečistenia, ktoré by mali čistiace prostriedky čo najdokonalejšie rozpustiť v desiatich skúšobných cykloch utierania. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Pre každý čistiaci prostriedok a každý typ znečistenia sa potom vykoná desať umývacích cyklov s rozprašovaním čistiaceho prostriedku cez trysky ostrekovačov čelného skla. Pri každom umývacom cykle sa na čelné sklo nastrieka 50 mililitrov testovaného výrobku. Proces čistenia zaznamenáva kamera s vysokým rozlíšením. Softvér zaznamenáva okamihy, keď sa voda na umývanie rozprašuje a stierače kĺžu po čelnom skle. Okrem zvyškov nečistôt softvér zaznamenáva aj nežiaducu tvorbu mazacieho filmu. Obrazové údaje sa používajú na výpočet účinnosti čistenia po každom cykle stierania pre každý z dvoch typov nečistôt. Od hodnoty 63 percent sa čelné sklo považuje za vyčistené.

Používajú sa dva typy štandardizovaných testovacích znečistení: hmyzie znečistenie na ľavej strane a olejnaté hydrofóbne znečistenie (mestská špina) na pravej strane. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Hodnotenie nie je založené len na tom, za koľko cyklov stierania čistiaci prostriedok dosiahne túto hodnotu (čím skôr, tým viac bodov). Ale aj z maximálnej hodnoty, ktorú čistiaci prostriedok dosiahne v desiatich cykloch stierania pre každý typ znečistenia. Osem testujúcich osôb ovoniavalo a hodnotilo zápach v anonymizovaných vzorkách.

Znášanlivosť materiálu s lakom a plastom sa testovalo na testovacom plechu (dvakrát po jednej hodine pri 80 stupňoch Celzia v rúre) a na testovacích prúžkoch z polykarbonátu (24 hodín pri 80 stupňoch Celzia v rúre).

Ak čistenie ostrekovačmi nepomôže, nezostáva nič iné, len očistiť hmyz z okien a karosérie manuálne. Zdroj: Sveinn Gunnar Baldvinsson

Najodolnejšou letnou nečistotou sú zvyšky hmyzu na čelnom skle. Žiadny výrobok ho neodstráni tak rýchlo a bez zanechania zvyš­kov ako Sonax Xtreme. Ale pokiaľ ide o odstraňovanie mestskej špiny, existujú ešte lepšie produkty: Shell, Robbyrob, Eurolub, AD a Aral. Víťaz v pomere cena/výkon Aroso celkovo dobre odstraňuje oba typy nečistôt, a to len za 60 centov za liter. Lacný výrobok z Lidla prepadá, nečistoty od hmyzu rozpúšťa len slabo, ale ako jediný napáda plastové povrchy.

Prvá časť výsledkovej tabuľky. Zdroj: Auto Bild