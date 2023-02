Francúzi pokračujú v dizajnovej hre s dvojitým uhlom v spodnom prívode vzduchu, kde určuje tvar mriežkovej štruktúry. Nechýbajú ani nové svetelné podpisy vpredu a vzadu, ako aj nanovo navrhnuté 18-palcové zliatinové disky. To všetko sa už odohralo v rámci posledného faceliftu.

Pokiaľ ide o interiér, aj ten sa vylepšil. Nanovo čalúnené sedadlá Advanced Comfort sú na želanie vybavené masážnou funkciou, ktorá sľubuje dobrý komfort aj pri cestovaní na dlhé vzdialenosti. Obzvlášť masážny režim mačacie labky sa nám páčil. Uvoľňujúcich režimov je tu však oveľa viac a každý si niečo vyberie.

Vzadu sa zmenil vzhľad združených svetiel. Ich vnútorná grafika je teraz viac 3D. Zdroj: ROBO HUBAČ

Nový 10-palcový dotykový displej prišiel z modelu C4, jeho poloha, ktorá mierne vyčnieva nad horný obrys palubnej dosky, je výhodná pri sledovaní vozovky. Oči nemusia meniť veľmi polohu.

Pohon plugin hybridnej verzie zabezpečuje kombinácia spaľovacieho a elektrického motora. Benzínový so zdvihovým objemom 1598 cm3 a s výkonom 133 kW (181 k) dopĺňa elektromotor s výkonom 81 kW (110 k). Toto vozidlo disponuje kombinovaným výkonom na úrovni 166 kW (225 k). Sila motora sa výhradne na predné kolesá prenáša pomocou 8-stupňovej automatickej prevodovky, ktorá funguje hladko, plynulo a dostatočne svižne. Nie je to žiadna bezstupňová CVT prevodovka ani jej elektronické deriváty eCVT, ale klasika s hydrodynamickým meničom od japonského výrobcu Aisin. To je zase odkaz na komfort. Žiadne trhanie, žiadne skákanie. Možno niekedy spomalená reakcia.

Parádne pohodlné. Dobre čalúnené brúsenou kožou, s vyhrievaním aj masážou. Stelesňujú charakter auta – hlavne mäkko. Zdroj: ROBO HUBAČ

Mierna spomalenosť radenia však akosi patrí k charakteru tohto auta. Automat odvádza dobrú prácu pri prepínaní medzi elektrickým a benzínovým pohonom. S dvoma nástupmi ich maxím krútiaceho momentu si poradí bez zaváhania.

C5 Aircross ponúka tri jazdné režimy. V športovom je citeľne tuhšie riadenie, v hybridnom si vozidlo samo koriguje, ktorý motor chce využívať - s dôrazom na elektrinu, ak je dosť šťavy v batérii. V tomto ohľade sa elektromotor často pripájal. Tretí režim je čisto elektrický a výrobca udáva dojazd približne 55 km pri plne nabitom akumulátore, ktorý má kapacitu 13,2 kWh. Reálne sa dá prejsť okolo 45 kilometrov. V zime ešte o čosi menej, približne 35 kilometrov. Stále to však štatisticky pokrýva väčšinu denných jázd počas pracovného týždňa priemerného Európana.

Hoci je rázvor slušných 2 730 mm, vzadu nie je na nohy veľa miesta, ak si má „za seba“ sadnúť osoba s výškou 190 cm. Zdroj: ROBO HUBAČ

Po vybití akumulátora prejde auto do hybridného režimu, v ktorom sa dá jazdiť v rámci mesta s minimálnou spotrebou okolo piatich litrov. Na diaľnici však akumulátor rýchlo vybíjame a spotreba paliva rýchlo stúpne až k hranici 8,8 l/100 km. Podľa štatistiky, ktorú auto ponúka, bola priemerná spotreba 4,6 kWh a 5,2 l benzínu na 100 km.

Aj s úplne vybitou batériou si C5 pomáha hybridným režimom jazdy pri pomalom posúvaní v zápche. Tam sa cíti ako ryba vo vode. Spotreba v zápche je 3,2 l/100 km.

Ale nielen mesto je jeho revírom. Aircross bol relaxačným spoločníkom na dlhé vzdialenosti. Veľa z toho spôsobil komfortný zážitok z jazdy, ktorá vychádza z kombinácie vynikajúcej zvukovej izolácie, dobrého výhľadu z kabíny, tlmičov pruženia s progresívnymi hydraulickými dorazmi a sedadiel Advanced Comfort. Všeobecné uvoľnené správanie Aircrossu vás privedie k príjemnému jazdnému zážitku bez nervozity.

Kufor sa v prípade PHEV scvrkol z objemu 580 litrov na 460. Kábel ide pod podlahu. Zdroj: ROBO HUBAČ

Podvozok robí dobrú prácu v meste pri masírovaní najhorších nedokonalostí na ceste. Slabým miestom zostávajú priečne nerovnosti s vyššou frekvenciou, kde progresívne hydraulické dorazy narazia na limity svojich možností.

V kabíne je slušný priestor pre štyroch dospelých. Do batožinového priestoru sa musela zmestiť aj technológia PHEV, takže jeho kapacita trochu poklesla, ale stále je to dostatočných 460 litrov – s priestorom pod podlahou na nabíjacie káble.

Výbava v podobe zosilnenej palubnej jednofázovej nabíjačky 7,4 kW je rozhodne dobrou investíciou. Z wallboxu (32A) sa nabije za dve hodiny. Pri obyčajnej domácej zásuvke (8A) to trvá približne 7 hodín a 25 minút. Aircross tak plní dôležitú podmienku plugin hybridov, aby boli schopné nabiť sa na 100 % aj pri pomalom nabíjaní v noci. Garáž s wallboxom by u majiteľa tohto auta nemala chýbať. Samotný Citroën ponúka široký výber wallboxov.

Benzínový so zdvihovým objemom 1598 cm3 a s výkonom 133 kW (181 k) dopĺňa elektromotor s výkonom 81 kW (110 k). Toto vozidlo disponuje kombinovaným výkonom na úrovni 166 kW (225 k). Zdroj: ROBO HUBAČ

C5 Aircross má svetlú výšku 230 mm, vďaka čomu má dobrú priechodnosť, ale v ponuke nie je nikdy s pohonom všetkých kolies. Po facelifte vyzerá mužnejšie, hlavne vďaka drsnejšej maske, ale jeho hlavnou prednosťou zostáva komfort, mäkkosť a pohodlie. Napriek výkonu 225 koní to nie je auto na športové zážitky.

Veľmi komfortné auto so širokým rozptylom spotrieb podľa režimu jazdy. Tak ako každý plugin hybrid, aj on potrebuje neustále nabíjanie. Jazda len na benzín je neefektívna. Ak nevyužijete jeho elektrický dojazd v maximálnej miere, kúpte si radšej Aircross so spaľovacím motorom. Pre tých, ktorí majú garáž, kde si namontujú wallbox alebo majú dokonca možnosť nabíjania na parkovisku v práci, je plug in hybrid tým pravým autom.

motor a pohonný systém Citroën C5 Aircross PHEV 225 ë-EAT8 Usporiadanie a počet valcov R4 Zdvihový objem 1 598 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 133 kW / 180 k pri otáčkach 6 000/min Max. krútiaci moment (benzínový motor) 300 Nm pri otáčkach 3 000/min Max. výkon (elektromotor) 110 kW / 149 k Max. krútiaci moment (elektromotor) 320 Nm Palivo benzínový motor Pohon predná náprava Prevodovka 8-stupňová automatická rozmery, hmotnosti a objemy Citroën C5 Aircross PHEV 225 ë-EAT8 Dĺžka 4 500 mm Šírka 1 969 mm Výška 1 680 mm Rázvor náprav 2 730 mm Pohotovostná hmotnosť 1 770 kg Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 1 845 kg Užitočná hmotnosť 455 kg Celková hmotnosť 2 300 kg Objem batožinového priestoru 460 / 1 510 l Objem palivovej nádrže 43 l Kapacita batérie 13 kWh jazdné výkony Citroën C5 Aircross PHEV 225 ë-EAT8 Max. rýchlosť 225 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 8,7 s spotreba Citroën C5 Aircross PHEV 225 ë-EAT8 Kombinovaná - normovaná 1,4 - 1,5 l/100 km emisie Citroën C5 Aircross PHEV 225 ë-EAT8 Emisie CO 2 31 - 33 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Citroën C5 Aircross PHEV 225 ë-EAT8 Základná cena modelu od 36 490 € Základná cena verzie od 37 490 €