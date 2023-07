So siedmimi sedadlami a hybridným pohonom. Toto je naša prvá jazda na vynovenej kozmickej lodi, ktorá v najnovšej generácii pripomína predĺženú verziu Australa.

Keď bol Espace uvedený na trh, založil spolu s Chryslerom Voyager nový žáner: veľkopriestorové vany. Priestranné, variabilné autá, vhodné pre rodiny. To bolo v roku 1984. Teraz, v roku 2023, prichádza šiesta generácia Espace. A viac ako kedykoľvek predtým to nie je van, ale SUV.

Zadná časť s veľkými kosoštvorcovými svetlami v tvare písmena C. Veľmi malé zadné okno - zlá viditeľnosť. Zdroj: Auto Bild

Dizajn vychádza z aktuálnej línie Renault a je v podstate podobný modelom Austral a Megane E-Tech. So vzpriamenou, rovnou prednou časťou, stúpajúcou bočnou líniou s veľmi úzkym pásom okien a zadnou časťou s typickými rozbiehavými zadnými svetlami. Na palube je dostatok miesta, najmä vzadu. Zadné sedadlo je deliteľné a sklon operadla sa dá nastaviť. Dve sklopné sedadlá v treťom rade sú vhodné naozaj len pre menšie deti. Dajú sa však zrušiť a cena zostáva rovnaká. Batožinový priestor sedemmiestnej verzie má objem od 159 do 1 714 litrov, päťmiestnej verzie od 581 do 1 818 litrov.

Rovnaký kokpit je k dispozícii aj v modleoch Austral a Megane E-Tech. S 12,3-palcovým prístrojovým panelom a 12-palcovým dotykovým displejom uprostred. Zdroj: Auto Bild

Kokpit je k dispozícii aj v modeloch Austral a Megane E-Tech s 12,3-palcovým prístrojovým panelom a 12-palcovým dotykovým displejom uprostred. Multimédiá spolupracujú s asistentom Google a mapami, ktoré fungujú veľmi dobre, hoci v ostatných ponukách je možné sa stratiť.

V druhom rade sa pohodlne usadia aj vyššie osoby. Zdroj: Auto Bild

Espace je poháňaný plne hybridným systémom s výkonom 199 koní. Systém pozostáva z 1,2-litrového trojvalca s turbodúchadlom s výkonom 131 koní, elektromotora s výkonom 68 koní integrovaného do prevodovky a dostupného aj ako pohon, elektromotora s výkonom 25 koní, ktorý funguje ako štartovací generátor a mení jazdné stupne bezspojkovej multirežimovej prevodovky. Tá má dve rýchlosti pre elektrický pohon a štyri pre spaľovací motor. Týmto spôsobom je možné vytvoriť celkovo 15 kombinácií hnacích prevodových stupňov a pohonu.

V sedemmiestnej verzii má batožinový priestor maximálny objem 1 714 litrov, zadné sedadlá sa dajú sklopiť na dve časti a batožinový priestor je rovný. Zdroj: Auto Bild

Znie to zložito, a aj je. Espace, ktorý váži približne 1,7 tony, má šprintovať z nuly na stovku za 8,8 sekundy, pričom maximálna rýchlosť je 174 km/h. Systém sa nápadne zaoberá sám sebou a hľadá správnu voľbu pohonu. A malý trojvalcový motor znie pri zaťažení namáhavo. Aj kvôli mierne oneskoreným reakciám jazdí Espace dosť rozvážne. Riadenie zadnej nápravy (maximálne päťstupňov, štandardne v modeli Iconic) je pekný nápad, ale celkovo riadenie poskytuje málo spätnej väzby.

Sedadlá úplne vzadu sú vhodné len pre deti. Zdroj: Auto Bild

Ľudia už nechcú dodávky, radšej si kúpia SUV. Renault preto teraz vyrába Espace ako SUV - s veľkým priestorom a variabilitou. Jeho hybridný systém je technicky zaujímavý - potrebuje však doladiť.

motor a pohonný systém Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Usporiadanie a počet valcov benzínový trojvalec, turbo Zdvihový objem 1 199 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 131 kW / 178 k Max. krútiaci moment (benzínový motor) 230 Nm Max. výkon (elektromotor) 50 kW / 67 k Palivo benzínový motor Pohon predná náprava Prevodovka multirežimový automat rozmery, hmotnosti a objemy Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Dĺžka 4 722 mm Šírka 1 843 mm Výška 1 645 mm Pohotovostná hmotnosť 1 659 kg Objem batožinového priestoru 159 / 1 714 l jazdné výkony Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Max. rýchlosť 174 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 8,8 s spotreba Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Kombinovaná - normovaná 4,6 l/100 km emisie Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Emisie CO 2 105 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Základná cena modelu od 43 500 €