Jedným z najväčších problémov súvisiacich s autoparkom na Slovensku je vysoký priemerný vek jazdených vozidiel, ktorý sa pohybuje na úrovni 16 rokov. Do budúcna sa táto cifra môže ešte zhoršiť, dôvodom je najmä fakt, že nové a moderné autá sa stávajú čoraz drahšie a nedostupné.

Nájdu sa však aj výnimky, ktoré sú racionálne a držia si cenu, ktorá je dostupná. Medzi ne patrí aj model Scala od Škody. Mám možnosť zoznámiť sa so Scalou detailne. Aktuálne sme spolu najazdili bezmála 1 000 kilometrov a ďalšie nás čakajú, pretože s vozidlom absolvujem detailný dlhodobý test. Mojim cieľom je prekonanie méty 5 000 kilometrov, potom sa vozidlu na zúbok pozrú kolegovia.

Scala je vozidlo kompaktného segmentu postavené na podvozku nižšej triedy, vďaka čomu si dokáže aj v dnešnej dobe zachovať rozumnú cenovku. Nemýľte sa však, platforma MQB A0, ktorej obmenu využíva napríklad aj Fabia, je známa výbornou priestorovou ponukou a solídnymi jazdnými vlastnosťami.

Na kvalitnom asfalte si vozidlo udržiava dobrý grip a na rozbitých cestách zasa demonštruje robustnú stavbu. Nič tu nevŕzga a odpruženie je pohodlné. S dĺžkou 4 362 mm Scala dokonca prerastá napríklad aj Volkswagen Golf a prekonáva ho aj v disciplíne veľkosti batožinového priestoru. Veď s objemom 467 l Scale chýba iba niečo viac než 50 litrov na to, aby dorovnala SUV Karoq.

Veľkorysý priestor tu je citeľný, do kufra sa bez problémov zmestí detský kočík aj s cestovnou postieľkou a ďalšou batožinou. Z pohľadu rodinného využitia oceňujem aj fakt, že Scala ponúka možnosť uchytiť detskú sedačku na sedadlo spolujazdca pomocou systému IsoFix. To rapídne zvyšuje variabilitu interiéru a jeho využiteľnosť.

IsoFix samozrejme nájdete aj na sedadlách v druhom rade sedadiel. Tam pasažierov poteší dostatok miesta v oblasti nôh i ramien. Traja dospelí by sa tu tlačili, ale dvaja budú cestovať komfortne. Núdza nebude ani o zábavu. Pasažieri vzadu majú k dispozícii okrem vlastného výduchu dvojzónovej klimatizácie aj dvojicu USB-C portov na nabíjanie mobilných zariadení.

Ak by to náhodou nestačilo, neďaleko sa nachádza aj 12 V zásuvka. Z nej možno nabíjať viacero zariadení naraz, alebo ju využiť napríklad ako zdroj pre cestovnú chladničku. Trojica USB-C konektorov poslúži aj pasažierom na predných sedadlách, celkovo tu teda nájdete šesť elektrických zdrojov. V autách dnes platí to, čo pri stavbe domu či bytu - čím viac zásuviek, tým lepšie. Nikdy ich nie je dosť.

Ako vodič kladne hodnotím ergonómiu jednoduchého, no funkčného interiéru Scaly vo výbave Ambition. Fyzické ovládače tu nájdete na volante, paneli klimatizácie, ale aj na infotainmente. Scala to s digitalizáciou nepreháňa a to je dobre.

Nechýba mi tu ani príplatkový virtuálny prístrojový štít. V tomto modeli som s ním tak či onak nemal dobré skúsenosti a klasické budíky majú rovnakú informačnú hodnotu. Navyše, kompaktná Škoda bez problémov zrkadlí môj telefón cez Android Auto, neprichádzam teda ani o navigáciu s aktuálnymi údajmi z ciest či podcasty streamované cez Spotify. Centrálny displej okrem toho využívam najmä pri cúvaní. Kamera s dobrým rozlíšením je dobrým pomocníkom.

Inak sa obrazovky takmer nemusím dotýkať, čo je v dnešnej dobe výnimočné. Dokonca aj vyhrievanie sedadiel a volantu sa spúšťa haptickým tlačidlom! Testovaná Scala s výbavou Ambition si dokázala zachovať priaznivú cenovku aj vďaka tomu, že robí kompromisy.

Chýba mi tu napríklad asistenčný systém, ktorý sleduje mŕtvy uhol. V rodinnom aute by som ho chcel mať. Kladne však hodnotím prítomnosť asistenta udržiavania v jazdnom pruhu či sledovania chodcov. V prípade hroziacej kolízie v meste dokáže auto zastaviť samo.

Adaptívny tempomat mi tu, celkom úprimne, nechýba. Najmä s ohľadom na fakt, že toto vozidlo využíva šesťstupňovú manuálnu prevodovku. Bez samočinnej nemá pokročilý tempomat zmysel. Ušetrené eurá vidieť aj na absencii tónovaných skiel, ktoré by som v rodinnom aute taktiež chcel mať. Z komfortných prvkov by som ešte prijal prítomnosť automatického prepínania diaľkových svetiel. Na túto vymoženosť si zvyknete rýchlo.

Predné reflektory kombinujú LED a halogénové zdroje svetla. Ich výkon je adekvátny. Čo sa týka motorizácie 1.0 TSI ladenej na 81 kW (110 k), nemám jej čo vyčítať. Trojvalec je výborne odhlučnený, manuálna prevodovka dobre odstupňovaná. Ak by mi to rozpočet umožňoval, siahol by som radšej po dvojspojkovej samočinnej DSG, no subjektívne mi tento manuál sedí.

Samozrejmosťou je prítomnosť asistenta rozjazdu do kopca. Pohonná jednotka má dostatočný výkon na bežné jazdenie, limity jej dynamiky sa začínajú ukazovať najmä pri prekročení trojciferného tempa. Okrem tichého chodu ma potešila najmä efektivitou. Na jednu 50-litrovú nádrž zvládne poľahky prejsť niečo viac než 850 kilometrov, kombinovaná spotreba v realite sa totiž pohybuje okolo 5,5 l/100 km.

Ak sa vyhýbate diaľniciam a jazdíte skôr po okreskách, neraz v sumári poslednej jazdy uvidíte aj spotrebu na úrovni 4,5 l/100 km. Vzhľadom na štedrý vnútorný priestor a adekvátny výkon hodnotím efektivitu tohto pohonu.

Čoskoro vám prinesiem ďalšiu reportáž z dlhodobého testu Scaly, ktorá bude zameraná na cestovanie na dovolenku. Do detailu v nej rozoberiem spotrebu vozidla i jeho prepravné možnosti.

Scala proti konkurencii zo Škody

Z pohľadu mladej rodiny porovnávam Škodu Scala, Škodu Fabia a Škodu Kamiq striktne na základe ich technických charakteristík:

PRIESTOR A PRAKTICKOSŤ

Škoda Scala: Scala ponúka priestranný interiér s dostatočným priestorom pre nohy a hlavu cestujúcich vpredu aj vzadu. Má tiež väčší batožinový priestor, takže je vhodnejšia na prepravu kočíkov a iných detských potrieb.

Scala ponúka priestranný interiér s dostatočným priestorom pre nohy a hlavu cestujúcich vpredu aj vzadu. Má tiež väčší batožinový priestor, takže je vhodnejšia na prepravu kočíkov a iných detských potrieb. Škoda Fabia: Fabia je kompaktné vozidlo a v porovnaní s modelmi Scala a Kamiq môže mať o niečo menší vnútorný priestor. Stále však poskytuje dostatok priestoru aj pre malú rodinu a ponúka praktickosť na každodenné používanie.

Fabia je kompaktné vozidlo a v porovnaní s modelmi Scala a Kamiq môže mať o niečo menší vnútorný priestor. Stále však poskytuje dostatok priestoru aj pre malú rodinu a ponúka praktickosť na každodenné používanie. Škoda Kamiq: Kamiq je subkompaktné SUV, ktoré ponúka vyššiu polohu sedenia a väčšiu svetlú výšku. Poskytuje dobrú rovnováhu medzi vnútorným priestorom a kompaktnými rozmermi, vďaka čomu je vhodný aj pre malé rodiny.

BEZPEČNOSŤ

Škoda Scala, Škoda Fabia a Škoda Kamiq: Všetky tri modely sú vybavené modernými bezpečnostnými prvkami vrátane viacerých airbagov, kontroly stability, ABS a pokročilých asistenčných systémov vodiča. V tomto ohľade sú prakticky rovnocenné.

KOMFORT A POHODLIE

Škoda Scala: Scala ponúka pohodlné sedenie, dobrú úroveň jazdných vlastností a celý rad prvkov, ako je dotykový displej informačno-zábavného systému, klimatizácia a voliteľné doplnky, ako sú vyhrievané sedadlá a panoramatická strecha, ktoré zvyšujú pohodlie členov rodiny.

Scala ponúka pohodlné sedenie, dobrú úroveň jazdných vlastností a celý rad prvkov, ako je dotykový displej informačno-zábavného systému, klimatizácia a voliteľné doplnky, ako sú vyhrievané sedadlá a panoramatická strecha, ktoré zvyšujú pohodlie členov rodiny. Škoda Fabia: Fabia tiež poskytuje pohodlné sedenie a rôzne komfortné funkcie, hoci v porovnaní so Scalou môže mať o niečo menej pokročilých prvkov výbavy.

Fabia tiež poskytuje pohodlné sedenie a rôzne komfortné funkcie, hoci v porovnaní so Scalou môže mať o niečo menej pokročilých prvkov výbavy. Škoda Kamiq: Kamiq ponúka podobnú úroveň komfortu ako Scala, pričom jeho výhodou je aj vyššia poloha sedenia a lepší výhľad vďaka konštrukcii SUV.

SPOTREBA PALIVA

Škoda Scala, Škoda Fabia a Škoda Kamiq: Všetky tri modely ponúkajú dobrú spotrebu paliva, čo pomáha znížiť prevádzkové náklady pre mladú rodinu. Scala a Fabia majú vo všeobecnosti o niečo lepšiu spotrebu paliva, ale rozdiel nemusí byť výrazný.

CENA A DOSTUPNOSŤ

Škoda Scala, Škoda Fabia a Škoda Kamiq: Fabia je zvyčajne cenovo najdostupnejšou možnosťou spomedzi týchto troch modelov, čo z nej robí atraktívnu voľbu pre mladé rodiny, ktoré dbajú na rozpočet. Scala a Kamiq majú síce vyššie štartovacie ceny, ale na oplátku ponúkajú viac výbavy a priestoru.

V konečnom dôsledku výber medzi modelmi Škoda Scala, Škoda Fabia a Škoda Kamiq závisí od osobných preferencií, rozpočtu a špecifických potrieb mladej rodiny. Scala poskytuje najviac priestoru a funkcií, Fabia ponúka cenovú dostupnosť a praktickosť, zatiaľ čo Kamiq kombinuje vlastnosti SUV s rodinnými atribútmi. Odporúčam vám vyskúšať si jazdu s každým modelom a zvážiť individuálne priority, aby ste sa rozhodli čo najlepšie pre požiadavky vašej rodiny a vzhľadom na váš rozpočet. Filip Kadlečík

motor a pohonný systém Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Usporiadanie a počet valcov R3 Zdvihový objem 999 cm3 Max. výkon 81 kW / 110 k pri otáčkach 5 500/min Max. krútiaci moment 200 Nm pri otáčkach 2 000 - 3 000/min Palivo benzínový motor Pohon predná náprava Prevodovka manuálna šesťstupňová rozmery, hmotnosti a objemy Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Dĺžka 4 362 mm Šírka 1 793 mm Výška 1 741 mm Rázvor náprav 2 649 mm Pohotovostná hmotnosť 1 216 kg Užitočná hmotnosť 500 kg Celková hmotnosť 1 620 kg Objem batožinového priestoru 467 / 1 410 l Objem palivovej nádrže 50 l jazdné výkony Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Max. rýchlosť 202 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 10 s spotreba Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Kombinovaná - normovaná 5,2 - 5,6 l/100 km emisie Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Emisie CO 2 117 - 128 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Škoda Scala 1,0 TSI M6 Ambition Základná cena modelu od 16 770 € Základná cena verzie od 18 890 € Cena testovaného exemplára 20 292 €