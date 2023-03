Keď sa veľmi pomaly a potichu blížime k červenej na semafore, keď opúšťame luxusnú frankfurtskú štvrť Westend a smerujeme k mostu cez Mohan, niekto sa zrazu zastaví na chodníku, vytiahne mobilný telefón, natočí nás alebo odfotí. V každom prípade sa usmieva a je veľmi nadšený. My tiež. Sedíme v štúdii, ktorá od svojej svetovej premiéry 28. septembra fascinuje automobilový svet. Páni, Oli, ty si ale super chlapík!

Toto auto je tak srdcervúco odlišné, pretože sa zameriava na to podstatné. A je trvalo udržateľné. Zdroj: Auto Bild

Nemali by sme vyslovovať Oli ako skrátenú podobu slova Oliver, lebo Francúzi z Citroëna hovoria v angličtine „all e“, čo znamená „všetko E“. A my hovoríme: tento chlapík je skutočným elektrickým revolucionárom. Váži len 1 000 kilogramov, takže spotreba je nižšia, zaobíde sa bez vybavenia a rozruchu, pretože to všetko znamená hmotnosť i peniaze a veľa z toho aj tak nikto nepotrebuje. A nosí nové materiály, napríklad aj tenisky.

Nemá B-stĺpik, dvere sa otvárajú v opačnom smere. To uľahčuje prístup do zadnej časti. Mimochodom, okná sa sklápajú smerom nahor. Zdroj: Auto Bild

Ak by sme mali rozprávať príbeh od začiatku, musíme začať Alexom Horisbergerom. Kedysi bol návrhárom obuvi, teraz vybavuje spoluprácu medzi automobilkami a spoločnosťou BASF. Chodí do priemyselných dizajnérskych centier a ponúka moderné materiály. Minulý rok v Citroëne predstavil voštinové panely, ktoré sú potiahnuté a nalakované, absolútne vodotesné a v dvojitej verzii udržia 240 kilogramov. Citroën ich bezpodmienečne chcel mať, aby z nich vyrobil strechu a kapotu a ušetril tak 50 percent hmotnosti. A už bolo o hranatom tvare štúdie rozhodnuté. Dizajnér BASF: „Naša doska toho vydrží veľa, ale musí byť rovná.“

Toto sedadlo je z 3D tlačiarne, dá sa plne recyklovať a znovu vytlačiť. Zdroj: Auto Bild

A tak, keď si ho pozorne prezriete, Oli vyzerá trochu, akoby ho niekto zasiahol sekerou. Štvorcová predná časť, hladká vodorovná strecha. Na dĺžku má iba 4,20 metra, je to skutočný kraťas, ale čo to vlastne je? Crossover? SUV? Nuž, ja hovorím, že to je auto s potenciálom zmeniť svet. S rovným čelným sklom, ktoré je také široké a ploché, že naň namontovali tri stierače vedľa seba.

Vnútri pokračujú oslavy v štýle „všetko je inak“. Spomenuli sme, že muž zo spoločnosti BASF kedysi pracoval aj pre Adidas? Podlaha je vyrobená z TPU, rovnakého materiálu, aký sa používa na podrážky ľahkých športových tenisiek. Výhodou je, že všetko sa dá umývať vodou a recyklovať. Vnútorný priestor môžete vystriekať pomocou vysokotlakového čističa Kärcher, sú tam aj dve výlevky, aby mohla voda odtiecť.

Nemali by sme vyslovovať Oli ako skrátenú podobu slova Oliver, lebo Francúzi z Citroëna hovoria v angličtine „all e“, čo znamená „všetko E“. Všimnite si to kolmé čelné sklo. Žiadna aerodynamika, ale dôraz na technológiu výroby. Zdroj: Auto Bild

Toto auto je tak srdcervúco odlišné, pretože sa zameriava na to podstatné. A je trvalo udržateľné. Andreas May, testovací jazdec

Aj sedadlá boli vyrobené s pomocou spoločnosti BASF, takisto sú z materiálu TPU. Opierky chrbta vyrobili na 3D tlačiarni. Sú recyklovateľné a z granulátu môžete neskôr opäť vytlačiť operadlo. Žiadna strata, stopercentná recyklovateľnosť – to sa cení. Citroën uvádza, že sedadlo má iba osem častí, čo je o 29 menej ako sedadlo v nejakom SUV. My len podotýkame, že viac by sa nám páčilo nastaviteľné operadlo, pretože toto je veľmi tvrdé.

Zadné svetlá LED za plexisklom. Venujte pozornosť aj malému logu. Zdroj: Auto Bild

V kokpite sa naďalej uplatňuje princíp menej je viac. Monitor XXL? Nie! Radi oslavujeme nové autá, keď majú obrazovky ako televízne prijímače v obchode s elektronikou, ale tu je to iné. Citroën hovorí: vezmite si smartfón a pripojte ho, potom budete mať k dispozícii navigáciu cez Google Maps, ktorá často dokáže viac ako trvalo nainštalované zariadenia. Používať môžete aj svoje obľúbené hudobné aplikácie bez potreby párovania alebo káblovania. Hudba vychádza z dvoch odnímateľných reproduktorov na ľavej a pravej strane prístrojovej dosky, ktoré môžete vybrať a použiť ich na svojej párty, lebo sú bezdrôtové.

Vydrží to? Bez problémov. Strecha je stabilná a udrží aj dvoch reportérov. Skladá sa z voštinového panelu a váži 240 kilogramov. Zdroj: Auto Bild

Kde sme sa s ním boli previezť? K techno autu sa hodí frankfurtský Westend, most cez Mohan. Áno, v štúdii to pri jazde trochu vŕzga, vidíte veľa holého kovu a menej izolácie ako v autách, ktoré majú za sebou už sériové štádium. Oli však nie je žiadna plechová búda. Je postavený na osvedčenej platforme eCMP, na ktorej je založený aj Opel Mokka. Aj tu nainštalovali motor s výkonom 136 koní, ale menší akumulátor. Len 40 namiesto obvyklých 50 kWh. Do malého auta to stačí a svedčí mu aj nižšia hmotnosť elektrickej vetvy.

Na dĺžku má iba 4,20 metra, je to skutočný kraťas, ale čo to vlastne je? Crossover? SUV? Nuž, ja hovorím, že to je auto s potenciálom zmeniť svet. Zdroj: Citroën

Cítite sa trochu ako v Barbie aute so strmo skloneným čelným sklom, len Ken sa musí častejšie pozerať dozadu a dávať pozor na cyklistov, je to bezpečnejšie ako spätné zrkadlo. Potom je tu guma, 20-palcové pneumatiky Goodyear, ktoré majú najazdiť 500 000 kilometrov a ktorých dezén sa dá dvakrát obnoviť. Lebo opätovné frézovanie vzorov takisto šetrí životné prostredie.

Citroën konečne opäť udáva trendy! Štúdia Oli nám ukazuje, že musíme vyrábať menšie a ľahšie autá. Takto sa zníži cena a zvýši účinnosť. Zdroj: Citroën

A potom sa postavíte pred toto auto a pomyslíte si, že ponúka veľa šou, ale aj veľa muziky! Tento druh automobilového odzbrojenia je dobrý pre svet, v ktorom sú malé autá plné funkcií ako trieda S z 90. rokov a v ktorom sú elektrické SUV tlsté a drahé ako obytné autá. Trend objemu je dlhodobo neudržateľný.

Kamarát Oli nám nejako pripomína našu kamarátku kačicu, ktorá nám poskytla lacnú mobilitu bez zbytočných ozdôb. Len teraz jazdí na elektrinu namiesto benzínu.