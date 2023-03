Nie je nič lepšie, ako sledovať východ alebo západ slnka, ale vedeli ste, že toto môže byť jedno z najnebezpečnejších období na šoférovanie? Keďže mnohí z nás v tomto čase dochádzajú do práce a z práce, je dôležité zostať na ceste v bezpečí. Náhle oslnenie slnkom počas jazdy môže byť ešte nebezpečnejšie ako hmla alebo silný dážď.

Slnko je v tomto čase nízko a vo vozidle vám môže svietiť priamo do očí a vytvárať oslnenie. V dôsledku toho bude váš zrak ohrozený a rovnako aj vaša schopnosť viesť vozidlo. Rozpoznanie možných nebezpečenstiev a ponechanie dostatočného priestoru medzi vami a ostatnými vozidlami sú len niektoré z bezpečnostných opatrení. Hoci sa väčšina nehôd bez ohľadu na príčinu stáva v obciach, mimo obcí mávajú vzhľadom na vyššie rýchlosti oveľa vážnejšie následky. A tu pozor.

Ilustračná foto. Zdroj: Pixabay

Argumenty o oslepení polícia akceptovať nebude. Zo zákona je totiž vodič povinný prispôsobiť jazdu poveternostným podmienkam. V preklade do ľudskej reči to znamená, že ak vám svieti slnko priamo do očí, zložte nohu z plynu. Situácia v premávke sa dynamicky mení a to, čo ešte pred chvíľou na ceste nebolo, sa tam môže nečakane objaviť. Napríklad, chodec či cyklista.

Ako najlepšie reagovať

Je jasné, že človek nemôže ovplyvniť polohu slnka. V danom okamihu neovplyvní ani stav svojho zraku, nakoľko ide o dlhodobý proces. Nad niektorými aspektmi však má úplnú kontrolu, a to nad štýlom svojej jazdy a čistotou okien. Mastné alebo špinavé okná efekt oslnenia zhoršujú, preto je potrebné udržiavať ich čisté nielen zvonka, ale aj zvnútra. Vo vnútri sa na nich totiž môže usadzovať prach z klimatizácie a zo sedadiel či cigaretový dym. A neraz na nich nájdeme aj odtlačky prstov a dlaní, ktorých mastnota je dokonalým lapačom všetkých nečistôt v kabíne.

Pokiaľ slnko stojí nízko nad obzorom, je jednoznačne najlepším riešením spomaliť a hlavne spozornieť. Prestaňte sa zaoberať autorádiom, navigáciou alebo rozhovorom so spolujazdcom. Sústreďte sa a jazdite defenzívne. V týchto podmienkach to znamená potrebu zvýšiť vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla. Nebezpečné môže byť aj slnko v chrbte, nakoľko môže oslepiť protiidúcich vodičov. Práve denné svietenie je z tohto hľadiska veľkým pomocníkom, keďže zlepšuje viditeľnosť.

Ilustračná foto. Zdroj: Pixabay

Neodporúčame spoliehať sa na polarizačné clony určené pre vozidlá. Ich používanie je na hrane zákona a naviac sa mnohí vodiči sťažujú, že sú vysoko odrazové a oslepujú viac ako slnko. Lepším riešením sú polarizačné okuliare alebo kvalitné polarizačné clony na okuliare. Tie vaše oči ochránia, neoslepia protiidúcich vodičov a neriskujete pokutu. Bežné slnečné okuliare nie sú vhodné, nakoľko pri nízko stojacom slnku je ešte relatívne málo svetla a miesta v tieni sa budú javiť ako veľmi tmavé.

Ale pozor, oslepenie nie je len vecou vodičov. Aj chodci a cyklisti sú účastníkmi cestnej premávky a mali by dbať o svoju bezpečnosť. Ak vám slnko praží do očí a nevidíte tak povediac na krok, vodiči sú takí istí ľudia ako vy. Je viac ako zjavné, že taktiež nebudú vidieť dobre a nemusia vás zbadať. Myslite na to. Je to len vo vašom vlastnom záujme.

Zopár tipov na záver

1. Noste slnečné okuliare

2. Používajte slnečnú clonu

3. Udržujte si bezpečný odstup

4. Zapnite si svetlomety

5. Zastavte na bezpečnom mieste (ak vám slnečné žiarenie obzvlášť poškodzuje zrak)

Mohlo by vás zaujímať: