Bolo to divoké. V novom Forde Ranger Raptor sme jazdili cez kameňolom, potom hore a dole strmými svahmi vo Forde Bronco a večer nás čakal ešte jeden nový silák, ktorý ukazoval novú stratégiu tradičného amerického výrobcu.

Christian Weingärtner, výkonný riaditeľ spoločnosti Ford pre Nemecko, vyslovuje v horách Kitzbühelu strohé vety, ktoré sú osvetlené pomocou elektriny z vozidla Ford F-150 Lightning:

• „S naším trhovým podielom šesť percent v Európe nie sme objemová značka.“

• „Nie sme – a ani nebudeme – prémiová značka.“

• „Mali sme menší obrat a vyššie náklady a chceli sme byť miláčikom všetkých.“

• „Naše autá, hoci boli rovnako dobré, vždy museli stáť menej ako nemecký konkurent.“

• „Zmena v odvetví je teraz našou šancou na zmenu pozície.“

• „Naši zákazníci by si Ford nemali kupovať preto, že je lacnejší, ale preto, že si myslia, že je cool.“

• „Nechceme predávať autá v kachličkových predajniach. Zmenu sledujú aj všetci naši predajcovia.“

Weingärtner vysvetľuje. Preto Mondeo, S-Max, Fiesta a Focus umierajú sériovou smrťou. Pod novým sloganom Adventurous Spirit, ktorý má znamenať túžbu po dobrodružstve alebo dobrodružného ducha, stavia Ford na budúcom portfóliu štyroch rodín. „Vraciame sa k tomu, čo v Amerike reprezentujeme: slobodného ducha, polarizáciu, široký postoj, silu. Nie Gucci, skôr North Face.“

Tieto rodiny sú označené anglickými názvami, tak si ich predstavme. Terénne vozidlá Ultimate Outdoor (napríklad Raptor a Bronco) a Active Adventure (napríklad Explorer, Lightning). Cestné autá Wild Performance (napríklad všetky Mustangy) a Urban Escape (napríklad dnes Puma a Kuga). Do tejto oblasti zapadajú aj dve e-autá, ktoré sa vyrábajú v Kolíne nad Rýnom na platforme VW-MEB. Cross­over SUV a kompaktnejší variant. Weingärtner nesľubuje žiadne sklamanie: „Budú veľmi odlišné od ID.3.“

Robustný interiér, elegantný, umývateľný a úplne digitálny napriek retro vzhľadu. Displej má 12-palcovú uhlopriečku. Zdroj: Auto Bild

V každom prípade, Bronco nie je elektrické. V Európe si ho bude možné objednať od jari a príde s 2,7-litrovým benzínovým motorom V6. Až 335 koní, desaťstupňová automatická prevodovka, pohon všetkých kolies s plnou terénnou schopnosťou, Trail Control a sedem jazdných režimov. Prichádza len v malom počte. To znamená štvorciferné, nie päťciferné číslo. Na Slovensko sa ich prvý rok veľa nedostane. Skôr málo.

Ja som ho už videl v New Yorku ako dvojdverové, kolega ho práve videl v Kanade ako štvordverové. Teraz stojí predo mnou v červenej, modrej a zelenej farbe. Päť metrov dlhý, dva metre vysoký, vyzerá kompaktnejšie. Dizajnéri spoločnosti Ford zdigitalizovali pôvodný model Bronco z roku 1966 a prevzali jeho proporcie. Je to perfektná práca. Jedno bolo v čase uzávierky aj v predajni Ford na Tuhovskej ceste v Bratislave - bez cenovky, utajené.

V blate. Nemyslel som si, že sa tak bez námahy vyhrabe na zablatený kopec. Harmonické radenie a motor, hlasný interiér od 80 km/h. Zdroj: Auto Bild

Jazdíme s ním v kameňolome aj na ceste. S prevodovkou - do terénu a pohonom všetkých kolies (4 L do 31 km/h), neskôr s navigáciou a pohonom zadných kolies na ceste. Voľne citujem bývalého šéfa VW: „Nič tam neduní ani sa netrasie.“ To sa hodí. Motor znie drsne, ťahá, auto váži neuveriteľné dve tony, nevnímate ho.

Čo ma spočiatku sklamalo, ale beriem to ako praktické riešenie. To, čo v interiéri vyzerá ako plast, je v skutočnosti plast. Prakticky každý povrch je umývateľný. Prístrojová doska pripomína pôvodné Bronco, možno preto zaujme až na druhý pohľad. Tachometer aj pripojenie mobilného telefónu (Apple CarPlay, Android Auto) sú digitálne, rovnako ako systém Ford Sync4 a zvuk sa šíri z desiatich reproduktorov B&O (štandard). Zadné sedadlo je dostatočné pre dve osoby alebo príliš úzke pre tri osoby. Druhý rad sa zdá menší, než sa očakávalo, ale batožinový priestor (minimálne 1 000 litrov) je väčší. Užitočné zaťaženie až 660 kilogramov, ale ťažná kapacita len 1 250 kilogramov.

Nechceme, aby si naši zákazníci kupovali Ford preto, že je lacnejší, ale preto, že si myslia, že je cool. Christian Weingärtner, výkonný riaditeľ Ford Nemecko

Vozidlo, ktoré sa svojou majestátnou postavou hodí do mesta (sedíte vyššie ako v bežných SUV), ale bolo by škoda, keby tak aj zostalo. Musí ísť von. V interiéri je hlučný už od rýchlosti 80 km/h, strecha, ktorá sa dá odňať v štyroch častiach, má byť izolovaná, ale to znie skôr ako ochranné tvrdenie. Dvere sú tiež ľahké a dajú sa odstrániť za osem minút pomocou náradia. Potom však platnosť prevádzkovej licencie vyprší. Toto je niečo pre súkromný les alebo ranč...

Vzadu je dosť miesta o tom nemusíte pochybovať, len sedadlá majú krátku podporu stehien a traja by sa veľa seba už nezmestili. Zdroj: Auto Bild

K dispozícii bude veľa príslušenstva. Od strešných stanov až po nosiče kolies. Späť k terénu: dvojstupňová rozdeľovacia prevodovka a uzávierka zadnej nápravy je štandardom, uzávierka diferenciálu prednej nápravy je voliteľná, rovnako ako priečny stabilizátor. Na všetko, čo vyzerá ako dobrodružstvo na kolesách, je k dispozícii Trail Toolbox s celým radom naprogramovaných asisten­čných systémov do terénu.

Jazdíme s ním v kameňolome aj na ceste. S prevodovkou do terénu a pohonom všetkých kolies (4 l do 31 km/h), neskôr s navigáciou a pohonom zadných kolies na ceste. Zdroj: Auto Bild

Spoločnosť Ford zatiaľ oficiálne nehovorí nič o cenách. Počul som, že bude v triede Jeep Wrangler. To by bolo približne 70 000 eur. Ako som povedal: Nie je to objemové auto...

Je jasné, že Ford Bronco je klasický terénny automobil so všetkými prednosťami – a navyše s novými, ktoré ponúkajú dnešné elektronické asistenty. Elegantné do mesta, ale príliš dobré len na cesty.

motor a pohonný systém Ford Bronco Usporiadanie a počet valcov V6 Zdvihový objem 2 694 cm3 Max. výkon 246 kW / 334 k pri otáčkach 5 250/min Max. krútiaci moment 563 Nm pri otáčkach 3 100/min Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka 10-stupňová automatická rozmery, hmotnosti a objemy Ford Bronco Dĺžka 5 052 mm Šírka 1 928 mm Výška 1 999 mm Rázvor náprav 2 949 mm Pohotovostná hmotnosť 2 364 kg Užitočná hmotnosť 660 kg Objem batožinového priestoru 1 007 / 2 196 l Objem palivovej nádrže 64 l jazdné výkony Ford Bronco spotreba Ford Bronco emisie Ford Bronco aktuálne cenníkové ceny s dph Ford Bronco