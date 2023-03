Ministri dopravy Českej republiky, Nemecka a Talianska sa v pondelok stretnú v Štrasburgu na rokovaniach o možnej zmene navrhovaných emisných noriem pre automobily v EÚ. Poľské ministerstvo dopravy uviedlo, že ku schôdzke sa na diaľku pripoja aj rezortní kolegovia zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.

Plnenie klimatických cieľov musí zohľadňovať možnosti jednotlivých ekonomík, zdôraznil poľský minister dopravy Andrzej Adamczyk. Ako dodal, rokovania s cieľom nájsť zhodu v kľúčových otázkach súvisiacich s emisiami v automobilovej doprave iniciovala Česká republika.

Členské štáty EÚ a Európsky parlament sa už v októbri minulého roka dohodli na zákaze predaja nových áut so spaľovacími motormi od roku 2035. Konsenzus však narušili požiadavky vznesené predovšetkým nemeckou vládou, aby boli zo zákazu vyňaté vozidlá používajúce syntetické palivá. Nemecko má podporu viacerých členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Argumentujú, že e-palivá sa dajú vyrábať pomocou obnoviteľnej energie a uhlíka zachyteného zo vzduchu.

Plánovaný zákaz spaľovacích motorov je súčasťou širšieho balíka opatrení v boji proti klimatickej zmene, ktoré sú obsiahnuté v tzv. Európskej zelenej dohode. EÚ si v rámci nej predsavzala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Do roku 2050 by sa EÚ mala stať klimaticky neutrálnou.

