Mohli by sme sa pozrieť na marketingovú myšlienku tohto pretekárskeho konceptu. Alebo rozlúštiť, ako funguje pokus o transformáciu skice do reality. Bolo by tiež vhodné vyjadriť sa k perspektívam budúcich modelov, ktoré sú tu naznačené. Ale to robiť nebudeme, sústredíme sa na to podstatné, na divokú jazdu v tomto horúcom čmeliakovi v extáze!

Koncepčné autá sú niekedy ako vzácne ulity s veľkým leskom a ešte väčším nadaním zaujať. Krehké vzácne predmety na veľtrhový koberec, rudimentárne motorizované pojazdné rekvizity. Dokážu prejsť možno pár metrov pomalou rýchlosťou a ich najvyšším výkonom je prísľub budúceho motora.

Prach zo štyroch zdrojov. Pohon všetkých kolies zabezpečuje preklz pneumatík vo všetkých rohoch vozidla Rebel. Zdroj: Auto Bild

Cupra taká nie je. Nie v prípade Urban Rebel Racing Concept. Tento výstavný kus stojí v boxovej uličke rovnako pochmúrny ako živý, zapichuje svoje hrubé špicaté lýtka do asfaltu a chce sa len dostať von. Na okruh, do masakru na trati. Alebo skôr: tratí. Pretože podľa predstavy Cupry by sa mal tento bucľatý netvor preháňať po troch dráhach naraz.

Veď chce byť rallycrossový jazdec, teda chlapík, ktorý sa z dokonalo rovných asfaltových tratí otáčaním hydraulickej ručnej brzdy dostáva na hrboľaté šotolinové úseky a tam v prachu dosahuje svoje najlepšie časy. A tretia dráha? Tá je virtuálnou. V ďalšej pretekárskej počítačovej hre Forza Horizon (6. diel, pravdepodobne najkomplexnejšia pretekárska hra vôbec) dostane Urban Rebel Racing Concept svoju digitálnu podobu.

Tým zároveň ukazuje svojím nosom smerom k cieľovej skupine: mladí, divokí, mestskí, hraví chlapci a dievčatá sú to, čo chce Cupra vyšľachtiť a presmerovať na civilnú príbuznú Urban Rebel Street v roku 2025. Prečo nie? Pretože vyzerá nádherne, bude mať aj elektrický pohon a vďaka modulárnemu systému koncernu bude dokonca cenovo dostupný – technicky je to vlastne brat VW ID.1.

435 koní, ľahká konštrukcia z uhlíkových vlákien - vý­sledkom je zaručene najbúrlivejší elektromobil na svete Jan Horn, testovací jazdec

Dovtedy si túto myšlienku oťukávame prostredníctvom konceptu Rebel za milión dolárov. Cupra postavila len dve vozidlá Racing Concept a základnú konštrukciu triedy RX2 (vlastný seriál rallycrossu) prepojila s vypuklou škrupinou Rebel z karbónu. Váži len 1 230 kilogramov vrátane bloku batérií v podlahe, odpruženie pushrod, rozdeľovanie výkonu na všetky kolesá a elektronický pohon s výkonom 435 koní. Okrem toho dokáže zrýchliť na 3,2 sekundy na 100 km/h. Je to zaručene najbezkonkurenčnejší elektromobil na svete. Prečo? Lebo vo svojej veľkostnej a výkonovej triede naozaj nemá konkurenciu.

Na celom svete sú len dva! A Cupra mi jeden z nich zverila do rúk. Dokonca ani slnečné svetlo sa nesmie dotknúť vozidla – nočná jazda s osvetlenou traťou by mala priniesť poriadny kopanec na fotografiách.

Cvičenie prstov. Redaktor Horn je zakliesnený v kokpite Cupra. Dlhá páka je hydraulická ručná brzda. Zdroj: Auto Bild

Prosím, začnime pretekať s re­špektom. Som rád z celého srdca! Šliapnutie na plynový pedál sprevádza u Rebela akási detonácia vpredu so svišťaním v pozadí. Reaguje telepaticky a priamo na otáčky volantu. Drží pevne medzi závesmi kolies, ale zároveň má nepredstaviteľne veľký (a mäkký) zdvih pruženia. A potrebuje ho. Pretože keď sa rúti k horizontu, neočakáva sa náklon, ale nebojácna vôľa vzlietnuť.

To k rallycrossu neodmysliteľne patrí, lebo predstavenie pre oči je súčasťou programu. Nikde inde nie je toľko divákov tak blízko štrku ako v tejto disciplíne. Pri mojej jazde stoja na okraji trate len zamestnanci a fotografi spoločnosti Cupra. Takto je to lepšie.

Pretekárske pneumatiky Kumho so zvyškovým dezénom. Mal by sa držať asfaltu a tvrdo sa zahryznúť do hliny. Zdroj: Auto Bild

Napriek jemnému vyváženiu dosiahnutému rozložením dvoch elektromotorov vpredu a vzadu a umiestnením batérií v tvare písmena T v kardanovom tuneli a v podlahe totiž UrbanRebel reaguje na moje neskúsené povely cez plynový pedál dosť hekticky.

Vhiii, vhiii, vhiii – a už chce vystreliť na druhú stranu. Na sypkom podklade musím trochu zaorať, aby som Rebela poslušne posunul smerom k asfaltovému úseku, kde sa pneumatiky zase chytia. V podbehoch kolies to praská, solídne to škrípe, mechanicky to vrčí a elektricky to píííska – skvelé! Racing Concept dokazuje, že je to možné aj bez starého zvuku motora. Toto je koncepčné vozidlo? Skôr Cupra Cup!