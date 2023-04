Prečo rumunská automobilka prezentuje svoje vozidlo v púšti, a nie v jeho domovskom Valašsku? Jednoducho: Maroko je takpovediac druhým domovom značky Dacia. Pred desiatimi rokmi otvorila materská spoločnosť Dacie – Renault – v Tangeri najväčší závod na výrobu automobilov na juh od Stredozemného mora.

Jeden môže natankovať 200 litrov vody za 15 minút, druhý zožerie približne päť litrov nafty na 100 kilometrov. Zdroj: Auto Bild

Má 8 000 zamestnancov, vývoz do 73 krajín. Maročania sú na to hrdí. To si všimnete hneď po pristátí na letisku v Marrákeši, kde väčšina taxikárov čaká na cestujúcich v sedanoch Dacia. Ak sa pozriete pozorne, uvidíte verziu Sandero s výrezom vzadu. Jazdia tu aj pickupy Logan, ktoré sú tu vzácne. Duster sa tu nevyrába, hoci vďaka voliteľnému pohonu všetkých kolies je vhodný pre severnú Afriku.

Severná Afrika. Keď sa žiarivá arizonská oranžová zmiešava s večerným slnkom a... Ach, už sa rozplývam. Som tu predsa preto, aby som šoféroval. Dacia ma má vziať na malú terénnu cestu. Zámerne som to povedal takto, pretože o offroade viem asi toľko, čo o driftovaní.

Nájazdový uhol vpredu 30 stupňov, vzadu 33 stupňov, prejazdový 18 stupňov. Pre SUV sú to solídne hodnoty. Zdroj: Auto Bild

Duster sa stal tretím modelom rumunskej značky v roku 2010. Ceny sa začínali na Slovensku na mimoriadne prijateľných 9 990 eurách - bez bočných airbagov alebo elektrických okien, s 1,6-litrovým motorom s prirodzeným nasávaním, ktorý nebol práve výkonný. 105 koní v aute dlhom 4,31 metra - to malo stačiť pre menej náročné trhy.

Na iných trhoch bol Duster k dispozícii ešte predtým, ako marketingoví stratégovia vymysleli slovo SUV. Napríklad v Anglicku bolo od roku 1985 k dispozícii malé SUV s takmer rovnakým názvom Duster 4x4. Išlo o premenovaný model ARO 10, ktorý bol v socialistických krajinách pomerne známym terénnym vozidlom. Kolegovia z časopisu Autocar vtedy napísali v britskom ironickom tóne: „Zrýchlenie je pomerne pešie.“ My by sme len sucho konštatovali: „Zrýchlenie je pomerne slabé.“ Nie div, veď so svojimi 65 koníkmi potrebovalo ARO 4x4 na zrýchlenie na 60 míľ za 22,6 sekundy, čo nie je ani 100 km/h. Motor pochádzal od spoločnosti Renault. Už vtedy, pred kúpou značky v roku 1999, mali v nej prsty Francúzi.

Opúšťame Marrákeš a vstupujeme do kamennej púšte Agafay. Zdroj: Auto Bild

Začneme sa hýbať. Opúšťame Marrákeš a vstupujeme do kamennej púšte Agafay. Druhá generácia modelu Duster bola práve zmodernizovaná pred príchodom úplne novej generácie v roku 2024. Mriežka chladiča je svieža, rovnako ako logá a výduchy vzduchu v interiéri. Nápisy na karosérii aj volante sú v bielej farbe, čo pôsobí príjemne. Na mäkkom podvozku a plynulom riadení sa nič nezmenilo. V nohe mám ešte stále kúsok nášho Dustera z dlhodobého testu, ktorý najazdil 100 000 kilometrov so známkou 2. Bol vybavený 1,6-litrovým benzínovým motorom s prirodzeným nasávaním.

Stopätnásťkoňový diesel v tomto modeli sa zdá výkonnejší a zostáva pomerne tichý aj za studena. Oba majú rovnaké krátke prevodové pomery. Prvý prevodový stupeň nedosahuje ani 50 km/h. Ide o to, že v teréne môže fungovať ako náhrada za redukčnú prevodovku. Teraz, keď sa objavujú prvé kamenisté stúpania, sa hodí každý terénny prvok. Otočte gombíkom na 4WD AUTO – elektronika by teraz mala robiť všetko sama. Do kopca? Ideme na to!

Nové logo má predstavovať písmená D a C. Náš Duster bol vybavený bežnými pneumatikami do každého počasia. Zdroj: Auto Bild

Veľkorysé nájazdové uhly (30 stupňov vpredu, 33 stupňov vzadu) a 260 newtonmetrov stačia na zdolanie takmer akéhokoľvek stúpania na druhý prevodový stupeň. Samozrejme, ak sa nezastavíte. Z kopca – prekvapenie – pomáha kontrola zjazdu z kopca, pri ktorej sa musí použiť prvý prevodový stupeň pre vyšší brzdný moment motora. Pri sklone 20 stupňov sa musím vzdať kontroly nad vozidlom, a to si vyžaduje veľa úsilia. Elektronika však robí svoju prácu, a to dokonca lepšie, ako by som dokázal ja. Nakoniec by mi zostala len možnosť zošliapnuť pedál. Systém môže vopred rozhodnúť, že zadná náprava bude brzdiť väčšou silou, aby nedošlo k preťaženiu predných kolies. Nie je to raketová veda, ale funguje to.

Duster je dobrý a lacný. Nie je však dobrý len preto, že je lacný. Jonas Uhlig, redaktor

Plastová časť sa v spoločnosti Dacia nazýva šnorchel. Jeho cieľom je opticky spestriť prechod z podbehu kolies do dverí. Zdroj: Auto Bild

Posledná veta v podstate vystihuje celý Duster. Áno, samozrejme, červená ceruzka je viditeľná na tom či onom mieste. Cena benzínového motora s výkonom 90 koní a pohonom predných kolies sa začína na 14 590 eurách, v čom je zarátaná lepšia výbava ako v prípade modelu Duster I. Táto cena sa musí odniekiaľ vziať. Podbehy kolies nie sú zvnútra riadne zakryté, v kokpite vás privítajú tvrdé plasty a reproduktory znejú slabo. V tejto podobe, na akej jazdíme, stojí Duster v plnej výbave približne 21 080 eur. Neobťažuje však asistenčným preťažením, radiaca páka je priama. Stále cítite, že šoférujete – je to príjemné. A všetko sa zdá dostatočne kvalitné a zmontované tak rozumne, že sa cítim pohodlne. „Naozaj potrebujem viac auta ako toto?“ pýtam sa sám seba, keď sa vraciame na parkovisko. A to je asi najväčšia poklona, akú môžem Dusteru ako testovaciemu vozidlu zložiť. Maročania sú šikovní ľudia. Dacia je tam dlhodobo jednotkou a spolu s Renaultom má 40-percentný podiel na trhu!

motor a pohonný systém Dacia Duster Usporiadanie a počet valcov R4 Zdvihový objem 1 461 cm3 Max. výkon 85 kW / 115 k pri otáčkach 3 750/min Max. krútiaci moment 260 Nm pri otáčkach 2 000/min Palivo Nafta Pohon všetky kolesá Prevodovka šesťstupňová manuálna rozmery, hmotnosti a objemy Dacia Duster Dĺžka 4 341 mm Šírka 1 804 mm Výška 1 693 mm Rázvor náprav 2 676 mm Pohotovostná hmotnosť 1 483 kg Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 1 558 kg Užitočná hmotnosť 365 kg Celková hmotnosť 1 848 kg Objem batožinového priestoru 411 / 1 444 l Objem palivovej nádrže 50 l jazdné výkony Dacia Duster Max. rýchlosť 179 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 10,2 s spotreba Dacia Duster Nízka záťaž - normovaná 4,5 l/100 km Vysoká záťaž - normovaná 4,9 l/100 km Kombinovaná - normovaná 4,7 l/100 km Mesto - počas testu 6,5 l/100 km Diaľnica - počas testu 8 l/100 km Vidiek - počas testu 3,6 l/100 km emisie Dacia Duster Emisie CO 2 123 g/km Emisná norma Euro VI d-TEMP aktuálne cenníkové ceny s dph Dacia Duster Základná cena modelu od 14 590 € Cena testovaného exemplára 21 080 €