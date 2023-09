Vo vyššej špecifikácii HSE je v ponuke aj so šesťvalcovým dieselovým motorom D300, ktorý má výkon 300 koní a pohon všetkých kolies. Máloktoré SUV je také zábavné a schopné ako Jaguar F-Pace. Svojou ovládateľnosťou takmer pripomína športové auto. Osemstupňová automatická prevodovka je dostatočne hladká, keď ju necháte pracovať samu. Zistil som totiž, že prepnutie na páčky manuálneho radenia spôsobilo pomalšie zmeny prevodových stupňov. Pri normálnej jazde je systém 4WD naladený tak, že posiela viac výkonu na zadné kolesá a poskytuje lepšiu manévrovateľnosť. Keď zistí, že je potrebné rovnomernejšie rozdelenie trakcie, pošle dodatočný krútiaci moment na predné kolesá.

Pod panelom klimatizácie je veľká plocha na bezkáblové nabíjanie mobilu. Zdroj: Robo Hubač

Rýchlo sa rozbieha a 100 km/h dosiahne za 6,4 sekundy, s maximálnou rýchlosťou až 230 km/h. V skutočnej prevádzke spotrebuje podľa normy WLTP 7,5 litra nafty na každých 100 kilometrov jazdy. Počas testovacieho týždňa som pri normálnej jazde dosahoval spotrebu 7,6 litra. Veľmi uspokojivé na taký vysoký výkon. Hlavne na diaľnici je vďaka svojej aerodynamickej vyváženosti veľmi úsporný, kilometre hltá s pokojom anglického gentlemana a výborným odhlučnením podčiarkuje upokojujúcu atmosféru na palube.

Pri pohľade zozadu je šírka vozidla zdôraznená novými úzkymi svetlometmi s grafikou dvojitej šikany, ktorá bola prvýkrát použitá na elektrickom I-PACE. Zdroj: Robo Hubač

Svetlá výška je až 213 mm a vozidlo sa môže brodiť do hĺbky 525 mm. K dispozícii sú prednastavené režimy na jazdu mimo spevnených ciest a asistent na zjazd z kopca, ale s nízkoprofilovými pneumatikami a 21-palcovými lesklými čiernymi diskami by určite hrozilo poškodenie. Takže do nepohody len po prezutí, inak to nedáva zmysel. V tejto konfigurácii je to auto na dobré cesty.

Pekne v koži obšitá hlavica voliacej páky. Zdroj: Robo Hubač

Po facelifte má F-Pace iný tvar kapoty, nové, užšie diódové svetlomety pixel LED. Pri pohľade zozadu je šírka vozidla zdôraznená novými úzkymi svetlometmi s grafikou dvojitej šikany, ktorá bola prvýkrát použitá na elektrickom I-PACE. Prepracovaný nárazník a novotvarované piate dvere dodávajú vozidlu vizuálnu dramatickosť a sebavedomejší vzhľad. Vzhľad je vždy vecou osobného estetického cítenia, ale v tomto prípade sa asi nenájde veľa ľudí, ktorým by sa F-Pace nepáčil.

Informačno-zábavný systém Pivi Pro je vybavený 11,4-palcovým displejom. Má úžasné rozlíšenie, čistý obraz a živé farby. A stále je online. Zdroj: Robo Hubač

Vynovený volič prevodových stupňov F-Pace sa už nedvíha zo stredovej konzoly, namiesto toho je tam „palm shifter “, ktorý má prešívanie pripomínajúce kriketovú loptičku. To bývalé koliesko síce vyzeralo machrovsky, ale vo svojej podstate nič nepridávalo okrem mechanickej komplikovanosti, ktorá sa mohla skončiť poruchou. Spínače elektrického ovládania okien sa presunuli z hornej časti dverí do tradičnejšej oblasti lakťovej opierky, Jaguar pridal praktickosť väčších držiakov na fľaše. Vôbec kombinácia elegantnosti a praktického dizajnu pre každodenný život tu hrá vysokú hru.

Kufor má veľký základný objem 601 litrov, je celý čalúnený, veko sa otvára elektricky. Pod dnom je dojazdová rezerva. Zdroj: Robo Hubač

Aktualizovaný F-Pace obsahuje najnovší informačno-zábavný systém JLR s názvom Pivi Pro (bezdrôtový Android Auto). Je vybavený 11,4-palcovým displejom. Grafika je ostrá a farby jasné. Časy načítania sú naozaj rýchle. Jediná skutočná kritika prichádza na adresu obrazovky, ktorá je taká lesklá, že sa na nej ľahko objavia stopy od odtlačkoch prstov. Každopádne zobrazenie je natoľko ostré, že ani v priamom slnečnom svetle nikdy nebol problém s odčítavaním.

Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá Perfor­mance so 14-smerovým elektrickým nastavovaním a pamäťou za príplatok 538 eur, ktoré by sme oželeli, lebo ich integrované hlavové opierky nevyhovejú každému. Zdroj: Robo Hubač

Náš exemplár mal vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá Perfor­mance so 14-smerovým elektrickým nastavovaním a pamäťou za príplatok 538 eur, ktoré by sme oželeli, lebo ich integrované hlavové opierky nevyhovejú každému. Neponúkajú možnosť nastavenia polohy a mne končila ich vyčnievajúca časť tesne pod zátylkom a musel som túto nepohodu jednoducho strpieť. Obyčajnejšie sedadlá, samozrejme ponúkajú klasické opierky s možnosťou nastavovania výšky. Základná cena modelu je 89 848 eur, s príplatkami stálo testovacie auto 94 397 eur. To nie je za naftové SUV práve málo, ale pri pohľade na jeho prémiovú kvalitu je zrejmé, že ľudia, ktorí si ho doprajú, nemajú hlboko do vrecka.

Vzadu je veľa miesta na nohy . Ak sa vyhnete panoramatickej streche, dosť miesta je aj nad hlavou. Zdroj: Robo Hubač

Výborný podvozok, super pohon 4x4 a priestranný interiér. Auto pre pasažierov aj pre vodiča. Naftový šesťvalec dokáže byť úsporný, hoci má 300 koní. Vďaka faceliftu auto opeknelo.