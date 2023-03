Pruženie má z diviačích žalúdkov. Ako to už býva pri filmových rekvizitách, dizajn nám niečo silno pripomína. AUTO BILD sa bol v Paríži na výtvor pozrieť.

Citroën bol vždy trochu zvláštny. Ale toto prekonáva všetko. Jeho dizajnéri a konštruktéri si pustili pastelky na špacírku. Odpruženie je vyrobené zo zvieracích vnútorností, karoséria je z hrubého neohobľovaného dreva. Citroën, teda filmové auto pre nové dobrodružstvo Astérixa. A AUTO BILD v ňom sedel – na Salóne Rétromobile v Paríži.

Jasné, že James Bond už predtým jazdil na Kačici (vo filme Len pre tvoje oči z roku 1981). Tentoraz sa však má na filmovom plátne namiesto úlohy únikového vozidla pre agenta jeho veličenstva používať ako bojový povoz Galov.

Drevená kabína je podopretá týmito pružiacimi prvkami zo žalúdkov diviakov. Celkom hojdacie... Zdroj: Auto Bild

Začnime teda našu prehliadku. Prvá testovacia správa: Citroën, ktorý je jednou zo 14 značiek skupiny Stellantis (vrátane nemeckého Opla, talianskeho Fiatu či amerického Jeepu), sa mohol úplne zaobísť bez koncernovej platformy.

Dizajnérsky tím automobilky Citroën, ktorý sa na projekte podieľal od samého začiatku, zvládol úlohu postaviť auto od skice po realizáciu za tri mesiace. Pierre Leclercq, šéfdizajnér automobilky Citroën

Namiesto toho slúži ako podlahový celok starý povoz ťahaný koňmi. Francúzi naň postavili karosériu v štýle 2 CV. Vrátane sklápacej strechy a typického veka batožinového priestoru. Dokonca aj sedadlá pochádzajú zo skutočnej Kačice (majú známy rúrkový rám), ale sú čalúnené látkami, ktoré nášmu zadku svojou hrubosťou skôr pripomínajú vrecia na zemiaky. Aspoň že celé vozidlo je „100-percentne vyrobené v Galii“, ako vraví nápis.

Kolesá, ktoré sú umiestnené len vzadu, nesú najnovšiu verziu loga Citroën. Rebranding musí byť predsa dôsledný. A čo podvozok? Typicky pre francúzske auto je veľmi mäkký. Dôvodom je majestátne zavesenie – nebudeme to spochybňovať – z diviačích žalúdkov. Ide o ďalší vývoj legendárneho vzduchového odpruženia známeho z modelu DS. A zrejme podobne náchylné na poruchu. Veď ako prezradil šéf dizajnu Citroëna Pierre Leclercq, žalúdky už museli byť minimálne raz vymenené.

Citroën a svet Asterixa sú neoddeliteľnou súčasťou francúzskej histórie. Zdroj: Editions Albert René

Svetlomety vyrobené z galských prilieb, ktoré sú umiestnené nad obrysom strechy, fungujú podľa Citroëna na svetlušky, takže ich výmena je pravdepodobne lacnejšia ako výmena novodobých matrix LED svetlometov.

Prasacie žalúdky, svietiace červy – voz Astérixa v nás akosi vzbudzuje pocit, že sa tu fabuluje ešte viac ako pri údajoch o spotrebe bežných áut. A možno aj viac ako pri údajoch o dojazdoch áut elektrických.

Filmový plagát. Zdroj: Citroën, Pathé, Trésor Films, Editions Albert René

Nech je to akokoľvek, vozidlo je veľmi štýlové. Sem-tam trochu koženého čalúnenia, veľa prírodného dreva, trochu nahrubo ukovaného železa, kárované čalúnenie sedadiel takmer ako v GTI. A rolovacia strecha zo zelenej tkaniny, ktorá sa ovláda rovnako ľahko ako kedysi 2 CV.

Kolesá sú poriadne masívne. Logo sa objavuje aj na ich povrchu, čo korešponduje s históriou vzniku loga. Pôvodne išlo o šípové ozubenie na ozubených kolesách. Zdroj: Auto Bild

Žiaľ, o jazdných výkonoch sa nemôžeme vyjadriť, motor v podobe deux chevaux (dva koníky) bol počas nášho testu v stajni a kŕmil sa na slamenej podstielke obrokom.

Astérix Asterix je komiksový seriál, ktorý v časopise Pilote vytvorili v roku 1959 scenárista René Goscinny a kresliar Albert Uderzo. Všetky práva na dobrodružstvá malého galského bojovníka vlastní a spravuje nakladateľstvo Éditions Albert René. Spoločnosť vydáva komiksy a stojí aj za novými projektmi na motívy Asterixa, pričom ide najmä o hrané aj kreslené filmy. Doteraz sa po celom svete predalo 385 miliónov kníh v 111 jazykoch a dialektoch. Prvou filmovou adaptáciou Asterixa bol v roku 1967 celovečerný film Asterix a Galovia režiséra Raya Goossensa. Do dnešného dňa má sága o Asterixovi na konte 15 hraných a kreslených filmov a seriálov, ktoré vo Francúzsku navštívilo viac ako 25 miliónov divákov a celosvetovo ich bolo vyše 70 miliónov.

Vo filme Citroën vidieť len v niekoľkých krátkych sekvenciách. Pasáž, v ktorej sa hrdinovia chystajú opustiť svoju dedinu a vydať sa do Číny, ukazuje zohranú skupinu, ktorá sa vydáva v ústrety veľkému dobrodružstvu. Kovomatix predstavuje pred cestou kočiar Obelixovi a predvádza mu inovácie, ktorými ho vybavil, aby zaistil hladký priebeh cesty. Neskôr, keď Caesarova armáda dorazí do Číny, je pri vjazde do krajiny prvý reklamný billboard propagujúci najlepší dopravný prostriedok tej doby: 2CV, impozantný koč vyrobený v Galii a ťahaný dvoma koňmi. Ide o narážku na slávny reklamný spot automobilky Citroën natočený na Veľkom čínskom múre.

Zadné okienka. Zdroj: Auto Bild

Určite sa však aspoň zapíše do análov najslávnejších filmových áut. Astérix a Obelix: Ríša stredu sa na Slovensku premieta od 2. februára. Je to piata filmová adaptácia so skutočnými hercami. Obelixa však už nehrá Gérard Depardieu, ale Gilles Lellouche.

Dokonca vzadu je vyobrazené nové logo Citroën. Zdroj: Auto Bild

„Stretnutie týchto dvoch legiend francúzskej kultúry jednoducho muselo byť výnimočné. Medzi tímom automobilky Citroën a filmovým štábom Asterixa panoval od začiatku vzájomný rešpekt. Naskytla sa nám neuveriteľná príležitosť vytvoriť a postaviť prvú štúdiu koča concept chariot od nuly a práca na tomto projekte nás veľmi bavila! Výsledkom je óda na legendárne vozidlo 2CV, ktoré reprezentuje značku Citroën v celej jeho kráse,“ vyhlásil Pierre Leclercq, šéfdizajnér automobilky Citroën.

„Naskytla sa nám neuveriteľná príležitosť vytvoriť a postaviť prvú štúdiu koča concept chariot od nuly a práca na tomto projekte nás veľmi bavila! Výsledkom je óda na legendárne vozidlo 2CV, ktoré reprezentuje značku Citroën v celej jeho kráse,“ vyhlásil Pierre Leclercq, šéfdizajnér automobilky Citroën. Zdroj: Auto Bild

Ostáva jedna otázka: Dostane sa koncepčné vozidlo do sériovej výroby? „Určite,“ hovorí dizajnér Leclercq a smeje sa. Myslíme si, že je to skvelé. Koniec koncov, je ekologicky udržateľný, má alternatívny pohon – a jeho retro dizajn nám pripomína staré dobré časy, keď sa vozidlá ešte ľahko ovládali. Inými slovami, okolo roku 50 pred n. l.