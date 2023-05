Tento problém sa nevyskytuje len v prípade veľkých obytných automobilov alebo dodávok, ktoré nemajú zadné zasklenie. Výhľad dozadu je výrazne obmedzený aj v mnohých moderných osobných automobiloch. Viacerí výrobcovia ponúkajú parkovacie kamery, ale často sa za ne pripláca vysoká suma. Lacnejším riešením sú kamery na dodatočnú montáž, ktoré by mali pomôcť pri parkovaní bez väčšej námahy. Aké sú dodatočne namontované riešenia v skutočnosti? AUTO BILD a jeho sesterský časopis COMPUTER BILD otestovali desať doplnkových systémov.

Kamera Solar 4 od spoločnosti Auto.Vox získala známku 1,8 (dobrá). Batériu možno nabíjať prostredníctvom solárnej energie, ale k dispozícii je aj USB kábel. Kvalita obrazu je dobrá, detaily a farby sú dobre viditeľné. Kameru treba priskrutkovať ku karosérii vozidla; pribalená lepiaca páska poskytuje dodatočnú fixáciu.

Dodatočne namontované parkovacie kamery prenášajú obraz na malé obrazovky alebo do smartfónu či tabletu vodiča. Zdroj: Auto Bild

RV 4.3 od AEG si zabezpečil víťazstvo v pomere ceny a výkonu s cenou 89 eur a so známkou 2 (dobrý). Je integrovaný do držiaka evidenčného čísla, čo uľahčuje inštalác

Pred začiatkom ostrého testu sme sa pozreli na rozsah balenia. Je jeho súčasťou všetko, čo treba na inštaláciu kamery do vozidla, alebo treba niečo dokúpiť? Potom prišiel čas na inštaláciu. Je to kamera, ktorá sa pripevňuje na držiak evidenčného čísla? Alebo sa musí priskrutkovať priamo na karosériu, ako to býva v prípade obytných automobilov alebo dodávok? Ako možno kameru a monitor zladiť? Ako jednoducho sa dá prepojiť monitor s kamerou? V rovnakom kroku sme sa pozreli aj na spracovanie a kvalitu jednotlivých komponentov.Predsa kamera bude vystavená poveternostným aj jazdným vplyvom, takže musí byť robustná a kvalitne vypracovaná, aby niečo vydržala.

Všetky obrazovky a kamery boli testované na fotometrickom zariadení. Zdroj: Auto Bild

Potom sa pristúpilo k prevádzke a ku kvalite obrazu. Aká veľká je obrazovka? Ako funguje ovládanie kamery? Ovláda sa pomocou tlačidiel na obrazovke alebo prostredníctvom smartfónu/dotykového displeja? Ako dlho trvá, kým sa zobrazí obraz z kamery? Dá sa displej jednoducho vypnúť? Potom prišli na rad funkcie menu. Dajú sa nastaviť detaily, ako napríklad nastavenie farieb? Dajú sa aktivovať alebo deaktivovať vodiace čiary?

Skúmala sa aj čitateľnosť. Je displej antireflexný? Je k dispozícii regulácia jasu a režim nočného videnia? Aká je kvalita obrazu? Je tu vysoká úroveň skreslenia?

Z hľadiska kvality obrazu sa pozornosť venovala farebnej stálosti, detailom, zornému poľu a skresleniu. Zdroj: Auto Bild

Potom sme zašli do detailov. Je k dispozícii indikátor stavu batérie? Dajú sa deaktivovať nepríjemné kontrolky? Možno s kamerou fotografovať? Dá sa pripojiť druhá kamera?

V poslednej kapitole boli kamery otestované v praxi. Ako široké je zorné pole? Aký uhol záberu ponúka? Sú na displeji zobrazené pokyny? Dajú sa nastaviť? Vydáva kamera pri parkovaní výstražné zvuky? A zisťovali sme aj veci, ktoré sú dôležité najmä pre ľudí, ktorí veľa cestujú s prívesom. Vidíte na displeji guľovú hlavu spojky prívesu alebo na to zorné pole kamery nestačí?

Ak si kúpite systém parkovacej kamery od spoločností Auto.Vox, Lescars, Vastend, AEG alebo Cargoplay, môžete očakávať dobrú kvalitu obrazu. Len tie poskytujú dobrú pomoc pri manévrovaní.

prvá časť tabuľky Zdroj: Auto Bild