Po bezmála 5 000 kilometroch za volantom Scaly a viacerých rodinných výletoch som sa rozhodol pozrieť sa na ňu optikou rodiča. Môže kompaktná Škoda plnohodnotne plniť úlohy rodinného vozidla? Samozrejme, že áno, má na to všetky predpoklady.

Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Zdroj: Filip Kadlečík

Je úsporná, priestranná, komfortná a bezpečná. Našiel som však niekoľko drobností, ktoré by som tu vylepšil. O nich však neskôr. Po takmer 5 000 kilometroch, ktoré som za posledný mesiac a pol strávil za volantom Scaly, si už trúfam na objektívne zhodnotenie jej jazdných vlastností. Je komfortná, na ceste sedí stabilne. Pod záťažou klesne k zemi, ale zachová si pohodlnú povahu.

Tichučký motor 1,0 TSI s výkonom 81 kW (110 k) a krútiacim momentom 200 Nm sa pri plne obsadenom vozidle musí obracať, dynamika sa začína citeľne vytrácať, no spotreba ja stále špičková. Ak by ste sa vydali na miesto, kde som Scalu fotil, Prachovské skály v Českom ráji, čakali by vás stovky kilometrov absolvované po diaľniciach a okreskách.

Z Trenčína som vyrážal s plnou nádržou a tankoval som opäť až pod hradom Matúša Čáka. Spotreba 5,7 l/100 km pri dynamickom jazdnom štýle je fantastická. S ľahkou nohou (a diaľničným tempom 120 km/h) som sa napríklad do Liptovského Mikuláša a späť dostal s priemerkou 5,0 l/100 km. Výborné!

Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Zdroj: Filip Kadlečík

V realite jazdím so spotrebou od 4,5 do 6,0 l/100 km. V meste je spotreba okolo 5,8 l/100 km, na okreskách 4,5 l/100 km. So Scalou sa netreba báť výletov, minimálne cesta vás draho nevyjde. Náklady na 100 kilometrov jazdy sa budú pohybovať okolo čiastky 8 eur. Scala pritom diaľničné presuny zvláda výborne, pri jazde tempom 130 km/h však už v kabíne počuť, že odhlučnenie tu nie je ako v luxusnejšom Superbe.

Nájdu sa aj iné veci, ktoré mi prekážajú. Celkom zásadnou je absencia tónovaných skiel, ktorú som spomínal už v predchádzajúcej reportáži. Stoja 156 eur, vy si za ne určite priplaťte. V rámci rodinnej výbavy mi tu chýba aj ťažné zariadenie, 907 eur, ktoré zaň Škoda pýta, nie je málo, no oceníte ho napríklad vtedy, keď budete chcieť prepravovať bicykle moderným spôsobom.

Priplatil by som si za full-LED svetlá vpredu a vzadu? Nie nevyhnutne. Za 1 134 eur by som si radšej dokúpil balík Travel Assist s vylepšenými asistenčnými systémami a ešte by mi zostalo aj na tónované sklá. Treba však uznať, že Scala s LEDkami vyzerá lepšie.

Ako rodiča ma potešila ľahká montáž detskej autosedačky. Kotvy systému Isofix majú rámiky, vďaka ktorým sa do nich ľahko trafíte. To v tejto cenovej kategórii nebýva zvykom. Pri deťoch oceníte aj dvojicu odkladacích priečinkov na chrbtoch predných sedadiel a rozmerné kapsy v zadných dverách.

Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Zdroj: Filip Kadlečík

V prípade našej autosedačky je mierne nevyhovujúci sklon podsedáka sedadiel Scaly, ktorý síce zväčšuje priestor pre kolená pasažierov, ale obmedzuje možnosť nastavení autosedačky. Zakloniť do spiacej polohy ju v tomto aute neviem, respektíve musím použiť veľkú silu a celý systém sa tak zbytočne namáha.

Rodičov starších detí určite poteší prítomnosť dvoch USB-C portov vyhradených pre zadnú časť kabíny, mobilné zariadenia sa tu tak skoro nevyšťavia a aj vďaka tomu môžu byť dlhé cesty znesiteľnejšie. Bonusom je aj dobrý výhľad zo zadných sedadiel. Deti sa nudiť nebudú.

Scala je vhodným vozidlom aj z pohľadu aktívnych rodín. Do kufra s objemom 467 l pohodlne zmestíte kočík bez toho, aby ste demontovali kolesá, čo nie je samozrejmé. Cestou na rodinnú dovolenku zvládol prenosnú detskú postieľku, skladací matrac, veľký podpalubný kufor, palubný kufor, turistický nosič, elektrický gril, kávovar, odrážadlo, kolobežku a mnoho ďalších…

Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Zdroj: Filip Kadlečík

Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Zdroj: Filip Kadlečík

So Scalou sa lúčim a musím povedať, že za 5 000 kilometrov som si ju obľúbil. Jej motor má prek­vapivý elán a nizučkú spotrebu. Kombinácia kompaktných rozmerov a veľkého priestoru mi imponuje. Pokorná Scala je čierny kôň automobilky Škoda. Nie je najväčšia marketingová hviezda, ale z hľadiska pomeru ceny a výkonu ponúka v rámci súčasného portfólia modelov snáď najviac. Navyše má robustný podvozok, ktorý sa dokáže poľahky vyrovnať s nástrahami našich ciest. Ak by som si aktuálne mal vyberať medzi modelmi Fabia, Scala a Kamiq, vybral by som si Scalu.

motor a pohonný systém Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Usporiadanie a počet valcov R3 Zdvihový objem 999 cm3 Max. výkon 81 kW / 110 k pri otáčkach 5 500/min Max. krútiaci moment 200 Nm pri otáčkach 2 000 - 3 000/min Palivo benzínový motor Pohon predná náprava Prevodovka manuálna šesťstupňová rozmery, hmotnosti a objemy Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Dĺžka 4 362 mm Šírka 1 793 mm Výška 1 741 mm Rázvor náprav 2 649 mm Pohotovostná hmotnosť 1 216 kg Užitočná hmotnosť 500 kg Celková hmotnosť 1 620 kg Objem batožinového priestoru 467 / 1 410 l Objem palivovej nádrže 50 l jazdné výkony Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Max. rýchlosť 202 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 10 s spotreba Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Kombinovaná - normovaná 5,2 - 5,6 l/100 km emisie Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Emisie CO 2 117 - 128 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Základná cena modelu od 16 770 € Základná cena verzie od 18 890 € Cena testovaného exemplára 20 292 €