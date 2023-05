1. Nemali by ste sa spoliehať len na klimatizáciu

Sklápanie okien sa odporúča iba na počiatočné vyvetranie kabíny. Zdroj: ROBO HUBAČ

Nastúpite do horúceho auta a chladenie nechávate len na klimatizáciu? Ak to bude možné, skúste nabudúce na začiatku jazdy aspoň na minútu otvoriť okná, aby ste vypustili najhorúcejší vzduch z kabíny. To vám výrazne uľahčí prvé minúty pobytu vo vyhriatom aute a nebude vás to stáť ani cent. Potom sa však už spoliehajte len na klimatizáciu. Otvorenými oknami totiž uniká nielen horúčava, ale aj ten požehnaný chladný vzduch. Týmto spôsobom sa proces chladenia kabíny len spomaľuje a jasne to ukazujú aj dávnejšie merania Auto Bildu.