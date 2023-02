Balík M dokáže pridať na atraktivite aj vzhľadovo celkom obyčajnému autu. Testované BMW 230e xDrive Active Tourer je toho jasným príkladom. Podobný typ karosérie, ako pri rade 2 Active Tourer, nebol nikdy príliš trhákom showroomov. Funkčné praktické auto, v ktorom cestujúci sedia vyššie, čiže má šofér lepší výhľad, interiér je vzdušnejší, ale samotná karoséria nie je od zeme vyššie natoľko, ako pri SUV, čiže nastupovanie je pohodlnejšie.

Interiér z pohľadu vodiča. BMW 230e xDrive Active Tourer Zdroj: Nina Pánska

Pohon Xdrive je v tomto prípade výhodou pre BMW. Objem batožinového priestoru nepredstavuje príliš vysoké číslo, ide iba o 406 litrov a ani naživo nevyzerá obzvlášť vzdušne. Jeho praktickosť spočíva skôr v jeho tvare, kde ľahko uložiť svoj náklad. Od neustáleho vyťahovania kľúča ma odbremenil bezklúčový prístup, ktorý pri priblížení automaticky odomkne a naopak pri odchádzaní zamkne. Na ovládanie zámku môžem využiť aj dotyk určeného miesta na kľučke.

Tvar kľučiek je mierne nepraktický, aspoň mne sa dvere často vyšmykli z ruky. Zadný rad sedadiel disponuje dostatkom priestoru a pohodlia, či už na nohy, ale aj v miestach okolo hlavy. Plug-in ponúka systémový výkon 240 kW a krútiaci moment 477 Nm, čo je bohate postačujúce. Niekedy ma až prekvapilo, ako rýchlo dokázalo auto vystreliť z miesta. Pri plnom nabití mi palubný počítač ukazoval elektrický dojazd 68 km.



BMW si samo reguluje, kedy chce využívať elektromotor a kedy nie, ale je k dispozícii aj možnosť navoliť si čisto elektrickú jazdu. Spotreba rodinného auta je prijateľná, moja kombinovaná ( rovnomerná jazda mestom, mimo mesta a diaľnicou), predstavovala 5,6 l/ 100 km a 7,9 kWh/ 100 km. Na môj vkus mi do šoférovania zasahovalo príliš veľa asistenčných systémov. Chvíľu trvalo, kým som si na to zvykla a začala to využívať vo svoj prospech.