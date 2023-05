Dizajn nového Ioniqu 6 púta pozornosť, o čom sme sa presvedčili na našej prvej jazde. Aj fotografie z nej na našom Facebooku mali nezvyčajne veľký ohlas. Ľudia, ktorí radi identifikujú tvary, môžu vidieť v bočnej línii Mercedes a v zadnej časti zase Porsche. Všetci ostatní vidia mimoriadne odvážne navrhnutý sedan s výraznejšie splývajúcou zadnou časťou, ktorý výrobca nazýva štvordverovým kupé. Štýl karosérie a balenie znamenajú, že toto auto nebude pre každého.

Prúdnicový tvar karosérie by mohol zaujať milovníkov starých vozidiel Tatra. Výrobca používa aj označenie streamliner, čo je zase pocta americkým aerodynamickým autám z tridsiatych rokov minulého storočia. Zdroj: Milan Adámek

Na prvú jazdu sme dostali verziu s jedným synchrónnym elektromotorom s permanentným magnetom (168 kW), ktorý poháňa zadné kolesá. Je napájaný z akumulátora s kapacitou 77,4 kWh (rovnako ako Ioniq 5). K dispozícii sú aj silnejšie verzie s pohonom všetkých kolies, aj verzie s menším akumulátorom, ale práve naša kombinácia dáva najväčší teoretický dojazd. Na papieri 614 kilometrov. Impozantné. Ako to dosiahli? Cez efektivitu. Po karosérii sa vzduch kĺže ako po tobogane, aerodynamický koeficient je 0,21. Čo sa týka efektivity vďaka hmotnosti, tu to s veľkým akumulátorom nemôže byť až také veselé. Pohotovostná hmotnosť jednomotorovej verzie je 1 910 kilogramov. Nuž, v rámci elektromobilov to nie je veľa.

Za volant sa posadíme zľahka, miesta je tu dosť, armatúra prístrojovej dosky je vodorovná a na nej je len volant a dva spojené dvanásťpalcové displeje. Zdroj: Milan Adámek

Za volant sa posadíme zľahka, miesta je tu dosť, armatúra prístrojovej dosky je vodorovná a na nej je len volant a dva spojené dvanásťpalcové displeje. Aj keď je tu kopa miesta na nohy pre piatich dospelých, každý, kto meria 185 centimetrov alebo viac, môže v šestke bojovať o priestor nad hlavou – nielen vzadu, kde je pravdepodobné, že si hlavu pritlačí o čalúnenie strechy. Vďaka takmer trojmetrovému rázvoru je Ioniq majstrom pozdĺžneho priestoru. Voliteľné digitálne zrkadlá s displejmi umiestnenými vysoko na okrajoch prístrojovej dosky naša verzia nemala, ale na palubnej doske po nich zostali nezmyselné výstupky so záslepkami. Určite by sa našlo aj lepšie dizajnové riešenie pre modely s klasickými zrkadlami, ktoré preferujeme.

Zvláštnosťou interiéru je novokoncipované vnútorné osvetlenie rozdelené na hornú a dolnú časť, ktoré má k dispozícii 64 možných farieb, ale je tu päť preddefinovaných kombinácií na zjednodušenie ovládania. Jedinou skutočnou zvláštnosťou ergonómie oproti konvenciám je ovládanie okien na stredovom tuneli – prečo? Dômyselnou hračkou je výsuvná zásuvka, ktorá nahrádza klasickú výklopnú skrinku pred spolujazdcom.

Aj pri dynamickejšej jazde je hladina hluku extrémne nízka. Dobrá aerodynamika, pohodlný podvozok a ticho zaisťujú mimoriadne uvoľnený pobyt na palube. Zdroj: Auto Bild

Novinka je celkovo o viac ako 20 cm dlhšia ako Ioniq 5, s dlhšími prevismi, no línia strechy je o celých 11 cm nižšia. Tento pokles ťažiska umožnil pevnejšie nastavenie pruženia, ktoré teraz poskytuje lepšiu kontrolu nad karosériou a rýchlejšie reakcie na pohyby riadenia. Tam, kde bol Ioniq 5 mäkký a vždy mal tendenciu vznášať sa a vlniť, je šestka pevnejšie pripútaná k podložke. Pri samotnom pohlcovaní nerovností je naladenie pruženia skôr komfortné ako športové. Ak sa vám zdá zadná časť auta ako na Porsche, tak určite nečakajte takú tuhosť. Pôsobí oveľa agilnejšie, ovládateľnejšie a vodičsky hravejšie ako Ioniq 5.

Svetlý interiér mu pristane. Na palubnej doske zostali výstupky na mieste, kde má verzia so spätnými kamerami displeje. Na dverách vidno aj dvojfarebnú schému ambientného podsvietenia. Zdroj: Milan Adámek

Hyundai sa chváli, že patrí medzi energeticky najúspornejšie elektromobily na súčasnom trhu. Za 15 minút na rýchlonabíjačke umožňuje ideálne nabitie na 351 km. Nabíjanie z 10 na 80 percent trvá 18 minút. Vo všeobecnosti je šestka o 4 kWh na 100 kilometrov úspornejšia než hranatá a vysoká päťka.

Veko kufra sa otvára samostatne, bez zadného okna, ako sa na sedan patrí, čo trochu zhoršuje využiteľnosť priestoru. Zdroj: Milan Adámek

Kufor má pre karosériu typu sedan malý nakladací otvor. Batožinový priestor je hlboký, široký, ale nízky, podlaha vzadu je veľmi vysoká pre použitú architektúru. Podľa výrobcu má batožinový priestor objem 401 litrov, ktorý je doplnený o 45 litrov v prednej časti, kde sa pod kapotou nachádza takzvaný frunk – predný kufor. Túto hodnotu ponúkajú vozidlá s pohonom zadných kolies. Ioniq s pohonom všetkých kolies má frunk s objemom len 14,5 litra.

Jazda po diaľnici bola až nezvyčajne tichá. Vlastnosťou všetkých elektromobilov je, že drobné zvuky praskania či vŕzgania tu nemôže prehlušiť spaľovací motor, a tak je elektrické auto často podrobené kritike za parazitné zvuky. Ioniq 6 je však skutočne tichý a veľmi dobre odizolovaný od vonkajšieho hluku kolies, vetra, náprav. Aj pri dynamickejšej jazde je hladina hluku extrémne nízka. Dobrá aerodynamika, pohodlný podvozok a ticho zaisťujú mimoriadne uvoľnený pobyt na palube. Na zachovanie väčšieho komfortu treba zostať pri základných 18-palcových ráfikoch. Hoci sme jazdili s klasickými zrkadlami, necítili sme to ako hendikep, ale kamery dokážu znížiť spotrebu o jedno percento. Či to stojí za 1 300 eur navyše? Ani nie. V každom prípade, tie spätné kamery sú malými umeleckými dielami s perfektnou vnútornou grafikou.

Základná verzia Ioniqu 6 s výkonom 151 koní a s akumulátorom s kapacitou 53 kWh stojí 46 490 eur. Naša testovaná verzia s väčšou baterkou a výkonom 228 koní stojí 48 840 eur. Špičková verzia s pohonom všetkých kolies a s dvoma elektromotormi s celkovým výkonom 325 koní nosí cenovku 57 840 eur a viac.

motor a pohonný systém Hyundai Ioniq 6 Max. výkon 168 kW / 228 k Max. krútiaci moment 350 Nm Palivo elektromotor Pohon zadná náprava Prevodovka jednostupňová redukčná rozmery, hmotnosti a objemy Hyundai Ioniq 6 Dĺžka 4 855 mm Šírka 1 880 mm Výška 1 495 mm Rázvor náprav 2 950 mm Pohotovostná hmotnosť 1 910 kg Objem batožinového priestoru 401 l jazdné výkony Hyundai Ioniq 6 Max. rýchlosť 185 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 7,4 s spotreba Hyundai Ioniq 6 Kombinovaná - normovaná 14,3 - 16 l/100 km emisie Hyundai Ioniq 6 aktuálne cenníkové ceny s dph Hyundai Ioniq 6 Základná cena modelu od 46 490 € Základná cena verzie od 48 840 €