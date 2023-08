Opustiť vyšliapané chodníčky, to nie je vždy jednoduché. VW však ôsmu generáciu Passatu (B8) predstavenú v roku 2014 predstavil aj v „terénnej“ verzii Alltrack. Ako výrazná crossoverová verzia sa automobil strednej triedy vyrábaný v závode v Emdene konečne zbavil mierne konzervatívneho nádychu. Tučné 19-palcové kolesá Albertville s pneumatikami šírky 245 mm a plastová ochrana proti nárazu po celom obvode ho robia vizuálne príťažlivým.

VW Passat Alltrack: Odolné sedadlo Passatu, ktoré bolo státisícekrát vyskúšané a testované častými vodičmi. Zdroj: Auto Bild

Pokiaľ ide o jeho vnútorné hodnoty, obľúbenec všetkých obchodných zástupcov sa už po generácie nemusí báť konkurencie. Priestor je veľkorysý v oboch radoch sedadiel. Takže aj dvojmetroví chlapi sa tu cítia pohodlne. A kufor je jednoducho obrovský. Mnohé luxusné modely to nerobia o nič lepšie.

VW Passat Alltrack: Veľkorysý priestor, presvedčivá ergonómia obsluhy. Analógové hodiny na stredovej konzole len do faceliftu. Zdroj: Auto Bild

Ale ani nevyhnutne drahšie: naše testovacie vozidlo, ktoré bolo dodané v januári 2018, stálo ako nové mastných 59 900 eur. A to bez doplnkových luxusných vychytávok, akými sú kožené sedadlá, elektrické dvere batožinového priestoru alebo výkonný Hi-Fi systém Dynaudio. Aspoň že vodič sa môže tešiť z adaptívneho tempomatu, obzvlášť pohodlných 14-smerových sedadiel s masážnou funkciou a ľahko použiteľného 8-palcového mediálneho informačno-zábavného systému s navigačným systémom a digitálnym rádiom DAB+.

VW Passat Alltrack: Infotainment systém občas náhle zhasne. VW ho zlepšovalo rôznymi aktualizáciami softvéru. Zdroj: Auto Bild

Chýba však asistent zmeny jazdného pruhu, cúvacia kamera a rozpoznávanie dopravných značiek, tie boli dostupné len ako príplatkové extra doplnky. Jeho doterajší život častého vodiča so 156 851 kilometrami nášmu testovaciemu exempláru, za ktorý pýtajú 22 289 eur, zvonku takmer vôbec nebadať. Tester hrúbky laku však ukazuje prelakovanú kapotu. Mierne zašpinenému čalúneniu a opotrebovanému obloženiu kufra by bolo vhodné venovať starostlivosť profesionála.

Jazdený VW Passat Alltrack: Obrovský kufor s objemom 639 až 1769 litrov, v závislosti od polohy operadla. Zdroj: Auto Bild

Na testovacej jazde sme si všimli, že adaptívny podvozok je jemne vyladený, no tlmiče pôsobia trochu unavene. Mierne vŕzgajúce zvuky v interiéri na tvrdých priečnych nerovnostiach vyvolávajú pochybnosti o údajne neotrasiteľnej kvalite. Voliteľná elektrická panoramatická sklenená strecha zaisťuje pôžitok z čerstvého vzduchu.

VW Passat Alltrack: Voliteľná panoramatická presklená strecha poskytuje na palube dostatok svetla a čerstvého vzduchu. Zdroj: Auto Bild

A ktorý motor je ten pravý? Alltrack bol ušetrený skromných motorov základnej úrovne svojich normálnych súrodencov Passat. Spolieha sa na špičkové dvojlitrové turbo motory Euro 6. Ako 2,0 TDI má výkon 150 alebo 190 koní. Biturbo verzia, na ktorej jazdíme aj my, má 240 koní a statných 500 Nm krútiaceho momentu. Výkonné benzínové motory dodávajú výkon 220 alebo 272 koní, no zároveň ponúkajú len zvuk štvorvalca.

VW Passat Alltrack: 240 k Biturbo: Až do faceliftu v roku 2019 to bol citlivý špičkový diesel pre Passat Alltrack. Zdroj: Auto Bild

O dobrú trakciu sa stará štandardný pohon všetkých kolies 4Motion so spojkou Haldex 5. 17,4 centimetra svetlej výšky je o 2,75 centimetra viac ponúka ako štandardný Passat, no nie je to hodnota pre terénne vozidlo. Pomocou ťažného zariadenia možno na hák pripevniť maximálne 2,2 tony (nebrzdených 750 kilogramov). Pred nákupom by ste mali skontrolovať štandardnú ochranu proti podjazdu. Hlboké odreniny naznačujú, že Alltrack musel fungovať aj v teréne.

VW Passat Alltrack: Impozantné 19-palcové kolesá zdôrazňujú, že Alltrack nechce byť obyčajným Passatom. Zdroj: Auto Bild

Kontrola servisnej histórie je nemenej dôležitá! Malo by to byť bezproblémové, najmä pri citlivom špičkovom TDI: ozubený remeň treba meniť každých 120 000 km a olej v DSG a spojke Haldex sa musí meniť každé tri roky alebo 60 000 km. Len tak zostane Passat taký solídny, ako to sľubuje jeho vzhľad.

Náš verdikt, všetky slabiny jazdeného VW Passat Alltrack, aj to čo naň hovoria stanice STK nájdete na ďalšej strane: