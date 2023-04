Aktuálna generácia modelu Golf je pravdepodobne posledná so spaľovacím motorom.

Thomas Schäfer, šéf automobilky Volkswagen, sa pre nemecký portál Automobilwoche.de nechal počuť, že Wolfsburg už po súčasnom modeli nebude vyvíjať nový Golf so spaľovacím motorom. Aktuálna ôsma generácia dostane budúci rok výraznú modernizáciu a tá zostane v produkcii až do konca desaťročia.

Ak by sa medzičasom náhodou ukázalo, že sa segment bude vyvíjať inak, Volkswagen by bol schopný uviesť na trh novú generáciu, ale to Schäfer považuje za málo pravdepodobné. Názov Golf sa zachová pre vozidlo s elektrickým pohonom, ale musí zodpovedať génom svojho predchodcu. Pôjde o kompaktný hatchback vo forme, akú poznáme dnes. Má teda byť nižší, než je súčasný model ID.3.

Podľa údajov portálu Statista je vidieť, že bývalý bestseller automobilky Volkswagen v posledných rokoch stráca dych. Graf zachytáva predaje v tisícoch kusov od roku 2017 do roku 2021, Golf má červenú farbu. Zdroj: Statista

Elektrický variant Golfu bude k dispozícii najskôr v roku 2028, keď VW uvedie na trh novú platformu SSP určenú pre elektromobily. Schäfer zároveň uviedol, že Volkswagen bude pre Európu vyrábať kompletné portfólio zostavené výsostne z elektrických vozidiel od roku 2033.

Mohlo by vás zaujímať: